Gold Prop Breaker
Murad Nagiev
버전: 1.1
- 활성화: 10
Gold Prop Breaker는 어떤 프로프 트레이딩 도전 과제도 정복할 수 있도록 특별히 설계된 혁신적인 자동 거래 로봇입니다. 이 로봇은 15분 및 1시간 타임프레임에 최적화된 정교하게 개발된 전략을 사용하여 금 거래에 집중합니다.
주요 특징:
- 도전 과제의 다양성: 엄격한 프로프 트레이딩 프로그램 요구사항을 염두에 두고 설계되어, 어떠한 테스트 조건에서도 성공적으로 대응하며 안정적인 성능을 제공합니다.
- 금 시장에 대한 집중: 금 시장의 독특한 특성을 심도 있게 분석하여, Gold Prop Breaker는 수익성 있는 거래 신호를 빠르게 파악하고 시장 기회를 포착합니다.
- 유연한 타임프레임 설정: 15분 차트와 1시간 차트 모두에서 작동할 수 있어, 빠른 일중 변동부터 보다 지속적인 시간별 추세까지 다양한 시장 조건에 적응할 수 있습니다.
- 혁신적인 알고리즘과 리스크 관리: 첨단 기술적 분석 방법과 적응형 리스크 관리 전략을 통해 변동성이 큰 시장 환경에서도 높은 거래 효율성을 유지합니다.
Gold Prop Breaker는 안정적인 수익을 추구하며 고빈도 금 거래 분야의 어떠한 도전도 극복할 준비가 된 트레이더들에게 이상적인 도구입니다.
Hello, I purchased your bot after reviewing the information provided, and it seems promising. However, I've been trying to get it working properly for a while now. I'm trying to use it on XAU/USD, but I'm constantly losing money. Could you help me fine-tune the bot so it works? I've already tested it on a demo account with a standard 15 pip and an ECN 2 pip, but it's not generating any profit. Thanks