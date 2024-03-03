Gold Targets 4

4.75
Les Gold Targets sont le meilleur indicateur de tendance. L'algorithme unique de l'indicateur analyse l'évolution du prix de l'actif, en tenant compte des facteurs d'analyse technique et mathématique, détermine les points d'entrée les plus rentables, émet un signal sous la forme d'une flèche et le niveau des prix (ACHETER Entrée / VENDRE Entrée) pour ouvrir une commande. L'indicateur affiche également immédiatement le niveau de prix pour le Stop Loss et cinq niveaux de prix pour le Take Profit.

ATTENTION: L'indicateur est très simple à utiliser. Installez l'indicateur sur le graphique en un seul clic et négociez en fonction de ses signaux et de ses niveaux de prix.


Avantages de l'indicateur:

1. L'indicateur produit des signaux avec une grande précision.
2. Le signal indicateur n'est pas redessiné. Lorsque le prix franchit chaque ligne, il est équipé d'une notification sonore (Alerte & Message).
3. Vous pouvez négocier sur la plateforme de trading MetaTrader 4 de n'importe quel courtier.
4. Vous pouvez échanger n’importe quel actif (devises, métaux, crypto-monnaies, actions, indices, etc.).
5. Vous pouvez négocier sur n'importe quelle période (scalping et day trading M5-M15 / trading à moyen terme M30-H1 / trading à long terme H4-D1).
6. Les paramètres individuels (couleur, taille, etc.) peuvent être modifiés dans les paramètres de l'indicateur afin que chaque commerçant puisse facilement personnaliser l'indicateur pour lui-même.
7. L'indicateur peut être utilisé comme système commercial indépendant.
8. Le graphique affiche également une minuterie jusqu'à la fermeture de la bougie/barre de la période actuelle.


REMARQUE : La précision de la saisie et la rentabilité du trading dépendent uniquement de la compétence du trader. Tout indicateur n’est qu’un assistant du trader et non un guide d’action. La règle d'or : ouvrez un ordre selon la tendance, prenez votre profit et attendez le prochain meilleur signal.



Je souhaite à tous bonne chance dans le trading et des bénéfices stables !
Avis 6
Wan Mohammad Shazly Bin Wan Zulkifli
418
Wan Mohammad Shazly Bin Wan Zulkifli 2025.09.03 14:43 
 

well done, using it with my EA in MqL market.

Bonny Prasetyawardhana
249
Bonny Prasetyawardhana 2025.08.20 10:18 
 

Nice and helpful

Leonid Shamis
299
Leonid Shamis 2025.07.11 19:59 
 

Очень хороший и профитный индикатор. Всем советую.

Les acheteurs de ce produit ont également acheté
paul821c
25
paul821c 2025.09.30 20:44 
 

Great Indicator. question i'm getting alerts saying to buy but the indie is still showing sell setup and visa versa. How do i correct this?

But when this happens i remove the indicator the reinstall then it matches the alert. can't there be like a refresh of the indie. even when i hit refresh on the chart it doesn't do anything. only when i take off indie and put it back on it then matches the changes

Sergei Linskii
30892
Réponse du développeur Sergei Linskii 2025.09.30 20:50
It depends on the symbol's price volatility...
Leonsofking69
59
Leonsofking69 2025.09.20 10:30 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Wan Mohammad Shazly Bin Wan Zulkifli
418
Wan Mohammad Shazly Bin Wan Zulkifli 2025.09.03 14:43 
 

well done, using it with my EA in MqL market.

Didik
114
Didik 2025.08.26 07:06 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Bonny Prasetyawardhana
249
Bonny Prasetyawardhana 2025.08.20 10:18 
 

Nice and helpful

Leonid Shamis
299
Leonid Shamis 2025.07.11 19:59 
 

Очень хороший и профитный индикатор. Всем советую.

Répondre à l'avis