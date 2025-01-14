Heat Map Pro

🔍 Indicateur de Carte Thermique pour l’Analyse Avancée du Volume

L’indicateur de carte thermique offre une approche visuelle pratique pour l’analyse du volume sur le marché, permettant aux traders de prendre des décisions éclairées avec plus de rapidité.

Fonctionnalités Principales

1. Représentation par Carte Thermique

Utilise une échelle de couleurs claire pour afficher l’intensité du volume.

• Bleu : Faible activité

• Vert : Activité modérée

• Orange : Activité élevée

• Rouge : Volume maximal

2. Interface Configurable

• Ajustement des couleurs selon les préférences de l’utilisateur

• Affichage optionnel des pourcentages en temps réel pour plus de clarté

• Design intuitif facilitant l’interprétation des tendances

3. Système d’Alerte

• Notifications personnalisables pour des conditions spécifiques du marché

• Alertes en temps réel pour suivre les changements importants

4. Performance Optimisée

• Faible consommation de ressources, garantissant la stabilité

• Compatibilité avec tous les intervalles de temps

Applications Pratiques

• Trading Intrajournalier : Aide à identifier les pics de volume et de volatilité

• Swing Trading : Facilite l’analyse de l’accumulation et de la distribution

• Scalping : Détecte les changements rapides du marché pour les opérations à haute fréquence

Personnalisation

• Ajustement de la période d’analyse

• Choix entre volume de ticks ou volume réel négocié

• Paramètres adaptables à différents styles de trading

Avantages

• Simplicité et efficacité d’utilisation

• Personnalisation flexible selon les préférences individuelles

• Alertes fiables pour soutenir la prise de décision en temps réel

⚠️ Avertissement légal : Ce produit est destiné exclusivement à des fins d’analyse. Les résultats obtenus précédemment ne garantissent pas les rendements futurs. N’oubliez pas que toute opération de trading comporte des risques