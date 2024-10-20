MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 7

Nouveau commentaire
[Supprimé]  
ajoutez également ce dossier au PATH, si vous l'exécutez à partir de cmd.
 
Maxim Dmitrievsky:
ajouter ce dossier au PATH, aussi, si vous l'exécutez depuis cmd

J'ai spécifié ("1") lors de l'installation

Ajouter Python 3.7 à PATH

Ou est-ce que ça ne suffit pas ?

 
Vladimir Karputov:

L'utilisation de la ligne de commandepython metatrader5-test.py ne fonctionne pas. Maispip install MetaTrader5 via la ligne de commande fonctionne.

La fenêtre cmd noire apparaît-elle ? - Si ce n'est pas le cas, l'extension .py n'est pas attachée.

J'ai des scripts python dans Vin10 avec l'icône python, soit exécuter dans l'IDE ou cliquer et dans cmd - ligne de commande, tout sera exécuté.


WZZ : vérifiez les chemins dans l'environnement, une astuce - si le chemin est seulement prescrit, puis redémarrez cmd - alors le chemin sera vu après le redémarrage

 
Igor Makanu:

La fenêtre cmd noire apparaît-elle ? - sinon, l'extension .py n'est pas attachée.

J'ai des scripts python dans Win10 avec l'icône python, soit exécuter dans l'IDE, soit cliquer et dans cmd - ligne de commande, tout s'exécute.

J'ai Windows 10 et je l'exécute par

pip install matplotlib

 

Les icônes sont-elles les mêmes que les miennes ?


J'ai cliqué sur le script .py et tout a commencé à fonctionner sur la ligne de commande.

[Supprimé]  
Vladimir Karputov:

J'ai spécifié ("1") lors de l'installation

Ou est-ce que cela ne suffit pas ?

non, cela dépend uniquement de l'interpréteur, vous ouvrez un fichier dans cmd sans chemin, comment le trouvera-t-il ?

et créer un chemin vers le fichier, c'est-à-dire un dossier où il se trouve

 
Maxim Dmitrievsky:

non, cela dépend uniquement de l'interpréteur, vous ouvrez un fichier dans cmd sans chemin, comment le trouvera-t-il ?

et créer un chemin d'accès au fichier, c'est-à-dire un dossier où il se trouve.

Mettez le chemin dans le PATH. Le fichier dans le dossier est associé à Python (visible par l'icône).

Cela ne fonctionne toujours pas via le menu Exécuter avec la commandepython metatrader5-test.py.

[Supprimé]  
Vladimir Karputov:

J'ai écrit le chemin dans le PATH. Le fichier dans le dossier est associé à Python (visible par l'icône).

La commandepython metatrader5-test.py ne fonctionne toujourspas via le menu Exécuter.

si vous êtes un administrateur, alors le champ de la variable d'environnement du bas "variables du système" qui, font la même chose.

 
Igor Makanu:

Les icônes sont-elles les mêmes que les miennes ?


J'ai juste cliqué sur le script .py et tout a commencé à fonctionner sur la ligne de commande.

Oui, les icônes sont les mêmes. Quand vous cliquez dessus, tout commence à fonctionner.

 
Maxim Dmitrievsky:

Si vous êtes un administrateur, le champ de la variable d'environnement en bas, faites la même chose

Alors j'ai abandonné. J'ai effacé les modifications de Path.

Je vais simplement exécuter les scripts en cliquant sur le dossier.

1234567891011121314...88
Nouveau commentaire