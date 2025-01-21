MT4 Macd Divergence Scanner

Cet indicateur offre un moyen efficace de surveiller simultanément plusieurs paires de devises et différents horizons temporels. En affichant visuellement les divergences entre le prix et le MACD dans un tableau clair et facile à lire, il permet aux traders d’identifier d’éventuels points de retournement du marché sans avoir à changer constamment de graphique.

Les divergences peuvent signaler un passage d’une dynamique haussière à une dynamique baissière, ou inversement. Par exemple, une divergence baissière survient lorsque le prix atteint un nouveau sommet mais que le MACD ne le confirme pas par un sommet plus élevé correspondant. Inversement, une divergence haussière apparaît lorsque le prix forme un creux plus bas tandis que le MACD enregistre un creux plus élevé.

Dans le tableau de l’indicateur, chaque instrument (par exemple, EURUSD, GBPUSD) est listé verticalement à gauche, tandis que les unités de temps sélectionnées (par exemple, M5, H1, D1) sont affichées horizontalement en haut. Un simple point indique qu’aucune divergence n’est détectée ; lorsqu’un label « UP » ou « DN » (pour « down ») apparaît, cela met en évidence un signal de trading potentiel. « UP » en vert suggère une opportunité d’achat, tandis que « DN » en rouge indique une opportunité de vente potentielle. Lorsqu’un signal est détecté, l’indicateur peut également envoyer une alerte sous forme de fenêtre pop-up, d’e-mail ou de notification push, selon les paramètres choisis. Comme toujours, il est judicieux de confirmer toute opportunité de trading avec d’autres méthodes, telles que l’analyse sur des unités de temps supérieures, l’utilisation de moyennes mobiles ou l’identification de niveaux clés de support et de résistance.

Cet outil polyvalent offre deux modes de balayage : l’un se concentre exclusivement sur le symbole du graphique actuel, tandis que l’autre balaie une liste de symboles personnalisée. Si vous décidez d’analyser plusieurs instruments simultanément, il vous suffit d’entrer chaque symbole séparé par une virgule (sans espace) dans le panneau de configuration. Dans ce cas, placer le tableau dans une fenêtre de graphique séparée peut donner une meilleure vue d’ensemble du marché.


