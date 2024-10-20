MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 8
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Alors j'ai abandonné. J'ai effacé les modifications de Path.
Je vais juste lancer les scripts en cliquant sur le dossier.
C'est un truc rudimentaire. Ça devrait marcher.
Essayez d'écrire le même chemin dans le champ inférieur "variables système". Il ne tuera pas votre Windows et n'affectera rien du tout.
Eh bien, c'est une chose rudimentaire, ça devrait fonctionner.
essayez d'écrire le même chemin dans le champ "variables système" en bas. Cela ne tuera pas votre Windows et n'affectera rien du tout.
Deuxième fois "bottom field" - je ne suis pas télépathe :) .
Deuxième fois "champ de fond" - je ne suis pas télépathe :) .
vert, trouver le PATH là aussi et le même
Oui, les icônes sont comme ça. Tout fonctionne lorsque vous cliquez dessus.
Alors, ça marche.
Si vous voulez exécuter un script à la ligne de commande, vous devez vous rendre dans le dossier où vous avez enregistré le script, en général à la racine de D : faire un dossier py
et ensuite Win+x - PowerShell
puis taper sur le clavier :
D :
cd py
nous sommes tous dans le dossier où nous avons enregistré le script et nous lançons le script par le nom du script à partir de ce dossier... pour ainsi dire le bon vieux DOS ))))
SZS : Vous pouvez ajouter un dossier dans le chemin d'accès, ainsi vous n'aurez pas besoin de vous déplacer dans le répertoire.
C'est très compliqué en quelque sorte.
Vous pouvez ouvrir le dossier souhaité ==> cliquez sur la case décrivant le chemin du dossier ==> tapez-y "cmd" et appuyez sur Entrée.
Et voilà, la fenêtre cmd s'ouvre avec le chemin déjà écrit.
Visual Studio Code n'est pas un mauvais éditeur. C'est gratuit.
Il supporte Python, C#, C++ et même MQL.
Vous pouvez exécuter des fichiers Python à partir de celui-ci (je n'ai pas essayé les autres).
exécuter des scripts python à partir de la ligne de commande Windows, l'interpréteur python sera appelé pour exécuter le script.
Vous utilisez un shell IDLE, Python lui-même n'a pas de compilateur - vous pouvez écrire des scripts dans le bloc-notes, mais les enregistrer avec une extension .py.
ou installer un IDE pour python, Spyder tout d'abord mis à fouiller, puis PyCharm ou j'ai un ordinateur portable Wing IDE - il ne demande pas les ressources de votre PC
Cela vous permettra de faire du débogage (étape par étape) ?
Ajouté :
J'ai opté pour.
PyCharm.
Cela permettra de déboguer (étape par étape) ?
Ajouté :
J'ai opté pour.
PyCharm.
Oui, bien sûr, tout est comme les compilateurs normaux - points d'arrêt, affichage des valeurs des variables, substitution automatique des noms/opérateurs/fonctions...
PyCharm est certainement le meilleur, mais sur mon ordinateur portable avec 4 Go de RAM, il est impossible à utiliser - il faut constamment attendre qu'il fasse quelque chose, même si j'ai un SSD sur mon ordinateur portable, sur un PC avec 8 Go de RAM, il fonctionne sans problème.
D'ailleurs, VS Code propose un débogage pas à pas.
à la fois dans Spyder et dans Wing IDE - j'ai installé