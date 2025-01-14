Heat Map Pro

🔍 Indicateur de Carte Thermique pour l’Analyse Avancée du Volume
L’indicateur de carte thermique offre une approche visuelle pratique pour l’analyse du volume sur le marché, permettant aux traders de prendre des décisions éclairées avec plus de rapidité.
Fonctionnalités Principales
1. Représentation par Carte Thermique
Utilise une échelle de couleurs claire pour afficher l’intensité du volume.
Bleu : Faible activité
Vert : Activité modérée
Orange : Activité élevée
Rouge : Volume maximal
2. Interface Configurable
Ajustement des couleurs selon les préférences de l’utilisateur
Affichage optionnel des pourcentages en temps réel pour plus de clarté
Design intuitif facilitant l’interprétation des tendances
3. Système d’Alerte
Notifications personnalisables pour des conditions spécifiques du marché
Alertes en temps réel pour suivre les changements importants
4. Performance Optimisée
Faible consommation de ressources, garantissant la stabilité
Compatibilité avec tous les intervalles de temps
Applications Pratiques
Trading Intrajournalier : Aide à identifier les pics de volume et de volatilité
Swing Trading : Facilite l’analyse de l’accumulation et de la distribution
Scalping : Détecte les changements rapides du marché pour les opérations à haute fréquence
Personnalisation
Ajustement de la période d’analyse
Choix entre volume de ticks ou volume réel négocié
Paramètres adaptables à différents styles de trading
Avantages
Simplicité et efficacité d’utilisation
Personnalisation flexible selon les préférences individuelles
Alertes fiables pour soutenir la prise de décision en temps réel
⚠️ Avertissement légal : Ce produit est destiné exclusivement à des fins d’analyse. Les résultats obtenus précédemment ne garantissent pas les rendements futurs. N’oubliez pas que toute opération de trading comporte des risques
