GM Arrows Pro

Nom du produit : GM Arrows Pro – Signaux & Alertes

Description courte :
GM Arrows Pro est un indicateur MT4 clair et fiable, affichant des flèches BUY/SELL sur le graphique avec des alertes uniques à l’apparition du signal.

Description complète :
GM Arrows Pro est un indicateur professionnel MT4 conçu pour les traders souhaitant des signaux clairs et exploitables :

  • Flèches BUY et SELL visibles sur tout l’historique

  • Alertes uniques à l’apparition d’un signal (pas de répétition)

  • Option pour désactiver les alertes répétitives ( disable_repeating_signals )

  • Graphique épuré avec bougies grisées (corps + mèches)

  • Pas de TP/SL – seulement les signaux

  • Paramètres ajustables : RSI, ATR, stabilité des bougies, lookback

  • Compatible avec toutes les paires et timeframes MT4

Avantages :

  • Visualisation immédiate des signaux

  • Alertes fiables et sans bruit

  • Installation simple et rapide

Mode d’emploi :

  1. Copier le fichier .ex4 dans le dossier Indicators

  2. Ajuster les paramètres selon votre style de trading

  3. Activer ou désactiver les alertes selon vos préférences

Licence & sécurité :

  • Protégé par MetaQuotes ID

  • Utilisation illimitée sur les comptes associés à votre ID


