Nasdaq100 Algo Trading

LIVE SIGNAL (Advanced Indices Pro US30 + Nasdaq Algo V2): https://www.mql5.com/en/signals/2291778?source=Site+Profile+Seller Version MT4 : Cliquez ici





Bienvenue chez Nasdaq Algo Trading





Cet EA (Expert Advisor) est créé et conçu par une équipe ayant plus de 13 ans d'expérience en programmation et en trading.





L'EA se concentre sur le développement d'un système capable de générer des bénéfices à long terme et stables. Il utilise des stratégies sans risque, évitant les méthodes de Martingale, de Grid et de Hedging, ainsi que les stratégies utilisant des stop-loss excessivement longs qui sont pratiquement équivalents à ne pas avoir de stop-loss.





Cet EA changera votre perspective sur les bots de trading.





Fonctionnalités Détails





- Utilise une stratégie d'action des prix pour trouver des points d'entrée basés sur la mentalité de breakout Dravas.

- Inclut des fonctionnalités adaptées aux sociétés de prop trading : gestion des drawdowns, gestion des nouvelles, gestion des horaires de trading, etc.

- Offre trois modes stratégiques au choix.

- N'utilise PAS les stratégies de Martingale, Grid, Hedging ou NO SL.

- Fixe toujours le stop-loss pour chaque trade.

- Ouvre seulement une position à la fois.

- Se concentre sur le taux de victoire, donc le ratio risque-rendement (RR) est faible. Le take profit (TP) est flexible, avec des trades ayant un RR = 0.2, 0.5, 1 ou 2.

- Fournit des signaux en direct depuis des comptes réels, garantissant transparence et clarté.

- L'algorithme sera mis à jour régulièrement en fonction des demandes des utilisateurs.





Installation : Cliquez ici





- Principalement utilisé avec des paires telles que Nas100, USTech, US100 (Nasdaq100) ou US30, DJ30 (Dow Jones, non recommandé).

- Cadre temporel : M15.

- Spread : Recommandation de courtiers supportant des spreads de 50-100 en deux chiffres pour Nas100.

- Dépôt minimum : Dépend de votre courtier, aucun minimum spécifique requis.





Avertissement sur les Risques





- Avant d'acheter l'EA, soyez conscient des risques impliqués.

- Les performances passées ne garantissent pas la rentabilité future (l'EA peut également entraîner des pertes).

- Les backtests montrés (par exemple, dans des captures d'écran) ne peuvent pas être directement appliqués à 100% au trading en direct.



