Malheureusement, sans le code source, cette opportunité ne reste que des mots pour moi. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, et le début de l'auto-apprentissage devrait probablement être quelque chose de pratique pour commencer, quelque chose que vous pouvez utiliser immédiatement.
Si vous débutez, il est préférable de vous familiariser avec le langage lui-même, il est très différent du C++.
Sinon, ce sont des paquets... beaucoup de paquets/modules pour toutes les occasions qui sont googlés.
J'essaie de répondre, au moins primitivement, à la question "à quoi peut-il me servir ? La réponse "pour l'épanouissement personnel" n'est plus acceptée depuis longtemps.
C'est pourquoi j'aimerais voir dans ce fil de discussion des exemples intéressants provenant de différents domaines. La visualisation, que tout le monde peut essayer, est celle qui produit le plus d'effets.
Le calcul d'une matrice de corrélation avec sa représentation graphique ne fait malheureusement pas recette.
Je suppose que nous avons des idées différentes de la beauté, je n'ai pas besoin de visualisation du tout et cela ne suscite aucune émotion.
Je n'ai jamais abordé la notion de beauté ou le besoin de visualisation dans ce fil. Je parlais de quelque chose d'entièrement différent.
J'ai téléchargé les ticks dans un graphique comme celui-ci (1 million), vous pouvez le sauvegarder en html
J'ai joint une page web, elle pèse plus de 70 mb bien sûr. Comme si ça aurait dû être une surprise ou autre chose ? La mise à l'échelle, tout ça.
Eh bien, voici un exemple simple qui montre qu'il est beaucoup plus facile et plus pratique de visualiser l'historique des ticks dans Python que dans MT5. Merci.
Un code sur la façon de passer un tableau de structures simples dans les deux sens ?
il n'y a que des sockets sous forme d'octets, j'ai écrit un petit article sur l'échange à travers eux, peut-être la semaine prochaine.
Le casting de tableaux d'octets vers des tableaux de structures (et inversement) en Python sera-t-il disponible ?
Non, dans un tableau ordinaire... il faut réfléchir à ce qu'est un tableau structuré en python, est-ce juste un objet dataframe avec des données hétérogènes ?
Quoi qu'il en soit, vous devez examiner spécifiquement le problème, c'est difficile à dire et je ne l'ai jamais fait auparavant.je pourrai écrire un article plus tard, c'est la première fois que je le fais moi-même