Le module MetaTrader5 est écrit à l'aide d'une bibliothèque compilée (C, C++, ...).
Le Python Package Index (PyPI) dispose d'une bibliothèque compilée chargée uniquement pour Python 3.7 (whl).
Toute autre version de Python nécessitera la compilation de cette bibliothèque, Visual Studio, peut-être autre chose.
En général, vous aurez besoin de Python 3.7 pour une installation et un fonctionnement sans problème.
Ou demandez aux développeurs de construire des Whells pour plusieurs versions de Python.
Alors pourquoi n'existe-t-il pas de bibliothèque compilée pour Python 3.5.0 ? J'ai vu et lu la documentation de MetaTrader5 sur PyPI.
Regardez ça :
Apparemment, ils ne pensent pas que cela en vaut la peine, ou ils sont occupés à faire autre chose. Ils viennent de commencer cette intégration avec Python. J'ai également écrit plus haut que le comportement réel ne coïncide pas avec la documentation. Peut-être le feront-ils avec le temps, s'il y a une demande.
Quant au comportement réel, voyez ici https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files, et non la description.
Je ne suis pas un programmeur, je voulais juste essayer la connexion. J'aiinstallé Anaconda,MT5s'installe sans erreur, les données arrivent, j'ai même réussi à obtenir le graphique de cet article.
https://www.mql5.com/ru/articles/5691
Je pense que ce serait intéressant :
http://onreader.mdl.ru/MasteringConcurrencyInPython/content/Ch18.html
et pour ceux qui recherchent le meilleur :
http://onreader.mdl.ru/UsingAsyncioPython3/content/index.htm
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé l'intégration de Python dans MetaEditor dans les builds 2302 et plus (meilleure beta 2304) ?
La première version de l'intégration dans l'éditeur fonctionne maintenant, et la prochaine le sera :
L'exécution des programmes *.py et *.ipynb dans l'éditeur fonctionne déjà.
Essayez-le.
Une fois l'apprentissage automatique via des scripts python terminé, nous passerons à la mise en œuvre de WinML avec ONNX de manière native dans MQL5 lui-même.
Alors pourquoi n'y a-t-il pas de bibliothèque compilée pour Python 3.5.0 ? J'ai vu et lu la documentation de MetaTrader5 sur PyPI.
Dans la version 5.0.11, ils ont inclus les versions 3.6, 3.7 et 3.8.
Malheureusement, nous ne prendrons pas en charge les anciennes versions. Bientôt, nous réécrirons toute la bibliothèque à partir de zéro et ajouterons de nombreuses fonctions, y compris le trading.
Bientôt, nous réécrirons toute la bibliothèque à partir de zéro et ajouterons de nombreuses fonctions, y compris le trading.
Qu'est-ce qui vous motive à faire cela ?
Je suis en train d'écrire l'automate du Testeur pour le deuxième jour. Je vais le poster dans la base de données, et j'aimerais comprendre si c'est nécessaire ou si c'est juste un autre piratage de geek. Parce que je ne comprends souvent pas pourquoi les développeurs ne le font pas, mais font activement autre chose, qui semble être moins demandé. Je peux me tromper dans mon évaluation.