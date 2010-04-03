Candlestick Scanner — Détecteur Automatique de Modèles

Résumé

Le Candlestick Scanner est un outil puissant qui identifie automatiquement plus de 20 modèles de chandeliers classiques, à la fois sur les barres historiques et en temps réel. Pour chaque modèle détecté, l'indicateur dessine une étiquette claire sur le graphique, pointe la bougie avec une flèche et fournit des données pour l'intégration avec vos EAs et scripts. Il comprend un système de notification complet (Alerte, Push et E-mail) pour que vous ne manquiez jamais une opportunité.

[IMAGE: Capture d'écran de l'indicateur sur un graphique, montrant plusieurs modèles haussiers et baissiers identifiés.]

Fonctionnalités Principales

Détection Complète : Identifie plus de 20 modèles, y compris Doji, Engulfing, Hammer, Morning/Evening Star, Three White Soldiers et bien d'autres.

Signalisation Visuelle Claire : Dessine une étiquette de texte tournée avec le nom du modèle et une flèche indiquant la bougie correspondante.

Panneau de Contrôle Interactif : Un mini-panneau sur le graphique vous permet de mettre en pause/reprendre la détection et de nettoyer les objets visuels en un seul clic.

Buffers pour l'Automatisation : Expose deux buffers de données ( Pattern Direction et Pattern Detected ) pour une intégration facile avec les Expert Advisors (EAs) et les scripts.

Système de Notifications : Envoie des alertes configurables (Alerte / Push / Email), avec une limite intelligente d'une notification par bougie pour éviter le spam.

Haute Personnalisation : Permet de filtrer les modèles par direction (haussier, baissier, incertain), par groupes ou individuellement. Les couleurs et les polices des étiquettes sont également entièrement ajustables.

Compatibilité avec les Écrans Haute Résolution (HiDPI) : L'interface s'ajuste automatiquement pour garantir une visualisation parfaite sur n'importe quel moniteur.

Fonctionnement sur le Graphique

Lorsqu'un modèle est identifié, l'indicateur exécute les actions suivantes :

Crée une Étiquette : Un texte avec le nom du modèle (ex: "Bullish Engulfing") est dessiné à côté de la bougie.

Crée une Flèche : Une icône de flèche pointe vers le haut ou le bas de la bougie pertinente.

Met à Jour les Buffers : Les données sont remplies pour que d'autres programmes puissent lire le signal.

Envoie une Notification : Si activé, une alerte est envoyée à la plateforme, au téléphone portable ou par e-mail.

Tous les objets créés sur le graphique utilisent un préfixe unique défini dans le paramètre IndicatorName, garantissant un nettoyage sans conflits.

Paramètres d'Entrée (Inputs)

IndicatorName : Préfixe pour les objets graphiques. Essentiel pour éviter les conflits.

MaxCandle : Nombre maximal de barres à analyser (0 = toutes). Réduisez cette valeur pour améliorer les performances sur plusieurs graphiques.

PatternsGroup : Filtre l'analyse par groupes de modèles (ex: uniquement les Dojis).

DetectBullish / DetectBearish / DetectUncertain : Filtres généraux pour activer/désactiver la détection par direction.

Detect... (Drapeaux Individuels) : Contrôles pour activer ou désactiver chacun des plus de 20 modèles.

Font, FontSize, FontColor... : Paramètres d'apparence pour les étiquettes de texte.

EnableNotify, SendAlert, SendApp, SendEmail : Contrôles pour le système de notifications.

ChartCorner, Xoff, Yoff : Paramètres pour positionner le panneau de contrôle sur le graphique.

Utilisation avec les EAs et les Scripts (Buffers)

Pour intégrer le scanner à vos robots, utilisez la fonction iCustom() et lisez les buffers suivants :

Buffer 0 (BufferPatternDirection) : Retourne la direction du modèle. 1 = Modèle Haussier (Bullish) -1 = Modèle Baissier (Bearish) 0 = Modèle Incertain

Buffer 1 (BufferPatternDetected) : Retourne le code du modèle détecté (selon l'énumération dans le fichier .mqh).

Dépendances

Pour un fonctionnement correct, les fichiers de bibliothèque suivants sont nécessaires dans votre dossier /MQL5/Include/ :

MQLTA Candlestick Patterns.mqh

MQLTA Utils.mqh

Limitations

La précision de la détection dépend de l'implémentation des fonctions dans le fichier de dépendance.

L'indicateur n'applique pas de filtres avancés (ex: volume, volatilité, tendance). Ceux-ci doivent être implémentés de manière externe par l'utilisateur si nécessaire.

À Propos de l'Auteur

Développé par traderaugustolopes. Pour plus de produits et d'informations, visitez mon profil :

https://www.mql5.com/pt/users/traderaugustolopes/seller