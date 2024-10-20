MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 67
Publication de MetaTrader 5 pour Python 5.0.33 :
copy_rates_from ne fournit pas suffisamment de données sur la période M1.
Est-ce la bonne marche à suivre ?
Vous avez une limite sur le nombre de barres dans les graphiques, vous devez supprimer cette limite dans le Terminal (Outils->Options->Max barres dans le graphique).
Dans les futures versions du terminal, nous renverrons une erreur (None) lorsque nous essaierons de répondre à une telle demande.
Génial ! Tous les tests unitaires sont passés. pymt5adapter a été mis à jour pour utiliser MetaTrader 5.0.33.
Les deux paquets peuvent être mis à jour avec la commande suivante.
https://pypi.org/project/pymt5adapter/
Note : Le module calendrier a été définitivement supprimé de pymt5adapter
Python 5.0.33
@Almaz
N'affiche pas la figure du paquet matplotlib.
Depuis la console ou l'IDE python, la figure s'exécute.
Essayez ceci
code
Essayez ceci
code
Merci. mplfinance : une bibliothèque intéressante.
Mais j'ai besoin d'une intrigue secondaire.
Cette bibliothèque peut-elle afficher un tel chiffre ?
Je suppose qu'il s'agit d'exécuter le script depuis le Terminal ? Vérifié, ça marche.
1. Voir quelles erreurs sont écrites dans l'onglet Experts (en bas de la boîte à outils)
2. Vérifiez dans les paramètres de MetaEditor que le chemin d'accès au bon Python avec matplotlib est correct. Après avoir modifié les paramètres dans MetaEditor, vous devez redémarrer le terminal, car le terminal ne prend en compte ces paramètres qu'au démarrage.
3. il est préférable de ne pas spécifier le chemin exact vers le terminal dans mt5.initialize() si vous exécutez des scripts python à partir du terminal lui-même, ils trouveront le bon par eux-mêmes, c'est-à-dire celui qui les a lancés.
Merci Diamond.
Il n'y a pas d'erreurs. Dans l'onglet Experts, il a été édité :
Les chemins sont corrects.
J'ai supprimé le chemin exact dans mt5.initialize(), j'ai redémarré le terminal et la figure a commencé à être émise.