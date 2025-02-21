Gold Prop Breaker

저희는 혁신적인 트레이딩 제품 Space Cake 을 소개합니다. 이 제품은 효율성을 높이고 리스크를 줄이고 싶은 숙련된 트레이더 및 투자자를 위해 설계되었습니다. 독창적인 기능과 특징을 갖춘 이 제품은 당신의 트레이딩 활동에 없어서는 안 될 도구가 될 것입니다. 마팅게일 없음, 그리드 없음, 고위험 전략 없음. MT4 버전 – 클릭하여 다운로드 주요 장점: 특정 저변동성 시간대에만 거래하여 리스크를 최소화하고 수익을 극대화합니다. 통화쌍 거래만을 활용하여 안정적이고 예측 가능한 결과를 제공합니다. 낮은 드로우다운 비율로 장기 투자에 적합합니다. 손절매(Stop Loss)와 이익 실현(Take Profit)을 항상 사용하여 자본을 보호하고 손실을 최소화합니다. 전략은 야간(GMT+3)에 작동하며, 포지션이 자주 야간으로 연장됩니다. 리스크 관리 기능이 있으며, 고정 랏(Lot) 선택이 가능하여 유연성을 제공합니다. 개인 계좌 추천 사항: 스왑이 없는 무료 포지션 이월 기능이 있으며