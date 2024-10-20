MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 84
Bonjour, après avoir lu quelques pages de la discussion, je n'ai rien trouvé de précis sur la question suivante :
- Existe-t-il actuellement des paquets MetaTraderR ou MetaTrader5 pour intégrer MT et R ?
Yay
L'intégration de quoi avec quoi vous intéressez-vous ? MQL4/5 <-> R ; MQL4/5 <-> Python ou R<->Python ?
Je récupère les données de mt5.symbols_get et tout est correct, sauf le prix. Le prix à 22.05 était de 75800. et c'est généralement correct, mais parfois c'est comme ça. De quoi s'agit-il ?
Comment la surmonter ?
La nouvelle version bêta de MetaTrader5-Python-5.0.34 pour MetaTrader 5 build 2765 est disponible.
Ajout des fonctions market_book_add, market_book_release, market_book_get
Bonjour .... merci pour cette nouvelle fonctionnalité .... il est très important pour les traders de la bourse brésilienne (B3)
Je voudrais savoir ce que sont ces champs en surbrillance.
Je sais que c'est un type de transaction, mais je me demandais s'il existe une traduction, par exemple :
1 achat.
2-sale.
Je crois que je comprends...
Tout ce qui a un 1 est le sommet où se trouvent les ventes.
Le champ volume_dbl est le même volume mais avec une représentation flottante.
Merci encore d'avoir ajouté cette nouvelle fonctionnalité.
Allez-vous ajouter une description dans la documentation ?
Cool ! connecté Pythoon à MT5 et téléchargé les premières données depuis le terminal
Je n'arrive pas à comprendre quel est le problème. J'essaie de décharger les ticks vers python avec copy_ticks_from, mais le dataframe est vide. En même temps, copy_rates_from à la même date fonctionne bien, symbol_info_tick fonctionne bien. Outil Si-3.21, Courtier d'ouverture.
Je ne sais pas pour"copy_ticks_from ", mais cette construction fonctionne correctement :
ticks = mt5.copy_ticks_range(symbol, utc_from, utc_to, mt5.COPY_TICKS_ALL)
Je ne sais pas pour"copy_ticks_from ", mais cette construction fonctionne correctement :