Gold Targets 4

Les Gold Targets sont le meilleur indicateur de tendance. L'algorithme unique de l'indicateur analyse l'évolution du prix de l'actif, en tenant compte des facteurs d'analyse technique et mathématique, détermine les points d'entrée les plus rentables, émet un signal sous la forme d'une flèche et le niveau des prix (ACHETER Entrée / VENDRE Entrée) pour ouvrir une commande. L'indicateur affiche également immédiatement le niveau de prix pour le Stop Loss et cinq niveaux de prix pour le Take Profit.





ATTENTION: L'indicateur est très simple à utiliser. Installez l'indicateur sur le graphique en un seul clic et négociez en fonction de ses signaux et de ses niveaux de prix.



Avantages de l'indicateur:





1. L'indicateur produit des signaux avec une grande précision.

2. Le signal indicateur n'est pas redessiné. Lorsque le prix franchit chaque ligne, il est équipé d'une notification sonore (Alerte & Message).

3. Vous pouvez négocier sur la plateforme de trading MetaTrader 4 de n'importe quel courtier.

4. Vous pouvez échanger n’importe quel actif (devises, métaux, crypto-monnaies, actions, indices, etc.).

5. Vous pouvez négocier sur n'importe quelle période (scalping et day trading M5-M15 / trading à moyen terme M30-H1 / trading à long terme H4-D1).

6. Les paramètres individuels (couleur, taille, etc.) peuvent être modifiés dans les paramètres de l'indicateur afin que chaque commerçant puisse facilement personnaliser l'indicateur pour lui-même.

7. L'indicateur peut être utilisé comme système commercial indépendant.

8. Le graphique affiche également une minuterie jusqu'à la fermeture de la bougie/barre de la période actuelle.









REMARQUE : La précision de la saisie et la rentabilité du trading dépendent uniquement de la compétence du trader. Tout indicateur n’est qu’un assistant du trader et non un guide d’action. La règle d'or : ouvrez un ordre selon la tendance, prenez votre profit et attendez le prochain meilleur signal.









Je souhaite à tous bonne chance dans le trading et des bénéfices stables !