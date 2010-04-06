DiginGold

Avez-vous déjà ressenti de la lassitude en perdant l'opportunité de tirer le meilleur parti du marché ? Par exemple, la tendance change du jour au lendemain, vous auriez donc probablement envie de rester éveillé et d'en profiter.

L'expert-conseil suivant vous permet de vous détendre et de prendre votre café pendant qu'il fait son travail.

Comment ça marche ?


Ceci ne fonctionne que sur l'OR (XAUUSD).


Utilisez-le lorsque le marché est en mode range.


Pour un volume fixe, définissez le minlot et le maxlot sur la même valeur.


Il est recommandé de définir le nombre de positions sur 20.


Je recommande fortement d'augmenter la taille du lot de 0,01 pour chaque dépôt de 5 000 $.


Le dépôt minimum doit être de 5 000 $ avec 0,01 lot.


Voici l'exemple suivant :


5 000 $ 0,01

10 000 $ 0,02

.

.

.

20 000 $ 0,04


Enfin, essayez de clôturer toutes vos positions chaque mois ou chaque jour, ou lorsque vous constatez que vos profits sont suffisants, et laissez le bot recommencer…


Bon trading !

