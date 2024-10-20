MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 45
@Marcos Tebrich
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Toute question pour les débutants en MQL4 et MQL5, aide et discussion sur les algorithmes et les codes
Vladimir Karputov, 1/20/2015 15:22 p.m.
Insérez le code, s'il vous plaît, en utilisant le bouton
Essayez comme :
S'il vous plaît, quelqu'un peut m'aider.
Est-il possible de le faire fonctionner à distance ? C'est-à-dire spécifier l'adresse IP du serveur où Jupyter est exécuté, ou seulement localement ?
Seulement localement.
Exécuter ces scripts directement dans MetaEditor ou MetaTrader 5
Les scripts ne sont pas téléchargés.
Pagec.mql5.com non trouvée
La page pour l'adresse webhttps://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py n'a pas été trouvée
Les exemples peuvent être pris dans l'aide ici - https://www.mql5.com/en/docs (MetaTrader for Python- module pour travailler avec des programmes Python. )
Je viens de vérifier - version mise à jour. Toutes les fonctions ne sont pas encore documentées, mais suffisamment pour être comprises. Tous les scripts sont là.
Exécuter ces scripts directement dans MetaEditor ou MetaTrader 5
Attaché comme ZIP
Essayez comme :
Merci, j'ai essayé, mais cinq moi même erreur
Le préfixe MT5_ est désormais obsolète :
S'il vous plaît, qui peut m'aider ?
Si c'est le cas.
Puis
Si
import MetaTrader5 as mt5
puis
De même, le reste des commandes du paquet.
Bonne chance