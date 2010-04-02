Gold Prop Breaker
- エキスパート
- Murad Nagiev
- バージョン: 1.1
- アクティベーション: 10
Gold Prop Breakerは、あらゆるプロップトレーディングチャレンジを制覇するために特別に設計された革新的な自動取引ロボットです。15分および1時間の時間枠に最適化された、綿密に開発された戦略を使用して金の取引に焦点を当てています。
主な特徴：
- チャレンジの多様性： プロップトレーディングプログラムの厳格な要件を念頭に置いて構築されており、どんなテスト条件でも確実に対応し、安定したパフォーマンスを発揮します。
- 金市場へのフォーカス： 金市場の独自の特徴を徹底的に分析することで、Gold Prop Breakerは有利な取引シグナルを迅速に特定し、市場機会を捉えます。
- 柔軟な時間枠設定： 15分チャートと1時間チャートの両方で運用できるため、急速な日内変動から持続的な時間帯のトレンドまで、さまざまな市場環境に適応可能です。
- 革新的なアルゴリズムとリスク管理： 高度なテクニカル分析手法と適応型リスク管理戦略により、変動の激しい市場環境でも高い取引効率を維持します。
Gold Prop Breakerは、安定した利益を目指し、高頻度の金取引分野であらゆるチャレンジを乗り越える準備ができたトレーダーにとって理想的なツールです。