Maxim Dmitrievsky:

c'est-à-dire qu'il est possible de convertir un tableau de structure en tableau d'octets pour le passer à la socket ? alors il est étrange que le standard structToChar ne le fasse pas.

En uchar[] pour les sockets, en uint[] pour les ressources, en double[] pour les variables globales et les frames, etc.

 

Le paquet MetaTrader5 est déjà disponible dans les bibliothèques 32/64 pour Python 3.7 et s'installe en une ligne.

pip install MetaTrader5
fxsaber:

Je vois, je ne vois pas d'exemple de ce qui peut être adopté... mqlrates peut

Renat Fatkhullin:

L'aide sera-t-elle mise à jour sur les arguments des fth ? Parfois on oublie quoi et où.


 
Maxim Dmitrievsky:

Y aura-t-il une mise à jour des arguments du Fyi ? Parfois, on oublie où et comment.


Oui, c'est la première mise en place à la hâte.

La description du travail à partir de R/Python avec MetaTrader 5 sera incluse dans la documentation de MQL5.

 

J'ai vérifié le script de test pour Python de la première page, d'après ce que j'ai compris, si le terminal est démarré avec le commutateur /portable, rien ne fonctionne, il y a une erreur :

Traceback (most recent call last):

Fichier "D:/py/mt5.py", ligne 5, dans <module>

MT5WaitForTerminal()

RuntimeError : Pas de connexion IPC

Si vous exécutez MT5 sans le commutateur/portable, le script de test fonctionne sans aucun problème.

il n'est pas pratique de faire tourner MT5 sans /portable sur mon ordinateur portable - le SSD est le premier disque, il est d'un modeste 80 GB, j'installe tout sur le 2ème disque

J'aimerais qu'il fonctionne avec la touche "portable".

 

Je n'ai pas du tout travaillé avec Pyton auparavant.

Ainsi, sur la page de téléchargementhttps://www.python.org/downloads/windows/ je sélectionne Télécharger l'installateur exécutable Windows x86-64

Pyton Télécharger l'installateur exécutable Windows x86-64


Cliquez sur le fichier téléchargé ...

Exécuter le setup Python



N'oubliez pas de cocher la case PATH dans la fenêtre d'installation et de vous installer vous-même - Installer maintenant

Ajouter Python 3.7 à PATH



Livrer le paquet matplotlib pour le support des graphiques

pip install matplotlib

Il s'avère que cette commande doit être saisie dans la fenêtre de commande de Windows (clic droit sur le bouton Démarrer) :

pip install matplotlib


On procède de la même manière.

Exécutez le paquet d'installation MetaTrader5

pip install MetaTrader5


Maintenant nous devons créer le fichier "metatrader5-test.py" :

Démarre la fenêtre


et le menu Fichier -> Nouveau fichier


La partie la plus excitante est

Exécuter le script de test

python metatrader5-test.py

Je ne comprends toujours pas où et comment placer cette commande. J'ai trouvé une solution de contournement - dans le fichier ouvert "metatrader5-test.py" menu Run -> Run Module et le script de test s'est exécuté avec succès.

pas besoin de prescrire quelque chose, il suffit de cliquer sur le fichier et le script s'exécute
 
Vladimir Karputov:

Je ne comprends toujours pas où et comment écrire cette commande. J'ai fait une solution de rechange - dans le fichier ouvert "metatrader5-test.py" menu Run -> Run Module et le script de test s'est exécuté avec succès.

Exécuter des scripts Python à partir de la ligne de commande Windows, ce qui appellera un interpréteur Python qui exécutera le script.

Vous vous exécutez depuis un shell IDLE, python lui-même n'a pas de compilateur - vous pouvez écrire des scripts dans le bloc-notes mais les enregistrer avec l'extension .py.

ou installer un IDE pour python, Spyder tout mettre d'abord à fouiller, puis PyCharm ou je suis un ordinateur portable Wing IDE installé - il ne nécessite pas de ressources de votre PC

 
Igor Makanu:

exécuter des scripts python à partir de la ligne de commande Windows, l'interpréteur python sera appelé pour exécuter le script.

Vous utilisez un shell IDLE, Python lui-même n'a pas de compilateur - vous pouvez écrire des scripts dans le bloc-notes, mais les enregistrer avec une extension .py.

ou installer un IDE pour python, Spyder tout d'abord mis à fouiller, puis PyCharm ou j'ai un ordinateur portable Wing IDE - il ne demande pas les ressources de votre PC

Par la ligne de commandepython metatrader5-test.py ne fonctionne pas. Maispip install MetaTrader5 via la ligne de commande a fonctionné.

( Le fichier lui-même est enregistré par défaut dans C:\Users\barab\\AppData\Local\Programs\Python\Python37\ )
