Essayez comme :

mt5.MT5_TIMEFRAME_H4
 
Marcos Tebrich:

S'il vous plaît, quelqu'un peut m'aider.


Exécuter ces scripts directement dans MetaEditor ou MetaTrader 5
 
Дмитрий Прокопьев:

Est-il possible de le faire fonctionner à distance ? C'est-à-dire spécifier l'adresse IP du serveur où Jupyter est exécuté, ou seulement localement ?

Seulement localement.

 
Rashid Umarov:
Exécuter ces scripts directement dans MetaEditor ou MetaTrader 5

Les scripts ne sont pas téléchargés.

Pagec.mql5.com non trouvée

La page pour l'adresse webhttps://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py n'a pas été trouvée

HTTP ERROR 404
 
Vladimir Karputov:

Les scripts ne sont pas téléchargés.

Pagec.mql5.com non trouvée

La page pour l'adresse web https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py n'a pas été trouvée

HTTP ERROR 404

Les exemples peuvent être pris dans l'aide ici - https://www.mql5.com/en/docs (MetaTrader for Python- module pour travailler avec des programmes Python. )

Je viens de vérifier - version mise à jour. Toutes les fonctions ne sont pas encore documentées, mais suffisamment pour être comprises. Tous les scripts sont là.


Rashid Umarov:
Exécuter ces scripts directement dans MetaEditor ou MetaTrader 5

Attaché comme ZIP

Dossiers :
python_scripts.zip  10 kb
 
Renat fatkhullin :

Essayez comme :

Merci, j'ai essayé, mais cinq moi même erreur

 
Marcos Tebrich:

Merci, j'ai essayé, mais cinq moi même erreur

Le préfixe MT5_ est désormais obsolète :

mt5.TIMEFRAME_H4
 
Marcos Tebrich:

S'il vous plaît, qui peut m'aider ?


Si c'est le cas.

from MetaTrader5 import *

Puis

initialize ()

Si

import MetaTrader5 as mt5

puis

mt5.initialize ()

De même, le reste des commandes du paquet.

Bonne chance

