MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 36
Nous avons une implémentation de cette fonction pour les entiers :
Cela a un certain sens pour PDF (dans R pour les non entiers tout compte, mais il donne un avertissement), mais pas pour CDF. R est au moins bon parce qu'il est écrit par des personnes qui connaissent les bases de matstat et de theorist.
Si vous devez le faire, créez votre propre fonction. Tout est disponible en source, contrairement à R.
Il n'y a rien d'autre à faire.
Le code source de R et de ses paquets est disponible, mais jusqu'à présent je n'en ai jamais eu besoin.
PS : je suggère que le débat sur les statistiques soit supprimé ou déplacé vers le fil de discussion sur la bibliothèque statistique.
Dans R, tous les paquets et fonctions sont disponibles avec les sources. Veuillez donner un exemple à l'appui de votre affirmation. En principe, cela n'a pas d'importance.
Bien entendu, nous vous souhaitons sincèrement bonne chance dans cette direction (intégration de Python). D'autant plus que l'utilisation de Python dans R ne pose aucun problème. Elle sera bénéfique pour nous tous.
Bonne chance encore.
Y compris les implémentations C++ des fonctions intégrées à R lui-même ?
Peut-être, mais évidemment pas sur un plateau d'argent.
(sur Python)Il y a quelques questions sur le paquet d'intégration de l'éditeur :
1. Lorsque j'initialise un terminal avec plusieurs courtiers/comptes, le terminal avec le dernier compte ouvert s'ouvre. Si je vérifie MT5TerminalInfo() et découvre que ce n'est pas ce dont j'ai besoin, je devrai menotter le terminal à l'état requis (courtier/compte). N'y a-t-il pas une possibilité de spécifier le courtier/compte lors de l'initialisation du terminal et de ne pas se laisser distraire par la configuration manuelle ?
2. En général, en Python, chaque projet s'exécute dans son environnement. Il peut y en avoir plusieurs. À partir de l'éditeur, sera-t-il possible de voir une liste d'environnements, de créer/activer/supprimer si nécessaire ?
3. Gestion des paquets/modules à partir de l'éditeur : y aura-t-il une vérification de la disponibilité/installation/suppression ?
4. Outre l'exécution du script, sera-t-il possible d'exécuter le script ligne par ligne/bloc par bloc ?
Nous sommes en train d'écrire une nouvelle version de la bibliothèque d'intégration, et nous y ajouterons la sélection et l'autorisation explicites sur le bon compte.
Merci. Oui, je vois. Nous attendons avec impatience
Un autre frein au progrès et une autre critique du type "j'ai peur que vous ne puissiez pas".
Et un propriétaire de clone avec des bannissements pour des "conseils" similaires.Et nous sommes en train de changer et de créer des écosystèmes où des choses qui n'étaient appréciées que par des groupes restreints de personnes sont massivement disponibles.
J'ai le même problème que Karputov Vladimir.
Je l'exécute dans la console. Le lancer dans son IDLE donne le même résultat.
Toutes les bibliothèques sont installées, en python depuis plus d'un an.
Les chemins sont tous les mêmes.
Qu'en est-il du lancement dans l'éditeur :
Paramètres dans l'éditeur, mettez tout ce qui s'y trouve à partir du bouton Installer.
Conclusion, python est définitivement un alien pour l'éditeur.
Le code est tiré du manuel, presque dès la première page.
Python 3.7.6, j'ai tout mis à jour aujourd'hui. Pas d'autres éditeurs ou versions dans le système.
Dans la nouvelle bibliothèque d'intégration, y aura-t-il des fonctions pour renvoyer les données de Python vers MT5 ?
Depuis la version 5.0.15, la bibliothèque python fonctionne dans un nouveau format qui n'est pas compatible avec l'ancien format et nécessite la dernière version bêta du terminal.
Nous publierons bientôt une documentation et des exemples mis à jour