Result per Symbol MT4

Auto Hedge MT5 Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA Utilitaires

Ouvrez une direction sur la transaction que le marché a l'intention de suivre et une transaction qui s'est produite sur votre transaction commerciale suite à une transaction qui était en attente sur votre transaction commerciale un ordre commercial qui était en attente sur votre opération commerciale. Exemple: une opération d'achat avec un lot de 0,01 à un prix de 0,03 points, d'achat avec un lot de 0,01 à un prix de 0,01,0930, puis un ordre stop de vente de 0,03 sera décidé. un nouvel ordre