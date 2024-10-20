MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 47
Si nous essayons maintenant de nous reconnecter
Dans l'ensemble, c'est très grossier jusqu'à présent...
Vous avez reçu l'option d'appel correcte ci-dessus. Vous ne pouvez pas écrire login=NNNNN.
Les fonctions symbols_total et symbol_name sont absentes
Pour obtenir une liste de symboles comme celle-ci :
Vous avez reçu la version correcte de l'appel ci-dessus. Vous ne pouvez pas écrire login=NNNNN.
Je n'ai pas vu ce message quand je l'ai écrit.
Quelques questions :
1. Quelle est la différence entre mt5.initialize() et mt5. login() ?
2. le terminal est explicitement défini par trois paramètres (chemin, serveur(broker), login(Acc)). Après avoir initialisé le terminal avec ces trois paramètres spécifiques, nous n'avons pas besoin de nous connecter à celui-ci. Ou devons-nous le faire ?
3. Dans ce cas, un terminal avec des paramètres spécifiques (path, server(broker), login(Acc)) peut-il se connecter à quelques scripts, qui ont également trois paramètres (symbbol, TF, TC) ? Ou bien faut-il lancer un terminal distinct pour chacun de ces scripts ?4. Le terminal ne peut pas fonctionner avec plus d'un courtier en même temps mais avec plus d'un compte ?
1. initialisation - démarrer le terminal, s'y connecter et se connecter, connexion - uniquement connexion, ne fonctionne qu'avec une connexion initialisée.
2. Pas besoin, tous les paramètres peuvent être définis dans l'initialisation, sans paramètres, il se connectera au compte par défaut.
3. Plusieurs modules Python peuvent se connecter à un terminal, MAIS le terminal ne fonctionne qu'avec un seul compte courant, si vous vous reconnectez à un script, vous vous reconnecterez aux autres.
4. il ne peut pas fonctionner simultanément, s'il est nécessaire d'exécuter les terminaux à partir de différents dossiers, spécifiez les chemins vers ces dossiers dans les scripts d'initialisation.
Je l'ai. Merci.
Le point 3 était important.
Où puis-je télécharger le code source complet du projet ? Je veux le faire fonctionner avec Python 3.5.
MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader
MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader
Rashid Umarov, 2020.02.25 14:33
La documentation en ligne de MetaTrader 5 Python est déjà disponible sur le site Web pour certaines des fonctionnalités mises à jour. Pour chacun d'eux, des exemples sont présentés
Question :
MetaTrader 5 Python User Group - comment utiliser Python dans MetaTrader
MetaTrader 5 Python User Group - comment utiliser Python dans MetaTrader
wildzes, 2020.02.20 17:52Après-midi.
Recherche du code source du paquet MetaTrader5 pour Python. Je suis tombé sur cette section: https://www.mql5.com/en/code/mt5/libraries
Mais il y a des millions de liens. Les chances de trouver le code source requis par une recherche humaine sont proches de zéro.
Veuillez me dire si cette bibliothèque https://pypi.org/project/MetaTrader5/
est-il possible de trouver le code source (si oui, je veux bien obtenir le lien vers celui-ci) ?
Et la réponse :
Groupe d'utilisateurs Python de MetaTrader 5 - comment utiliser Python dans Metatrader
Groupe d'utilisateurs Python de MetaTrader 5 - comment utiliser Python dans Metatrader
MetaQuotes, 2020.02.20 23:56La bibliothèque n'est distribuée que sous la forme d'un paquet compilé.
Alors comment puis-je l'utiliser dans Python 3.5 ? Parce que je ne peux pas l'installer. Pouvez-vous partager la distribution de Python 3.5.0 ?
Alors comment puis-je l'utiliser dans Python 3.5 ? Parce que je ne peux pas l'installer. Pouvez-vous partager la distribution de Python 3.5.0 ?
Le lien est disponible à partir de MetaEditor :
Et il semble que la version 3.5 ne soit plus supportée.
Le lien est disponible à partir du MetaEditor :
Et il semble que la version 3.5 ne soit plus supportée.
C'est pourquoi je veux savoir. Il y a toujours une solution aux problèmes. Je pense les résoudre dans notre forum. Un développeur peut-il m'aider à ce sujet ?
J'ai un projet terminé en Python 3.5.0.
Je ne peux pas passer à une autre version car elle avait des dépendances.
Si vous ne pouvez pas donner de solution, quelqu'un peut-il convertir mon projet en Python 3.7 gratuitement ? Je ne pense pas que quiconque le puisse. Donc, au lieu de me déranger, veuillez partager le code ou au moins publier un code qui fonctionne sur Python 3.5.0.