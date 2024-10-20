MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 34
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé l'intégration de Python dans MetaEditor dans les builds 2302 et plus (meilleure beta 2304) ?
La première version de l'intégration dans l'éditeur fonctionne maintenant, et la prochaine le sera :
L'exécution des programmes *.py et *.ipynb dans l'éditeur fonctionne déjà.
Essayez-le.
Une fois l'apprentissage automatique via des scripts python terminé, nous passerons à la mise en œuvre de WinML avec ONNX de manière native dans MQL5 lui-même.
J'ai regardé ce qu'est WinML, c'est assez intéressant, j'aimerais bien comprendre tout ça ;))
Est-ce que je comprends bien qu'après avoir implémenté WinML avec ONNX, l'apprentissage automatique sera disponible dans mql5 out of the box MetaTrader5 ?
Et les modèles formés en WinML peuvent être utilisés directement dans les programmes MetaTrader5 ?
J'ai regardé ce qu'est WinML, c'est assez intéressant, j'aimerais bien comprendre tout ça ;))
Est-ce que je comprends bien qu'après l'implémentation de WinML avec ONNX, l'apprentissage automatique sera disponible dans mql5 out of the box MetaTrader5 ?
Et les modèles formés en WinML peuvent être utilisés directement dans les programmes MetaTrader5 ?
Oui, c'est vrai.
Il sera possible de créer des systèmes très complexes et de les vendre sur le marché. Et en théorie, ils devraient travailler plus rapidement.
La recherche peut être effectuée dans n'importe quel système, puis les modèles formés peuvent être exportés au format ONNX et exécutés en WinML natif.
Oui, c'est vrai.
Vous pourriez construire des systèmes très sophistiqués et les vendre sur le marché. Et, en théorie, ils devraient travailler plus rapidement.
La recherche peut être effectuée dans n'importe quel système, puis les modèles formés peuvent être exportés au format ONNX et exécutés en mode natif dans WinML.
Dans le même ordre d'idées, une autre question.
Comment envisagez-vous d'intégrer les modèles formés dans le code du programme mql5 ?
S'agira-t-il d'une intégration directe du code formé dans le code mql ?
Ou bien chaque modèle sera enregistré dans un fichier séparé, et ce fichier sera connecté comme une inclusion ?
En plus de l'intégration de Python, nous travaillons sur le support natif des fonctions big data à la fois dans le code et dans MetaEditor :
Les ensembles de données sont généralement distribués dans des formats CSV, y compris ceux emballés dans gz/zip. Nous vous donnons la possibilité d'afficher (et d'éditer probablement) d'énormes fichiers en vue tabulaire, ce qui est pratiquement impossible dans d'autres éditeurs.
Grâce à ces fonctions, vous pouvez facilement convertir des fichiers CSV en bases de données SQLite, les exporter ou les imprimer.
Il suffit d'importer une fois une base de données texte CSV dans SQLite, puis d'utiliser la vitesse impressionnante (au niveau C++) d'accès et de récupération des données. Notre implémentation SQLite est pratiquement sans perte par rapport aux implémentations C++.
Les ressources sont automatiquement compressées, ce qui vous permet à la fois de distribuer des programmes de taille modérée et de les utiliser dans le réseau du cluster.
Oui, c'est ça.
Vous pourriez créer des systèmes très complexes et les vendre sur le marché. Et ils devraient fonctionner plus rapidement en théorie.
La recherche peut être effectuée dans n'importe quel système, puis exporter les modèles formés au format ONNX et les exécuter en WinML natif.
non. Alglib, si je comprends bien, vous ne prévoyez pas de mettre à jour les dernières versions ?
Dans le même ordre d'idées, une autre question.
Comment envisagez-vous d'intégrer les modèles formés dans le code du programme mql5 ?
S'agira-t-il d'une intégration directe du code formé dans le code mql ?
Ou bien chaque modèle sera enregistré dans un fichier séparé, et ce fichier sera connecté comme une inclusion ?
ONNX + WinML : https://docs.microsoft.com/en-us/windows/ai/
Lisez par vous-même sur ce sujet. C'est énorme et ne peut être expliqué sur les doigts du forum.
non. Alglib, si j'ai bien compris, n'a pas prévu de mettre à jour les dernières versions ?
Renat, je m'excuse pour la question hors sujet.
Pouvez-vous me dire comment lier une bibliothèque avec l'extension .lib ou .a dans un projet ME ?
Si les projets ne prennent pas en charge cette liaison, cette fonctionnalité sera-t-elle ajoutée ?
Actuellement, je dois créer une dll à partir de bibliothèques statiques, et seulement ensuite les lier dans le projet,
. Il n'est pas logique et pratique de lier à une dll, quand il y a des fichiers .lib ou .a
.
Ne jugez pas sévèrement, il y a peut-être des amoureux de Python qui essaient de l'intégrer dans tout et n'importe quoi.
Python est une bibliothèque C++, n'est-il pas préférable de faire de MQL une SB(bibliothèque standard) ?
Le MQ allait initialement dans cette direction, mais a ensuite abandonné sous l'assaut de Ruto, RWods et Algibods).
À mon avis, le problème est que MQ a peur d'aller au-delà du "bac à sable", comme R, Py, Alglib n'est plus notre problème.
Ils ont ajouté un lien vers d'autres "langages de programmation" et laissé les autres Yaps faire ce qu'ils veulent.
Cela me rappelle une autruche ;)))
Le problème est l'étroitesse de la perception du sujet parmi les masses et un manque de compréhension des tendances dans le développement de l'algotrading :
L'autruche est exactement le genre de personne
Pour mieux comprendre le secteur de l'algotradition :