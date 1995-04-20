Result per Symbol MT4
- Indicateurs
- Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
- Version: 1.0
Lorsque vous travaillez avec plusieurs actifs et que vous avez plusieurs positions ouvertes dans les actifs, il est un peu compliqué de visualiser quand profite ou profite chaque problème actif, donc dans cet esprit, nous développons cet indicateur où il facilite la visualisation des opérations dans les actifs , où vous pourrez ouvrir plusieurs ressources différentes et vous pourrez visualiser le résultat individuel de chaque actif et accélérer votre prise de décision dans votre entreprise.