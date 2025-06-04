Currency Strength Lines

Indicateur de Force des Devises

Description Cet indicateur analyse la force relative des principales devises du marché Forex, offrant une vision claire et objective sur celles qui se renforcent ou s'affaiblissent par rapport aux autres. Il évalue les paires clés (EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF) et calcule la force en utilisant des méthodes telles que le RSI ou le ROC, selon la configuration définie par l'utilisateur.

Les résultats sont affichés sous forme de lignes individuelles pour chaque devise, facilitant l'identification des tendances et des opportunités de trading potentielles. L'indicateur peut également générer des signaux visuels d'achat, de vente ou de neutralité en fonction des croisements des devises analysées.

Caractéristiques principales

Analyse simultanée des principales devises du marché

Calcul de la force à l'aide de différentes méthodes (RSI, ROC, moyennes mobiles)

Affichage visuel intuitif de la force de chaque devise

Génération automatique de signaux d'achat, de vente et de neutralité

Panneau personnalisable avec réglages de couleurs, position et mise en page

Compatibilité avec les préfixes et suffixes des courtiers

Option d'alertes et de notifications pour un suivi en temps réel

Application et avantages

L'indicateur est pratique et peut être utilisé sur n'importe quelle période de temps. Il suffit de l'ajouter au graphique et de configurer les paramètres en fonction de votre stratégie de trading. Idéal pour les traders cherchant une analyse efficace de la force des devises, aidant à la prise de décision basée sur des données objectives et accessibles.



