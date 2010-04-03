Price Canal and Candle Pattern Signal Alert MT5

Assistant intelligent pour les entrées précises et opportunes sur le marché. L'indicateur émet un bip et des alertes lorsque le prix atteint les niveaux. Vous pouvez définir manuellement les niveaux de support et de résistance ou le confier à un algorithme. Au moment où le prix atteint le niveau, en outre, les motifs de bougies sont marqués. Les modèles de chandeliers uniques sont une symbiose des modèles classiques et des modèles de rupture et de rupture des niveaux.

Pour un commerce très rentable sur la bourse dans la plupart des cas, l'installation d'ordres ne suffit pas et le commerçant doit personnellement regarder et analyser comment le prix se comporte à l'approche d'un niveau important. Je pense que tous les commerçants ont été confrontés à une situation où, au début de la journée de négociation, nous avons marqué des objectifs importants, puis manqué le moment où le prix les a atteints. En conséquence, le moment de l'entrée est manquée, et nous obtenons des émotions négatives supplémentaires, en regardant le prix se déplacer en pleine conformité avec notre plan. Mais vous n'êtes pas là, comme il n'y a pas de profit.

Échangez avec plaisir et confort! Plus besoin de regarder le moniteur pendant des jours. Identifiez les niveaux importants pour vous et occupez-vous de vos affaires, de votre autre travail ou simplement de vos vacances. Lorsque le prix atteint le niveau spécifié, vous recevrez une notification et pourrez commencer à négocier immédiatement. Avec cet indicateur, vous ne manquerez plus le meilleur moment d'entrée sur le marché. Commencez à utiliser les niveaux d'alerte dès aujourd'hui et voyez comment cela simplifie le processus de négociation et augmente son efficacité.

Vous pouvez télécharger la version d'essai de l'indicateur. Dans la version d'essai, vous ne pouvez définir qu'un seul niveau d'alarme. Pour le reste, la fonctionnalité n'est pas différente. Télécharger indicateur pour MetaTrader5: https://c.mql5.com/6/981/i_LevelsAlert_v1.0_free.ex5

Paramètres de l'indicateur

Color_Up - couleur de la ligne supérieure.

- couleur de la ligne supérieure. Style_Up - style de ligne supérieure.

- style de ligne supérieure. Color_Dn - couleur de la ligne de fond.

- couleur de la ligne de fond. Style_Dn - style de ligne de fond.

- style de ligne de fond. Send Email - envoyer des notifications par e-mail.

- envoyer des notifications par e-mail. Alert - notification sonore.

- notification sonore. Push Notification - notification dans le terminal mobile.

- notification dans le terminal mobile. Sound file - sélectionnez le fichier audio pour les notifications.

- sélectionnez le fichier audio pour les notifications. Pause between alerts (seconds) - pause obligatoire entre les notifications.

- pause obligatoire entre les notifications. Quantity_Arrow - fréquence d'apparition des flèches (Patterns.)

- fréquence d'apparition des flèches (Patterns.) CalculateBarsArrow - nombre de barres pour afficher les flèches (motifs) sur l'histoire.

Vous pouvez définir automatiquement les niveaux sur les niveaux ronds. Pour ce faire, appuyez sur: LShift + RShift + 2. Ou LShift + RShift + 1 pour définir les niveaux au maximum et au minimum pour les 40 dernières barres. Nous travaillons actuellement sur l'extension de la fonctionnalité des niveaux automatiques.





Regardez en temps réel la lutte des taureaux et des ours près des niveaux importants.

L'indicateur montre comment les acheteurs (taureaux) et les vendeurs (ours) se battent près de niveaux de prix importants. Les flèches sur le graphique indiquent la formation de motifs en chandelier en temps réel. Il est utile de voir comment l'équilibre des forces change avant la fermeture de la barre de prix. Bottom Line: l'Indicateur transforme l'analyse complexe en une image visuelle. Vous voyez non seulement les niveaux, mais aussi les «émotions» du marché — qui est le plus fort en ce moment: acheteurs ou vendeurs.





Est-il possible d'augmenter la précision des flèches de signal

fondamentalement, la précision dépend fortement de l'importance du niveau. Mais il y a aussi un moyen d'augmenter la précision des signaux. Pour ce faire, attendez la pénétration du maximum (pour les transactions d'achat) de la barre sur laquelle le signal a été formé. Cela rendra l'entrée un peu tardive, mais de cette façon, de nombreuses transactions perdantes seront filtrées. Et à la fin, une telle stratégie lui-même est plus que rentable. Pour une telle stratégie d'entrée de position, il est pratique d'utiliser un ordre BuyStop ou SellStop.





Quels signaux et alertes l'indicateur crée-t-il (envoie-t-il)?

L'indicateur envoie un message à un e-mail. Bip et avertissement dans le terminal. Alerte dans le terminal mobile. Toutes les options peuvent être activées et désactivées à votre guise. Pour envoyer correctement des messages à l'e-mail, vous devez spécifier les informations nécessaires dans les paramètres du terminal. La même chose vaut pour les alertes dans le terminal mobile.





À quel moment le signal sonore est-il émis?

La première alerte de temps se produit lorsque le prix touche le niveau. La deuxième alerte se produit après la fermeture de la barre derrière le niveau. Chaque alerte se produit pas plus d'une fois par bar. Dans les paramètres, vous pouvez spécifier la pause minimale possible entre les alertes.





Je n'aime pas le bip. Je veux le mien. Comment configurer?

Dans les paramètres, vous pouvez spécifier le nom de n'importe quel fichier audio à partir du dossier correspondant du terminal commercial. Vous pouvez ajouter n'importe quel fichier audio dans le dossier (MetaTrader5/Sounds) des sons du terminal. Utilisez des fichiers audio avec la même extension.





Puis-je ajouter mon modèle pour le balisage des niveaux de prix?

Envoyez-moi simplement un courriel et décrivez votre idée en détail. Rétroaction et l'amélioration de l'indicateur dans la priorité. Essayez de décrire votre idée de la manière la plus détaillée possible. Les images et les captures d'écran sont les bienvenues.





Quels sont les plans pour le développement ultérieur de l'indicateur?

À l'avenir, nous prévoyons d'ajouter des lignes de tendance inclinées. Automatiser les définitions des plus fortes. Mais l'objectif principal est la commodité de l'indicateur pour le commerçant. Par conséquent, nous prévoyons d'améliorer continuellement l'expérience utilisateur avec notre indicateur.





Comment pouvons — nous voir la journée de travail avec un indicateur et comment nous travaillons nous-mêmes

Imaginez que vous êtes le capitaine du navire, qui ne se tient pas à la barre 24/7, mais fait confiance à l'automatisation pour suivre le cours. Voici à quoi cela ressemble dans le commerce. Préparation du matin « "Exploration du terrain". Vous commencez la journée non pas avec un défilement infini des graphiques, mais avec une analyse: Lisez les nouvelles (par exemple, les rapports sur l'inflation ou les déclarations des banques centrales). Regardez où les marchés ont fermé hier, quelles sont les tendances prévues. Définir la «zone d'intérêt " - où aujourd'hui sont susceptibles de forts mouvements de prix.

Mise en place des "pièges": où mettre les niveaux. Au lieu de regarder l'écran toute la journée, vous mettez des niveaux de prix dans l'indicateur où vous attendez des événements importants. Près des nombres ronds (par exemple, 1.1000 pour EUR/USD). Sur les hauts/bas passés. Près des lignes de tendance ou des formes (triangles, drapeaux). Vous configurez des alertes (son, email, notification push).C'est comme placer des caméras de surveillance à une intersection — vous capturez les points où il y a probablement un accident de la circulation (une secousse de prix).

Travail tranquille: vous êtes libre! Maintenant, vous pouvez faire vos propres affaires: Boire du café, travailler sur d'autres projets, marcher. Ne vous inquiétez pas de manquer le moment — l'indicateur deviendra votre «perroquet hurlant». Pourquoi est-ce pratique? Le marché se déplace souvent saccades: 80% du temps — plat ennuyeux, 20% — sauts brusques. Il ne sert à rien d'attendre le temps au bord de la mer.

Alarme: il est temps d'agir! Une fois que le prix atteint votre niveau: vous recevez une alerte (par exemple, sur un terminal mobile dans votre Smartphone). Revenez rapidement à l'ordinateur et vérifiez: N'est-ce pas une fausse panne? Voir si la bougie est fermée derrière le niveau. Y a-t-il une confirmation? Volumes, nouvelles, modèles (par exemple, «marteau» ou «étoile filante»). La tendance s'est-elle maintenue? C'est comme recevoir un SMS: "l'alarme s'est déclenchée dans votre maison!». Vous ne courez pas tout de suite, mais regardez d'abord à travers la caméra — n'est-ce pas un chat?

Entrée sur le marché: de sang-froid et comme prévu. Si tout coïncide, vous ouvrez une transaction selon des règles pré-pensées. Stop Loss mis par niveau (par exemple, 15 points en dessous de la panne). Take profit-au prochain niveau significatif ou en pourcentage d'un Stop Loss. N'essayez pas de «attraper toute la tendance " - prenez votre profit prévu.