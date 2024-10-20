MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 7
ajouter ce dossier au PATH, aussi, si vous l'exécutez depuis cmd
J'ai spécifié ("1") lors de l'installation
Ou est-ce que ça ne suffit pas ?
L'utilisation de la ligne de commandepython metatrader5-test.py ne fonctionne pas. Maispip install MetaTrader5 via la ligne de commande fonctionne.
La fenêtre cmd noire apparaît-elle ? - Si ce n'est pas le cas, l'extension .py n'est pas attachée.
J'ai des scripts python dans Vin10 avec l'icône python, soit exécuter dans l'IDE ou cliquer et dans cmd - ligne de commande, tout sera exécuté.
WZZ : vérifiez les chemins dans l'environnement, une astuce - si le chemin est seulement prescrit, puis redémarrez cmd - alors le chemin sera vu après le redémarrage
La fenêtre cmd noire apparaît-elle ? - sinon, l'extension .py n'est pas attachée.
J'ai des scripts python dans Win10 avec l'icône python, soit exécuter dans l'IDE, soit cliquer et dans cmd - ligne de commande, tout s'exécute.
J'ai Windows 10 et je l'exécute par
Les icônes sont-elles les mêmes que les miennes ?
J'ai cliqué sur le script .py et tout a commencé à fonctionner sur la ligne de commande.
non, cela dépend uniquement de l'interpréteur, vous ouvrez un fichier dans cmd sans chemin, comment le trouvera-t-il ?
et créer un chemin vers le fichier, c'est-à-dire un dossier où il se trouve
Mettez le chemin dans le PATH. Le fichier dans le dossier est associé à Python (visible par l'icône).
Cela ne fonctionne toujours pas via le menu Exécuter avec la commandepython metatrader5-test.py.
si vous êtes un administrateur, alors le champ de la variable d'environnement du bas "variables du système" qui, font la même chose.
Oui, les icônes sont les mêmes. Quand vous cliquez dessus, tout commence à fonctionner.
Alors j'ai abandonné. J'ai effacé les modifications de Path.
Je vais simplement exécuter les scripts en cliquant sur le dossier.