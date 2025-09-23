Gold News and Swing Trading

Important – À lire avant d'acheter
Cet EA peut être utilisé pour le trading d'actualités et le swing trading, avec des intervalles de temps et des paramètres recommandés différents.

Remarque : la stratégie de trading 1 minute est réservée à l'utilisation lors d'événements d'actualité spécifiques à fort impact. Ne l'utilisez pas les jours de bourse habituels, car cela entraînerait probablement des pertes. Dans des conditions de marché normales, veuillez vous baser sur les intervalles de temps 4 heures et journalier.

Modes de trading
Trading d'actualités → Utiliser l'intervalle de temps M1.

Trading de swing → Utiliser l'intervalle de temps H4 ou journalier.

L'EA ne place pas d'ordres à cours limité d'achat/vente. Il ouvre des ordres au marché après confirmations spécifiques.

Consignes de trading d'actualités
Intervalle de temps : 1 minute.

Séance : Négociez pendant la séance de New York.

Actualités à négocier :

NFP

FOMC

ISM

Actualités « À NE PAS TRADER »

CPI

GDP

Remarques supplémentaires :

Comment l'EA négociera-t-il les actualités ? Appliquez l'EA à l'ouverture de New York et laissez-le trader.

Chaque transaction utilise un stop-loss fixe et un take-profit.

Le stop suiveur est déconseillé pendant les actualités : une forte volatilité déclenche souvent des stops avant de s'inverser.

Seule la taille de lot fixe est prise en charge (le dimensionnement automatique des lots est désactivé).

Optimisez vos résultats avec les courtiers ECN/à faible spread sur M1.

Consignes de swing trading
Pour le swing trading, aucune restriction n'est imposée concernant les actualités, etc.

Périodes de temps : H4 et journalier.

Session : Les paramètres par défaut traitent la session de New York, car les performances sont optimales pendant les heures de marché américaines.

Filtre horaire par défaut : Il est défini sur la session de New York en fonction de l'heure du serveur de votre courtier. Veuillez l'ajuster en fonction du fuseau horaire de votre courtier.

Tests rétrospectifs :

Tests rétrospectifs approfondis sur les jours historiques des actualités NFP, FOMC et ISM, en utilisant M1 pour le trading d'actualités et H4 pour le swing trading. N'incluez PAS les jours d'IPC ou de PIB pour le trading d'actualités.

Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter. Merci !
Produits recommandés
The Gold Sniper
Sachin Gautam
5 (1)
Experts
Introducing  The Gold Sniper EA . It is a Gold Breakout System. Price Rise in 1  day to $249 as Fundednext passed with this EA  No  Martingale,  No  Grid , No Averaging, No AI Live Signal   https://www.mql5.com/en/signals/2333366 ******* FEATURES ******* Buy only and Sell only Settings  Individual TSL and SL settings for Buy and Sell Orders Trading on XAUUSD Pair This is a Daily Breakout Strategy. Each order is always protected by Stop-Loss and Trailing SL. Easy to use with Default settings. 1 T
E2C Lines
Eduardo Cristian De Carvalho
Indicateurs
Descubra o poder do nosso indicador de alta precisão, projetado para identificar as regiões de alvo e exaustão de qualquer ativo. Testado e validado por mais de 3 anos nos mercados de mini dólar e mini índice, ele oferece confiabilidade e eficácia incomparáveis. Transforme sua estratégia de trading e alcance novos patamares de sucesso com nossa ferramenta inovadora.
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
One Shot One Kill
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/128965 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/128966 "One Shot One Kill" - Trading de précision pour l'or (XAU/USD) Maîtrisez le marché de l'or avec une stratégie de trading sûre et rentable "One Shot One Kill" est un Expert Advisor (EA) de qualité professionnelle spécialement optimisé pour le trading de l'or (XAU/USD) tout en étant suffisamment polyvalent pour trader les principales paires de devises. Cet EA suit une appro
Kapitaltrader
Erick Gabriel Palma Montufar
Experts
The price is 450$ for next 10 buyers (Remaining copy :10) Next price: 600$ KAPITAL SECURE EA    : I s a fully automated "arbitrage" trading system, which is especially effective in trading popular currency pairs, it uses 11 pairs at the same time: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. In order to pass the MQL4 tests, we have modified the settings, you just need to download our profitable settings that we use on LIVE accounts. LIVE Signals: Capital #1  50K € Cap
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Experts
The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
Multi Strategy Dashboard EA MT5
Kevin Beltran Keena
5 (1)
Experts
Multi instrument and multi time frame EA, with the best indicators.  The MSD EA can be used for automated and manual trading. Click on the '?' button on the dashboard to obtain information about the various elements of the MSD EA. Uses ATR Take Profits, ATR Stop Losses and ATR Trailing Stops. Comes with an FX Currency Strength meter and a Market Sessions indicator. Has the option to place Trade Lines (Buy, Sell, Close, Alarm). When the price reaches the trendline, the EA will perform the approp
BitBull EA
Arseny Potyekhin
4.6 (5)
Experts
Chers Traders, Je suis très heureux de vous présenter notre dernier projet. EA BitBull. Le trading réel de cryptomonnaies est désormais une réalité ! Étant donné que cette stratégie est si unique, je souhaite ne vendre qu’un nombre limité de licences. Par conséquent, le prix augmentera progressivement pour limiter les ventes. Le prochain prix est de 790 USD. Avec l’aide de nos précieux partenaires du monde entier, nous avons réussi à développer une stratégie crypto innovante. Cette stratégie c
Martingale EA Trading Forex
Ba Tinh Ho
Experts
IKAN MFX In the volatile world of financial markets, finding the best trading opportunities and minimizing risks is always a significant challenge for every investor. That’s why we developed IKAN (Intelligent Knowledge Automated Navigator) , an advanced automated trading system. IKAN is not just a tool but a perfect combination of artificial intelligence and years of trading experience. With the ability to analyze millions of data points per second, IKAN can identify market trends, predict price
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Experts
EURUSD London Breakout Pro Développé avec le soutien d’outils avancés d’intelligence artificielle, EURUSD London Breakout Pro offre un code propre et efficace, optimisé pour la vitesse et la stabilité. Cet Expert Advisor applique un cadre de gestion des risques de niveau institutionnel et évite les stratégies à haut risque telles que le martingale, le grid averaging ou le hedging non contrôlé. Conçu pour les traders exigeant à la fois précision et sécurité, le système combine un concept éprouvé
FREE
Pound Pulse
Simen Staaby Knudsen
Experts
The "Pound Pulse" is a robot I have developed that is trading the gbd/usd pair on a 30min chart. This is "real" strategy that actually got an edge in the market. The strategy is a combination of pure price action, and signals from the RSI and MACD indicator. This robot is perfect for traders who want to make steady gains without taking big risks that may blow the account. NO martingale NO adding to losers Pure robust trading The profit factor is 1.91 and the Sharpe ratio is 6.25, showing strong
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Experts
GALAXY it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions   GALAXY     It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER ALL AUTOMATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES  GALAXY . It is a 100% automatic system, the system controls both
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
VR Smart Grid MT5
Vladimir Pastushak
4.35 (26)
Experts
VR Smart Grid - Smart Trading Robot (Advisor), qui est capable de par étapes pour fermer de nombreuses postes de marché avec un profit donné par le commerçant. La fermeture progressive des petites pièces aide à réduire rapidement et efficacement les risques. L'algorithme de stratégie commerciale comprend plusieurs stratégies de trading soigneusement élaborées . La stratégie fondamentale consiste à créer une grille de positions et une fermeture partielle des positions avec un profit fixe. Le rob
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experts
NanoTrade Pro NanoTrade Pro   is a state-of-the-art automated trading advisor designed to optimize your trading strategy in the fast-paced financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, NanoTrade Pro automates the scalping process, enabling traders to capitalize on small price movements with remarkable precision and efficiency. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasing the number of open orders. Before buying, be s
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
Experts
Vision AGI is the result of over a year of development to create this expert. Equipped with an advanced algorithm and a combination of personalized indicators, this new version is even more powerful, making it one of the most complete robots of its generation. With its intelligent real-time technology and trading strategy inspired by the best traders, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see b
Simple Engulfing bar BUY
Paul Conrad Carlson
Experts
This is a simple EA Can only open ONE trade EVER then MUST be reattached to the chart everytime you want to use it. Designed to help manual traders Has lot sizes and stops / targets in pips. For a buy trade the engulfing bar must close above the previous red bars high Includes Alarm and Phone notifications Basically if you find a price zone you like and will take a trade if there is an engulfing bar . use this.
FREE
Previous Candle Levels MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
Previous Candle Levels MT5 affiche les niveaux de bougies précédents,  il affiche les niveaux d'ouverture (Open), du prix le plus haut (High), du prix le plus bas (Low) et du prix de clôture (Close) de la bougie précédente sur différentes périodes. Ces niveaux sont souvent appelés OHLC. Il est conçu pour aider le trader à analyser le marché et à faire attention aux niveaux OHLC de la bougie précédente sur différentes unités de temps.  Nous savons tous que les niveaux OHLC mensuels (MN), hebdoma
FREE
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Experts
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
Ultimate Hero MT5
Smart Forex Lab.
Experts
Construit pour une performance maximale. Optimisé pour les retraits de bénéfices. Introduction d'une nouvelle option - test avec émulation des retraits de bénéfices. Ultimate Hero est un outil de trading avancé conçu pour maximiser vos profits sur le marché des changes. Ce logiciel de trading avancé est créé en utilisant la dernière technologie GPT-4 et dispose d'une large gamme de fonctionnalités avancées. Ultimate Hero est un robot de trading qui utilise une stratégie de trading en grille ba
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experts
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Burning London
Magma Software Solutions UG
Experts
Burning London EA MT5 – Precision Breakout Execution Manual:  https://magma-software.solutions/burning-london/blmanual-en.html Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller LIVE SIGNAL: ICTrading - High Risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2311936 --- Why Choose Burning London?   • Fully automated breakout system for GBPUSD   • Session start is calculated internally – no manual timing needed   • Three
IGold AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
IGold AI est un nouvel EA doté d'une technologie avancée. ... Il est important de noter qu'il s'agit d'un véritable scalper dont les profits seront réels, contrôlés par un take profit et un stop loss. Votre argent sera ainsi protégé. Aucune expérience en trading n'est requise : mon outil est conçu pour les débutants comme pour les experts. Il s'installe en deux clics et fonctionne comme un trader professionnel. Après avoir acheté mon produit, contactez-moi pour obtenir la configuration optim
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Experts
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
Var moment pulse robot
Ekaterina Saltykova
Experts
VarMomentPulse is a unique trading algorithm developed with precision and flexibility in mind, based on an extensive historical data cluster. Its operation is grounded in the principles of analyzing crossovers between normalized moving averages and dispersions across various time intervals, enabling it to uncover new opportunities in evaluating market trends. Key Features of the VarMomentPulse Robot: Adaptability to Volatility:The use of price dispersion analysis allows VarMomentPulse to accou
BoomCrashDeriv
Mohammed Imran Jani
Experts
Boom and Crash indices from Deriv are synthetic indices designed to mirror the dynamics of rising and falling real-world financial markets. They specifically simulate the behavior of a market that's either booming or crashing. For traders looking to capitalize on these indices, one of the most effective strategies involves focusing on higher time frames. This is because Boom spikes and Crash drops tend to easily break through support and resistance levels on lower time frames. By placing your e
Quant Kelly Trader
Christian Alexander Foehl
Experts
L’ EA Quant Kelly Trader combine des signaux de structure de marché précis avec une gestion des risques de Kelly scientifiquement fondée. Il a été développé spécifiquement pour le S&P500 (US500) sur M15 et associe croissance rapide du capital et risque contrôlé – une approche inspirée par les plus grands quants et investisseurs du monde. Avec un accent clair sur les phases d’accumulation et une formule de Kelly adaptée , l’EA offre un outil professionnel aux traders souhaitant exploiter le p
Currency Curator Bot
Oleksii Ferbei
Experts
Currency Curator: A Modern Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction Currency Curator   is an innovative multi-currency trading bot specifically designed to automate and enhance your Forex trading experience. By leveraging cutting-edge algorithms, this expert advisor performs in-depth analysis of market conditions and executes trades with high efficiency. Its primary goal is to equip users with reliable tools for successful trading while minimizing risks and optimizing time management. Flexi
Mayari MT5
Jose Lagayan
Experts
Introducing the MAYARI MT5: The Trend Indicator Expert Advisor *Set Files for EURUSD available on the Comments Section *RESULTS SHOWN HERE ARE NOT OVER OPTIMIZED UNLIKE OTHER BOTS THE IS FOR SALE! ONLY REALISTIC RESULTS! *The default settings of MAYARI MT5 are optimized for EURUSD, based on rigorous back-testing over a 4-year period. For safe and effective operation, it's recommended to use the default settings with an account balance of at least $1,000 USD. Embark on a journey where technology
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
Gold Bull and Bear Trend
Kashif Peter
5 (1)
Experts
Hello Folks, PLEASE READ COMPLETE BEFORE USING EA. Default setting is with minimum 0.3 and maximum 0.5 lots for auto lot with maximum daily loss limit as $4000. You can change settings as per your like. Screenshots are with 1 year results. Giving away this profitable EA of Gold that gives best results on   1 min time frame, 15 mins and higher . Try different time frames and use. It's a pure strategy based EA with SL & TP. Stops and Take Profit will adjust as per market volatility. Every deal wil
FREE
Gold Bull and Bear
Kashif Peter
5 (2)
Experts
Hello Folks, PLEASE READ COMPLETE BEFORE USING EA. Please do keep in mind that results vary from broker to broker....!!!!! For best results a slight change in settings is require for each broker... Giving away this profitable EA of Gold that gives best results on 1 min time frame and higher but it gives best results on 1 min. It's a pure strategy based EA with SL & TP. Stops and Take Profit will adjust as per market volatility. Every deal will open with sl. and tp. Since every deal comes with
FREE
Quantum Breakout
Kashif Peter
4 (1)
Indicateurs
Quantum Breakout Indicator is an indicator that is based on the Higher Lows and Lower Highs strategy. It can be used on any time frame and on all trading instruments. It can also be used for Mean Reversion  strategy if you know how to trade in consolidation or choppy market. The breakout zones  Highest low (upper line) and Lowest high (lower line) is based  on   swing points   (peaks and troughs) in price action, regardless of the bar count. But, if someone wants to add manually bars then they c
FREE
Quantum Breakout MT5
Kashif Peter
Indicateurs
Quantum Breakout Indicator is an indicator that is based on the   Higher Lows and Lower Highs   strategy. It can be used on any time frame and on all trading instruments. It can also be used for   Mean Reversion  strategy if you know how to trade in consolidation or choppy market. The breakout zones  Highest low   (upper line) and   Lowest high   (lower line) is based  on   swing points   (peaks and troughs) in price action, regardless of the bar count. But, if someone wants to add manually bars
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis