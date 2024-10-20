MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 48
C'est pourquoi je veux savoir. Il y a toujours une solution aux problèmes. Je pense les résoudre dans notre forum. Un développeur peut-il m'aider à ce sujet ?
J'ai un projet terminé en Python 3.5.0.
Je ne peux pas passer à une autre version car elle avait des dépendances.
Si vous ne pouvez pas donner de solution, quelqu'un peut-il convertir mon projet en Python 3.7 gratuitement ? Je ne pense pas que quiconque le puisse. Donc, au lieu de me déranger, veuillez partager le code ou au moins publier un code qui fonctionne sur Python 3.5.0.
Malheureusement, il n'existe pas de version officielle de Python 3.5.x pour la plate-forme Windows :
C'est pourquoi nous ne le soutenons pas. Cela ne peut plus être modifié.
C'est ce qu'on appelle un zoo Python. La seule façon d'y développer est de migrer vos projets vers les nouvelles versions à temps.
Voulez-vous dire que je dois dépenser plus d'argent pour que quelqu'un porte mon projet vers une autre version de Python ? Pourquoi ne pouvez-vous pas prendre n'importe quelle version de Python 3.5. et essayer le connecteur avec elle ? Ce n'est pas un gros problème, je suppose. Si vous pensez que c'est un gros problème, partagez le code source avec moi et je le ferai pour vous, gratuitement.
Vous pouvez utiliser cette option pour Windows ici : https://www.python.org/downloads/release/python-350/.
Une question se pose : qui sera le fournisseur des données fournies à l'avenir ?
Société MQ, courtier/négociant, bourse, alimentation en données par des tiers ?
Ou peut-être l'utilisateur pourra-t-il donner une date personnalisée ?
S'il vous plaît, dites quelque chose à propos du commentaire que je viens de faire. Y aura-t-il une version de distribution pour Python 3.5.0 ou partagerez-vous le code pour que je puisse le compiler pour correspondre à ma version ?
Lors de l'abandon du script Start.py, qui se trouve dans le dossier MQL5/Script/Python, une erreur apparaît :
2020.02.27 20:41:18.934 Python 'Start' : python process thread create error [Le système ne trouve pas le fichier spécifié (2)].
Dans le fichier journal :
2 2020.02.27 20:42:01.565 MqlProject la propriété "path" du fichier source est vide
De quel fichier et de quel chemin s'agit-il ?
Vérifiez-le et essayez de le compiler sous 3.5.0.
Que voulez-vous dire par "réinitialiser le script" ?
Drag'n'drop du navigateur vers la carte ?
Cette erreur signifie que le fichier exe du gestionnaire python n'a pas pu être trouvé. Spécifiez le nom exact du script python et vérifiez que le chemin d'accès à l'interpréteur python est correctement défini dans les paramètres de l'éditeur.
Oui, Drag'n'drop du navigateur à la carte.
Cela semble correct. Je vais trouver une solution demain. Il doit y avoir un problème avec le chemin d'accès à python.exe.
S'il vous plaît, dites quelque chose sur le commentaire que je viens de faire. Y aura-t-il une version de distribution pour Python 3.5.0 ou partagerez-vous le code pour que je puisse le compiler en fonction de ma version ?
Construction des bibliothèques python 5.0.23 pour les versions 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 et 3.9.
Mise à jour via :
Ajouter quelques fonctionnalités ?
