Comment utiliser Python dans Metatrader
https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py
L'exemple utilise une fonction différente, une erreur :
# obtenir des barres avec USDJPY M5 à partir du 01.04.2019 dans le fuseau horaire UTC
rates=MT5CopyRatesFrom("USDJPY",MT5_TIMEFRAME_M5,utc_from, utc_to)
attendu : MT5CopyRatesRange()
Pour convertir la date dans un fuseau horaire spécifique, l'aide suggère d'utiliser datetime UTC
Cependant, cela ne change rien. Lorsque vous définissez un fuseau horaire, l'heure du terminal est prise en compte (dans mon cas, c'est GMT+2).
Quel est le numéro de fabrication?
pip install --upgrade MetaTrader5
Exigence déjà à jour : MetaTrader5 dans c:\works\mt_websocket_server\.env\lib\site-packages (5.0.8)
Peut-on tout regrouper en un seul endroit?
Ouais, pour avoir tout le truc python en un seul endroit.
Les modérateurs le déplaceront.
Dmitry Prokopyev, 2019.11.30 10:59
Bonjour à tous.
Je suis tombé sur cette bizarrerie dans les données retournées par MT5CopyRatesRange et d'autres fonctions.
Tout est trivial, mais la sortie que nous avons :
Je veux attirer votre attention sur :
MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957, low=1.22989, high=1.22557, close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)
aller au terminal, voir bas/haut pour ce cadre :
Nous voyons que lebas = 1.22557, lehaut = 1.22989.
Question : s'agit-il d'un bug ou les touches du MT5Rate sont-elles configurables ?