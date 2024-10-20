MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 6
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
c'est-à-dire qu'il est possible de convertir un tableau de structure en tableau d'octets pour le passer à la socket ? alors il est étrange que le standard structToChar ne le fasse pas.
En uchar[] pour les sockets, en uint[] pour les ressources, en double[] pour les variables globales et les frames, etc.
Le paquet MetaTrader5 est déjà disponible dans les bibliothèques 32/64 pour Python 3.7 et s'installe en une ligne.
En uchar[] pour les sockets, en uint[] pour les ressources, en double[] pour les variables globales et les frames, etc.
Je vois, je ne vois pas d'exemple de ce qui peut être adopté... mqlrates peut
Le paquet MetaTrader5 est déjà disponible dans les bibliothèques 32/64 pour Python 3.7 et est mis dans une ligne.
L'aide sera-t-elle mise à jour sur les arguments des fth ? Parfois on oublie quoi et où.
Y aura-t-il une mise à jour des arguments du Fyi ? Parfois, on oublie où et comment.
Oui, c'est la première mise en place à la hâte.
La description du travail à partir de R/Python avec MetaTrader 5 sera incluse dans la documentation de MQL5.
J'ai vérifié le script de test pour Python de la première page, d'après ce que j'ai compris, si le terminal est démarré avec le commutateur /portable, rien ne fonctionne, il y a une erreur :
Traceback (most recent call last):
Fichier "D:/py/mt5.py", ligne 5, dans <module>
MT5WaitForTerminal()
RuntimeError : Pas de connexion IPC
Si vous exécutez MT5 sans le commutateur/portable, le script de test fonctionne sans aucun problème.
il n'est pas pratique de faire tourner MT5 sans /portable sur mon ordinateur portable - le SSD est le premier disque, il est d'un modeste 80 GB, j'installe tout sur le 2ème disque
J'aimerais qu'il fonctionne avec la touche "portable".
Je n'ai pas du tout travaillé avec Pyton auparavant.
Ainsi, sur la page de téléchargementhttps://www.python.org/downloads/windows/ je sélectionne Télécharger l'installateur exécutable Windows x86-64
Cliquez sur le fichier téléchargé ...
N'oubliez pas de cocher la case PATH dans la fenêtre d'installation et de vous installer vous-même - Installer maintenant
Livrer le paquet matplotlib pour le support des graphiques
Il s'avère que cette commande doit être saisie dans la fenêtre de commande de Windows (clic droit sur le bouton Démarrer) :
On procède de la même manière.
Exécutez le paquet d'installation MetaTrader5
Maintenant nous devons créer le fichier "metatrader5-test.py" :
Démarre la fenêtre
et le menu Fichier -> Nouveau fichier
La partie la plus excitante est
Exécuter le script de test
Je ne comprends toujours pas où et comment placer cette commande. J'ai trouvé une solution de contournement - dans le fichier ouvert "metatrader5-test.py" menu Run -> Run Module et le script de test s'est exécuté avec succès.
Je ne comprends toujours pas où et comment écrire cette commande. J'ai fait une solution de rechange - dans le fichier ouvert "metatrader5-test.py" menu Run -> Run Module et le script de test s'est exécuté avec succès.
Exécuter des scripts Python à partir de la ligne de commande Windows, ce qui appellera un interpréteur Python qui exécutera le script.
Vous vous exécutez depuis un shell IDLE, python lui-même n'a pas de compilateur - vous pouvez écrire des scripts dans le bloc-notes mais les enregistrer avec l'extension .py.
ou installer un IDE pour python, Spyder tout mettre d'abord à fouiller, puis PyCharm ou je suis un ordinateur portable Wing IDE installé - il ne nécessite pas de ressources de votre PC
exécuter des scripts python à partir de la ligne de commande Windows, l'interpréteur python sera appelé pour exécuter le script.
Vous utilisez un shell IDLE, Python lui-même n'a pas de compilateur - vous pouvez écrire des scripts dans le bloc-notes, mais les enregistrer avec une extension .py.
ou installer un IDE pour python, Spyder tout d'abord mis à fouiller, puis PyCharm ou j'ai un ordinateur portable Wing IDE - il ne demande pas les ressources de votre PC
Par la ligne de commandepython metatrader5-test.py ne fonctionne pas. Maispip install MetaTrader5 via la ligne de commande a fonctionné.( Le fichier lui-même est enregistré par défaut dans C:\Users\barab\\AppData\Local\Programs\Python\Python37\ )