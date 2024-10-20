MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader
Un exemple de dessin rapide d'une matrice de corrélation :
from MetaTrader5 import * from datetime import date import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # Initializing MT5 connection MT5Initialize() MT5WaitForTerminal() print(MT5TerminalInfo()) print(MT5Version()) # Create currency watchlist for which correlation matrix is to be plotted sym = ['EURUSD','GBPUSD','USDJPY','USDCHF','AUDUSD','GBPJPY'] # Copying data to dataframe d = pd.DataFrame() for i in sym: rates = MT5CopyRatesFromPos(i, MT5_TIMEFRAME_M1, 0, 1000) d[i] = [y.close for y in rates] # Deinitializing MT5 connection MT5Shutdown() # Compute Percentage Change rets = d.pct_change() # Compute Correlation corr = rets.corr() # Plot correlation matrix plt.figure(figsize=(10, 10)) plt.imshow(corr, cmap='RdYlGn', interpolation='none', aspect='auto') plt.colorbar() plt.xticks(range(len(corr)), corr.columns, rotation='vertical') plt.yticks(range(len(corr)), corr.columns); plt.suptitle('FOREX Correlations Heat Map', fontsize=15, fontweight='bold') plt.show()
Lorsqu'une demande d'historique provient de Python, les hst et tkc correspondants sont-ils générés dans le Terminal ?
J'aimerais comprendre comment il est possible de travailler avec un millier de symboles simultanément(AMPGlobalUSA-Demo), pour chacun desquels une centaine de mégaoctets de ticks sont chargés.
Si quelqu'un le sait, montrez-moi comment créer rapidement un semblant de graphique MT5 à partir de données historiques en Python. C'est-à-dire interactif, et non une image statique.
https://plot.ly/~pari/67/stock-chart-for-netflix-inc/#///
https://plot.ly/python/candlestick-charts/
plot.ly en général
Je suis un zéro complet en Python. J'aimerais obtenir un coup de pouce motivant, qui montre la simplicité et la facilité d'utilisation de MT5-Python. Il y aura un exemple d'une telle connexion, veuillez partager le code.
Je suis plutôt pour le mode opératoire, je ne visualise presque jamais rien. Il n'est pas réaliste de réécrire naturellement les éléments du MO moderne, il faut utiliser des éléments prêts à l'emploi. La motivation évidente pour moi est la suivante.
Il a l'air très cool. J'aimerais voir un code fonctionnel pour MT5.
peut être codé plus tard... en fait, il y a des exemples prêts dans les liens
Parfois, j'ai besoin de visualiser rapidement les ticks sous une forme plus ou moins pratique, j'utilise l'indicateur ZoomPrice pour cela. Mais la visualisation est bien meilleure sur les liens. S'il est très simple de passer de MT5 à Python et d'obtenir un joli graphique de ticks, ce n'est pas une mauvaise motivation pour beaucoup de gens.
Pour l'instant, toute information (autre que les guillemets) peut être envoyée/renvoyée via des sockets en temps réel. La seule limite est qu'il ne fonctionne pas encore dans le testeur.
Malheureusement, sans les codes sources, cette fonctionnalité n'est que des mots pour moi. Je ne sais pas grand-chose, et le début de l'auto-apprentissage devrait probablement être quelque chose de pratique pour commencer, qui peut être filé tout de suite.
Nous préparons le module MetaTrader 5 pour Python.
Comme pour le paquet R, nous testons pour l'instant des fonctions simples pour extraire des données d'une copie courante du terminal.
Comment vous pouvez tester l'opération :
Code de test :
Nous ajouterons d'autres fonctionnalités ultérieurement et placerons le paquet dans un dépôt public de paquets Python, afin qu'il puisse être installé immédiatement.