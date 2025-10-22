SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GoldBaron EA MT5 High risk
Mikhail Sergeev

GoldBaron EA MT5 High risk

Mikhail Sergeev
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 155 USD par mois
croissance depuis 2025 426%
RoboForex-Pro
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
21 (65.62%)
Perte trades:
11 (34.38%)
Meilleure transaction:
125.01 USD
Pire transaction:
-65.96 USD
Bénéfice brut:
649.56 USD (65 392 pips)
Perte brute:
-240.88 USD (24 085 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (257.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
257.13 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.48
Activité de trading:
20.42%
Charge de dépôt maximale:
35.48%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
4.81
Longs trades:
21 (65.63%)
Courts trades:
11 (34.38%)
Facteur de profit:
2.70
Rendement attendu:
12.77 USD
Bénéfice moyen:
30.93 USD
Perte moyenne:
-21.90 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-70.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-70.70 USD (2)
Croissance mensuelle:
50.23%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
84.93 USD (14.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.82% (39.97 USD)
Par fonds propres:
79.92% (90.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 409
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 41K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +125.01 USD
Pire transaction: -66 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +257.13 USD
Perte consécutive maximale: -70.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
28 plus...
Accélération extrême du dépôt par un expert : GoldBaron EA 

Une importante perte au premier mois est une inevitabilité pour un début spectaculaire. Il y a une accélération du dépôt !!! Nous investissons ailleurs.

Commencer avec 100 $ est un grand risque. Un minimum de 300 $ est requis pour un travail confortable.


  • Date de début : 2025.10.20
  • Dépôt initial : 95 $
  • Objectif : 1000 % d'ici mars 2026

L'expert génère ses signaux à partir de l'indicateur « AceTrend » : https://www.mql5.com/en/market/product/139259

Le secret est dans l'indicateur ! Une percée technologique a été réalisée, ce qui nous permet de montrer de tels résultats excellents.


Aucun avis
2025.12.31 14:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 14:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 15:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 05:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 01:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 04:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 10:07
Share of trading days is too low
2025.10.24 09:07
Share of trading days is too low
2025.10.22 12:53
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 12:53
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.22 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GoldBaron EA MT5 High risk
155 USD par mois
426%
0
0
USD
505
USD
11
100%
32
65%
20%
2.69
12.77
USD
80%
1:500
