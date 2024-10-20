MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 32
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous avez Python 3.8, ou mieux 3.7.6, car de nombreuses bibliothèques ne sont pas encore prêtes pour la 3.8 de toute façon.
1) Depuis la ligne de commande, vérifiez le script.
2) Assurez-vous que le chemin vers Python est dans le PATH.
3) Assurez-vous qu'il n'y a qu'une seule copie de Python et qu'il n'y a pas de conflits avec d'autres versions.
4) Assurez-vous que le chemin d'accès à cette copie unique de Python figure dans les paramètres de l'éditeur.
Suppression de la 3.8, installation de la 3.7.6. Il n'y a qu'une seule version. Les chemins dans PATH sont dans deux fichiers, chemin vérifié dans l'éditeur.
Encore :
Suppression de la 3.8, installation de la 3.7.6. Il n'y a qu'une seule version. Les chemins dans PATH sont écrits dans deux fichiers, chemin vérifié dans l'éditeur.
Encore :
Peut-être que dans le paramètre du chemin python, vous devez définir le chemin vers AppData.
Je l'ai installé dans ce dossier par défaut.
Vous l'avez réglé sur E:\Programmes\Python37.
Peut-être que dans le paramètre du chemin python, vous devez définir le chemin vers AppData.
Je l'ai installé dans ce dossier par défaut.
Vous l'avez réglé sur E:\Programmes\Python37.
J'ai ce chemin, je l'ai donc placé exactement dans le dossier'E:\Programmes\Python37'.
J'ai ce chemin, je l'ai donc placé exactement dans le dossier'E:\Programmes\Python37'.
Tout installé par défaut, pas de problème
Est-ce que python est activé dans Visual Studio ?
Visual studio supprimé. Pycharme enlevé. Il ne reste que Python. J'ai l'erreur juste ici :
Peut-être que Python est téléchargé et configuré par défaut en 32 bits ?
Il est préférable d'installer via le bouton d'installation dans les paramètres - cela vous donnera certainement la version 64 bits.
Peut-être que le python par défaut est téléchargé et installé en 32 bits ?
Non. x64 :
Sauf que j'ai un processeur Intel CORE i3.
Après avoir désinstallé le studio dans l'éditeur, deux champs sont vides dans les paramètres - est-ce normal ?
Ou est-il nécessaire d'installer LLVM ?
Il semble avoir besoin d'une sorte de fichier (DLL ?) '.C'.
Puisque dans Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py il fronce les sourcils à la ligne
from .C import *
message d'erreur :
Tout installé par défaut, pas de problèmes
Comment changer la peau du MetaEditor ? Faites-moi savoir.