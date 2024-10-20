MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 37
Depuis la version 5.0.15, la bibliothèque python fonctionne dans un nouveau format qui n'est pas compatible avec l'ancien format et nécessite la dernière version bêta du terminal.
Nous publierons bientôt une documentation et des exemples mis à jour
Est-il possible de télécharger temporairement l'ancienne version de la bibliothèque ?
https://pypi.org/project/MetaTrader5/5.0.11/#files
Je ne peux pas résister à l'envie d'exprimer une opinion sur les intégrations. J'y suis favorable des deux mains. Python, réseaux neuronaux, IA, extensions de compilateurs et ainsi de suite...
Mais il y a un MAIS.
Aussi cool que soit l'environnement de développement, il doit être massif, non ? Et comment peut-il être massif si sa boîte à outils est constituée de primitives habituelles ? NON - pas des primitives habituelles mais des PRIMITIVES GÉNIQUES. DES PRIMITIVES SUPERCOMPLEXES.
Prenons la classe CCanvas - c'est un assemblage de primitives graphiques. Peut-on en assembler beaucoup ? Beaucoup. Mais combien de cerveaux et de travail sont nécessaires pour cela ? - BEAUCOUP. Une mer de cerveaux et de travail pour créer la CHOSE. Combien en sont capables ? - Juste quelques-uns.
Une fois encore, la question principale est la suivante : comment les outils de l'environnement de développement peuvent-ils devenir populaires, s'ils supposent la présence de capacités de conception peu communes chez un homme ? La disponibilité de masse, dans un tel cas, est hors de question.
Je vais paraphraser brièvement :
Si une personne est familière avec Python, C++, MQL5, Algotrading et possède des capacités de conception extraordinaires, quelle différence cela fait-il pour elle de savoir dans quel environnement professionnel créer son CHOSE ? Il utilisera le MINIMUM de fonctionnalités et produira le MAXIMUM de résultats. D'autres essaieront de tout utiliser et ne créeront rien, en raison du seuil de complexité de la boîte à outils.
Sur qui et sur quoi devez-vous vous concentrer ?
Version inférieure jusqu'à la plus basse disponible 5.0.10
Apparemment, nous devrons attendre des mises à jour.
Salutations à tous !
Pourquoi est-ce que j'obtiens cette erreur alors que j'ai suivi les exemples correctement ?
Python est-il activé dans Visual Studio ?
Il n'y a pas de zoo Python. Il existe un environnement. Il peut y avoir plus d'un environnement. L'utilisateur choisit l'environnement à utiliser.
L'environnement Python doit être initialisé avant de lancer un script.
Je l'ai envisagé dans ma bibliothèque . Voici le code de la fonction d'initialisation de l'environnement.
Il est peut-être temps d'abandonner MetaEditor ? Pourquoi intégrer différentes technologies dans votre IDE alors que vous pouvez en obtenir un prêt à l'emploi complet ?
De nos jours, tout le monde crée un module pour l'IDE :
code de microsoft visual studio
idée jetbrains intellij
Nous pouvons facilement soutenir les environnements. Regardez les paramètres du compilateur dans l'éditeur, s'il vous plaît.
Je voulais parler de zoo dans le sens où le terminal peut sélectionner un environnement (par exemple le chemin par défaut), et les bibliothèques seront placées manuellement par l'utilisateur dans un autre environnement.
Demain, nous publierons une nouvelle version bêta du terminal et une nouvelle bibliothèque python. Toutes les anciennes méthodes et tous les anciens exemples ne fonctionnent plus car nous avons réécrit l'API et la bibliothèque à partir de zéro.
Le nouvel ensemble d'api est vaste et vous permet de gérer entièrement le trading et d'avoir accès aux positions ouvertes et à l'historique.
Vous pouvez désormais écrire des robots Metatrader à part entière directement en Python.
Nouvelle version de MetaTrader 5 pour Python 5.0.18 et MetaTrader 5 build 2319 beta :
Comme tous les api ont changé, les anciens exemples ne fonctionnent plus.
Voici le nouvel ensemble de fonctionnalités :
Exemple :
Tout change de manière dynamique.
Je n'ai pas vraiment envie de me retrouver dans ce pétrin.
Cela vaut probablement la peine d'attendre la mise en œuvre deWinML avec ONNX. Et avant cela, pour appréhender la théorie du ML. Heureusement, il existe aujourd'hui une abondante littérature et divers cours.