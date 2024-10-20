MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 32

Renat Fatkhullin:

Vous avez Python 3.8, ou mieux 3.7.6, car de nombreuses bibliothèques ne sont pas encore prêtes pour la 3.8 de toute façon.

1) Depuis la ligne de commande, vérifiez le script.

2) Assurez-vous que le chemin vers Python est dans le PATH.

3) Assurez-vous qu'il n'y a qu'une seule copie de Python et qu'il n'y a pas de conflits avec d'autres versions.

4) Assurez-vous que le chemin d'accès à cette copie unique de Python figure dans les paramètres de l'éditeur.

Suppression de la 3.8, installation de la 3.7.6. Il n'y a qu'une seule version. Les chemins dans PATH sont dans deux fichiers, chemin vérifié dans l'éditeur.


Peut-être que dans le paramètre du chemin python, vous devez définir le chemin vers AppData.
Je l'ai installé dans ce dossier par défaut.
Vous l'avez réglé sur E:\Programmes\Python37.


 
J'ai ce chemin, je l'ai donc placé exactement dans le dossier'E:\Programmes\Python37'.

 
Tout installé par défaut, pas de problème


 
Python est-il inclus dans le studio visuel ?

En raison du zoo de pythons, déployés indirectement ou automatiquement par différents systèmes, vous pouvez facilement obtenir des bibliothèques installées dans une autre copie de python et ensuite essayer d'exécuter d'autres copies.

Sortez les pythons, s'il vous plaît. Ceux qui passent à Python doivent être prêts à passer le reste de leur vie à se battre avec des bibliothèques, des dépendances et des incompatibilités.

C'est le destin d'un pythoniste - construire un environnement de bibliothèques et prier pour qu'une mise à jour de la bibliothèque ne perturbe pas un autre nombre inconnu de bibliothèques.
 
Visual studio supprimé. Pycharme enlevé. Il ne reste que Python. J'ai l'erreur juste ici :


 

Peut-être que Python est téléchargé et configuré par défaut en 32 bits ?

Il est préférable d'installer via le bouton d'installation dans les paramètres - cela vous donnera certainement la version 64 bits.

 
Non. x64 :



Sauf que j'ai un processeur Intel CORE i3.


Après avoir désinstallé le studio dans l'éditeur, deux champs sont vides dans les paramètres - est-ce normal ?


Ou est-il nécessaire d'installer LLVM ?

 

Il semble avoir besoin d'une sorte de fichier (DLL ?) '.C'.

Puisque dans Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py il fronce les sourcils à la ligne

from .C import *


message d'erreur :

>>> 
==== RESTART: E:\Programs\Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py ===
Traceback (most recent call last):
  File "E:\Programs\Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py", line 35, in <module>
    from .C import *
ImportError: attempted relative import with no known parent package
>>>
 
Comment changer la peau du MetaEditor ? Faites-moi savoir.

