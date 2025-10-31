Cross 2 MovingAverage Histogram Signal Alert MT5

L'indicateur montre la différence entre les deux moyennes mobiles sous la forme d'un histogramme. Les moyennes mobiles ont d'énormes possibilités de personnalisation. Alertes par tous les moyens lorsque vous changez la couleur de l'histogramme: bips dans le terminal, envoie une notification au téléphone et une lettre à la poste-maintenant vous ne manquerez pas la transaction.

Indicateur d'intersection des moyennes mobiles entièrement gratuit sous la forme de lignes sur le graphique: https://www.mql5.com/fr/market/product/148478

Vos commentaires sont très importants pour moi. La rétroaction rend le développement beaucoup mieux et aide à se déplacer ensemble. Avez-vous des questions ou voulez-vous partager votre opinion? Écrivez des commentaires ou envoyez des messages - je suis toujours en contact!

Cet outil devient votre Assistant de confiance qui prend en charge la routine de surveillance du marché. Au lieu de regarder constamment dans le graphique en attendant le moment de l'intersection, vous pouvez confier cette tâche à un indicateur. Non seulement il visualise la dynamique de la force de la tendance avec des colonnes d'histogramme claires, mais il agit également comme un chien de garde qui vous réveillera immédiatement avec une alerte puissante au moment le plus crucial. Cela vous permet d'agir sans délai, d'émotion et d'agitation, en suivant strictement votre stratégie de trading.

La flexibilité des paramètres ouvre des possibilités pour les traders avec n'importe quelle expérience et approche de l'analyse. Vous pouvez expérimenter avec des périodes de moyenne mobile, en les adaptant à tous les délais et actifs de négociation — du scalping sur les graphiques minute à l'investissement à long terme. L'indicateur servira également efficacement à la fois pour filtrer les signaux et pour identifier avec précision les points d'entrée et de sortie. C'est une solution prête à l'emploi et soigneusement conçue qui vous fait gagner du temps et minimise le risque de manquer une transaction rentable.

Paramètres de l'indicateur

  • Fast MA Mode - méthode de calcul de la moyenne mobile rapide.
  • Fast MA - période de moyenne mobile rapide.
  • Slow MA Mode - méthode de calcul de la moyenne mobile lente.
  • Slow MA - période de moyenne mobile lente.
  • SendEmail - envoyer par e-mail.
  • Alert - notification sonore.
  • PushNotification - notification dans le terminal mobile.
  • MA Price - les prix auxquels la moyenne mobile est construite.
  • MA Phase - facteur d'atténuation (modifie les caractéristiques de lissage de la moyenne mobile).
  • MA Shift - changement dans les barres.
  • Channel Expansion Method - sélectionnez l'option étendre la distance entre les moyennes mobiles
  • ChannelWidth - taille de l'extension de la distance entre les moyennes mobiles. 1.0 - aucune extension supplémentaire. 2.0-canal étendu 2 fois.
