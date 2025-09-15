Moving Average Cross EA

L'expert ouvre des positions à l'intersection de deux moyennes mobiles. A un grand nombre d'options pour entrer et sortir de la position. Idéal pour automatiser l'entrée sur le marché ou créer et tester votre propre stratégie basée sur deux moyennes mobiles.

Les avantages supplémentaires de l'expert comprennent une interface intuitive avec un réglage détaillé des paramètres de négociation, la possibilité de tester sur les données historiques et l'optimisation de la stratégie pour les différentes conditions du marché. Le système de gestion des risques vous permet d'ajuster les niveaux de Stop Loss et de Take profit, ainsi que de contrôler la taille de la position en fonction du solde du compte. Les paramètres flexibles des moyennes mobiles permettent d'adapter l'expert à n'importe quel style de négociation — du scalping à l'investissement à long terme. Les statistiques de transaction intégrées vous aident à analyser les performances et à apporter les ajustements nécessaires à votre stratégie de trading.

L'expert travaille sur la base de l'indicateur «MovingAverageCrossSignal " et a toutes ses fonctionnalités et paramètres. La présence d'un indicateur n'est pas nécessaire. Mais si vous voulez que, après le test, l'indicateur apparaisse sur le graphique avec tous vos paramètres – vous devez passer le paramètre à «#Location indicator = Market». Avant cela, vous devez télécharger l'indicateur dans votre terminal de trading. C'est rapide et gratuit: https://www.mql5.com/fr/market/product/148478

Vos commentaires sont très importants pour moi. Ce sont eux qui ont permis d'atteindre cette qualité et cette résilience. Avez-vous des questions ou voulez-vous partager votre opinion? Écrivez des commentaires ou envoyez des messages - je suis toujours en contact!

Paramètres