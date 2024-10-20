MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 30

fxsaber:

Qu'est-ce qui vous motive à faire cela ?


C'est le deuxième jour d'écriture de l'automate du testeur. Je vais l'afficher dans la base de données, et j'aimerais comprendre si c'est nécessaire ou si c'est juste un autre hack geek. Parce que je ne comprends souvent pas pourquoi les développeurs ne le font pas, mais font activement autre chose, qui semble être moins demandé. Je peux me tromper dans mon estimation.

Nous allons complètement réécrire le testeur à partir de zéro. Nous avons déjà commencé le processus.

Pour comprendre nos actions, pensez aux grands chiffres et à l'horizon de 5 à 10 ans. Il est vrai que les statistiques de preuves dont nous disposons resteront à la mer.

Nous avons d'énormes changements dans la technologie en cours de développement et tous ne concernent pas le terminal.

 
Renat Fatkhullin:

Pour comprendre nos actions, il faut penser en gros chiffres et sur un horizon de 5 à 10 ans.

De manière réaliste, je ne peux pas imaginer à quel point les intégrations de MT5 avec MO pourraient inciter les programmeurs Data Scientist à s'intéresser à MT5 et à MQL5 en particulier.

Et il est certainement difficile de croire que cela donnera un nouveau courant sur le marché.

Peut-être que certaines mentions surgiront dans les salons MO des commerçants. Bien que je penche plutôt pour la communauté matricielle, où l'on s'intéressera à l'utilisation simple et efficace du nuage en mode matriciel.

Sans marketing, il n'y a pratiquement aucune chance que même les bonnes choses décollent.
 
Une vue étroite, j'ai montré la direction pour élargir la compréhension de l'industrie et de son avenir.

 
Renat Fatkhullin:

Quelqu'un a-t-il déjà utilisé l'intégration de Python dans MetaEditor dans les builds 2302 et plus (meilleure beta 2304) ?


La première version de l'intégration dans l'éditeur fonctionne maintenant, et la prochaine le sera :

  • exécuter des scripts (non experts) et des services en tant que programmes Python *.py
  • une bibliothèque python metatrader5 entièrement réécrite avec accès aux graphiques, aux symboles, à la possibilité de trader, à l'historique des transactions.
  • mise en évidence dans l'éditeur

L'exécution des programmes *.py et *.ipynb dans l'éditeur fonctionne déjà.

Essayez-le.


Après l'apprentissage automatique via des scripts python, nous passerons à la mise en œuvre de WinML avec ONNX de manière native dans MQL5 lui-même.

C'est certainement intéressant.

Cependant, la chose la plus importante sera la capacité de paralléliser la formation aux agents - c'est exactement ce dont python ne dispose pas.

 
Aleksey Vyazmikin:

C'est certainement intéressant.

Cependant, le plus important serait la possibilité de paralléliser la formation par agent - c'est exactement ce qui manque dans Python.

Plus précisément, il s'agit de définir à la volée une tâche pour le prochain agent, ou un certain nombre de tâches pour le nuage, et de la modifier dynamiquement - en fonction du résultat. Et lors de l'envoi du fichier à l'agent, définir un certain drapeau (télécharger un fichier et ne pas le supprimer jusqu'à la fin (jusqu'à l'arrêt des tâches)/// ou échanger si nécessaire un nouveau fichier qui peut être généré à la volée (pendant l'optimisation)).

 
Aleksey Vyazmikin:

C'est certainement intéressant.

Cependant, le plus important serait la possibilité de paralléliser la formation aux agents, ce que Python ne permet pas.

Avec les scripts python, cela n'est même pas possible en théorie :

  • Il nécessite l'installation de python lui-même et de bibliothèques totalement non sécurisées et non vérifiables sur les agents.
  • Tout le réseau d'agents serait affecté le premier jour.
Mais les modèles WinML + ONNX dans le MQL5 sécurisé seront déjà disponibles pour le réseau en nuage. Mais c'est l'étape suivante.
 
Renat Fatkhullin:

... et il y en aura :

  • ...
  • Bibliothèque python metatrader5 entièrement réécrite avec accès aux graphiques, aux symboles, aux capacités de négociation et à l'historique des transactions.

L'exécution des programmes *.py et *.ipynb dans l'éditeur fonctionne déjà maintenant.

Dites-moi, avez-vous l'intention d'activer la bibliothèque python metatrader5 pour se connecter à MT5 sur Android?

Aujourd'hui, les appareils téléphoniques sont devenus si puissants que de nombreuses tâches d'analyse et de visualisation de données peuvent être réalisées assez facilement avec python sur android.

Je pense que les robots d'échange seront également très demandés. )

Renat Fatkhullin :

La version 5.0.11 inclut les versions 3.6, 3.7 et 3.8.

Malheureusement, les anciennes versions ne seront pas prises en charge. Nous allons bientôt réécrire l'ensemble de la bibliothèque à partir de zéro et ajouter de nombreuses fonctionnalités, notamment le trading.

Ça sonne bien .... Je vais attendre cette version. Veuillez inclure toutes les versions de Python 3. Comme la plupart des gens utilisent aujourd'hui Python 3, je pense qu'il y a peut-être un problème avec Python 3.4.x, donc on peut l'ignorer.

 
Renat Fatkhullin:

Avec les scripts python, ce n'est même pas possible en théorie :

  • Il nécessite l'installation de python lui-même et de bibliothèques non vérifiées et non sécurisées sur les agents.
  • Tout le réseau d'agents serait affecté le premier jour.
Mais les modèles WinML + ONNX dans le MQL5 sécurisé seront déjà disponibles pour le réseau en nuage. Mais c'est la prochaine étape.

En plus de NS, nous avons besoin de variantes d'algorithmes de construction d'arbres et d'un regroupement pour paralléliser les tâches entre les agents.

 

Équipement :

MetaTrader 5 x64 build 2304 started (MetaQuotes Software Corp.)
Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120 M  @ 2.50 GHz, Memory: 3611 / 8077 Mb, Disk: 80 / 415 Gb, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

et les variables d'environnement

variables environnementales

le scénario

chemin du script


# This program says hello and asks for my name.
print('Hello world!')
print('What is your name?')
myName = input()
print('It is good to meet you, ' + myName)


Paramètres de l'éditeur :

paramètres de l'éditeur


Lorsque l'on clique sur le bouton "Compiler", l'éditeur passe simplement en mode

l'éditeur fait quelque chose

et rien d'autre ne se passe.

Est-ce que quelque chose devrait être en cours d'exécution ?

