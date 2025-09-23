Gold News and Swing Trading

Important – À lire avant d'acheter

Cet EA peut être utilisé pour le trading d'actualités et le swing trading, avec des intervalles de temps et des paramètres recommandés différents.





Remarque : la stratégie de trading 1 minute est réservée à l'utilisation lors d'événements d'actualité spécifiques à fort impact. Ne l'utilisez pas les jours de bourse habituels, car cela entraînerait probablement des pertes. Dans des conditions de marché normales, veuillez vous baser sur les intervalles de temps 4 heures et journalier.





Modes de trading

Trading d'actualités → Utiliser l'intervalle de temps M1.





Trading de swing → Utiliser l'intervalle de temps H4 ou journalier.





L'EA ne place pas d'ordres à cours limité d'achat/vente. Il ouvre des ordres au marché après confirmations spécifiques.





Consignes de trading d'actualités

Intervalle de temps : 1 minute.





Séance : Négociez pendant la séance de New York.





Actualités à négocier :





NFP





FOMC





ISM





Actualités « À NE PAS TRADER »





CPI





GDP





Remarques supplémentaires :





Comment l'EA négociera-t-il les actualités ? Appliquez l'EA à l'ouverture de New York et laissez-le trader.





Chaque transaction utilise un stop-loss fixe et un take-profit.





Le stop suiveur est déconseillé pendant les actualités : une forte volatilité déclenche souvent des stops avant de s'inverser.





Seule la taille de lot fixe est prise en charge (le dimensionnement automatique des lots est désactivé).





Optimisez vos résultats avec les courtiers ECN/à faible spread sur M1.





Consignes de swing trading

Pour le swing trading, aucune restriction n'est imposée concernant les actualités, etc.





Périodes de temps : H4 et journalier.





Session : Les paramètres par défaut traitent la session de New York, car les performances sont optimales pendant les heures de marché américaines.





Filtre horaire par défaut : Il est défini sur la session de New York en fonction de l'heure du serveur de votre courtier. Veuillez l'ajuster en fonction du fuseau horaire de votre courtier.





Tests rétrospectifs :





Tests rétrospectifs approfondis sur les jours historiques des actualités NFP, FOMC et ISM, en utilisant M1 pour le trading d'actualités et H4 pour le swing trading. N'incluez PAS les jours d'IPC ou de PIB pour le trading d'actualités.





Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter. Merci !