GM Arrows Pro
- Indicateurs
- Guillaume Pierre Philippe Mesplont
- Version: 1.0
- Activations: 5
Nom du produit : GM Arrows Pro – Signaux & Alertes
Description courte :
GM Arrows Pro est un indicateur MT4 clair et fiable, affichant des flèches BUY/SELL sur le graphique avec des alertes uniques à l’apparition du signal.
Description complète :
GM Arrows Pro est un indicateur professionnel MT4 conçu pour les traders souhaitant des signaux clairs et exploitables :
-
Flèches BUY et SELL visibles sur tout l’historique
-
Alertes uniques à l’apparition d’un signal (pas de répétition)
-
Option pour désactiver les alertes répétitives ( disable_repeating_signals )
-
Graphique épuré avec bougies grisées (corps + mèches)
-
Pas de TP/SL – seulement les signaux
-
Paramètres ajustables : RSI, ATR, stabilité des bougies, lookback
-
Compatible avec toutes les paires et timeframes MT4
Avantages :
-
Visualisation immédiate des signaux
-
Alertes fiables et sans bruit
-
Installation simple et rapide
Mode d’emploi :
-
Copier le fichier .ex4 dans le dossier Indicators
-
Ajuster les paramètres selon votre style de trading
-
Activer ou désactiver les alertes selon vos préférences
Licence & sécurité :
-
Protégé par MetaQuotes ID
-
Utilisation illimitée sur les comptes associés à votre ID