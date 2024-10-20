MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 49
Construction des bibliothèques python 5.0.23 sous les versions 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 et 3.9.
Mise à jour par le biais de :
Je vous remercie de votre réponse.
J'essaie de l'installer via pip mais j'obtiens un message d'erreur :
J'ai vu qu'il existe une distribution dans pypi: https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files.
Mais elle n'est pas mentionnée dans les versions requises. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle je ne peux pas l'installer.
Veuillez vous assurer qu'il est disponible pour le téléchargement via l'article.
Sortie de la version 5.0.24.
Essayez encore, s'il vous plaît.
Oui, ça a marché. Je pense que le problème venait des versions requises.
Construction des bibliothèques python 5.0.23 pour les versions 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 et 3.9.
Mise à jour via :
aucun changement dans les fonctions, les paramètres ?
Où puis-je obtenir la documentation mise à jour pour le module python MetaTrader5?
Au moins ici - https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5
Messieurs, pouvez-vous afficher des informations sur ce que et quand les ex-chaînes peuvent être généréespar MetaTrader5?
Soyons brefs pour l'instant, la méthode est un excepshin.
Nous obtenons, RuntimeError : Terminal : L'autorisation a échoué, mais pas faux.
Bonjour à tous.
En essayant les scripts d'intégration Python, tout fonctionne, MAIS...
Les scripts pour vérifier les transactions conclues ne fonctionnent pas !
Je fais spécifiquement des transactions sur un compte DEMO, mais elles sont reflétées comme si elles n'existaient pas.
Est-ce que cela fonctionne uniquement sur le compte réel?
En outre, lorsque je demande la fonctionOrderCheck, il est indiqué que le solde de mon compte est nul).
J'ai vérifié, il est connecté au bon compte, le solde n'est pas nul.