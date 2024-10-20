MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 9
Oui, bien sûr, tout est identique à celui des compilateurs habituels - points d'arrêt, visualisation des valeurs des variables, auto-substitution des noms/opérateurs/fonctions...
PyCharm est certainement le meilleur, mais sur mon ordinateur portable avec 4 Go de RAM, il est impossible à utiliser - vous attendez constamment pendant qu'il fait quelque chose, même si j'ai un disque dur SSD sur mon ordinateur portable, sur un PC avec 8 Go de RAM, il fonctionne sans problème.
J'en ai acheté 4 il y a longtemps et j'ai maintenant 8 Go de RAM.
J'ai eu une expérience malheureuse - j'ai acheté la même RAM que celle que j'avais - elle semblait identique et les spécifications sur sitilink semblaient correspondre, même le fabricant était le même, mais pour une raison quelconque après l'installation, un seul module a fonctionné - si 2 emplacements sont occupés, aucun d'entre eux n'a fonctionné.
Après un test de mémoire de bas niveau, le BIOS s'est verrouillé - le résultat a été 2 nuits blanches à chercher sur google "comment réinitialiser le BIOS", puis un appel à un ami qui répare des ordinateurs portables et des téléphones cellulaires.... et tout - tout fonctionne, et la mémoire a rendu au magasin - pas plus d'envie de faire des expériences avec elle, pour une tâche de l'ordinateur portable je n'ai pas tant que ça
ZS : sur mon ancien ordinateur portable déjà d'Ebay a écrit la mémoire, beaucoup de problèmes a été de chercher des informations, mais a obtenu le droit de la première fois, et le nouvel ordinateur portable comme DRD3, semble avoir très peu de problèmes ... mais a échoué sur la première fois (((
le résultat de 2 nuits blanches à chercher "comment réinitialiser le BIOS d'un ordinateur portable" ....
La plupart des fabricants le font en retirant la batterie et en appuyant sur le bouton de démarrage pendant 10 à 15 secondes.
Dans les cas extrêmes, vous devrez déconnecter la batterie pour le bios.
À l'extrême, il s'agit de souder certaines broches, mais il est peu probable que vous ayez besoin d'aller aussi loin.....
La plupart des fabricants procèdent de la manière suivante : retirez la batterie de l'ordinateur portable et appuyez sur le bouton de démarrage pendant 10 à 15 secondes.
Dans les cas extrêmes, vous devrez également déconnecter la batterie pour le bios.
guéri en trouvant les broches de réinitialisation du BIOS sous la carte wifi sous le scotch.... hélas, ce n'est pas toujours aussi facile
ZS : Les BIOS sont un peu "sournois" de nos jours, une partie des paramètres sont dans l'UEFI et de nombreux ordinateurs portables ont maintenant un bouton supplémentaire qui démarre le système d'exploitation de l'ordinateur portable pour restaurer le système ou démarrer un système d'exploitation similaire à Linux - peut fonctionner sans le disque dur.
Que dois-je lire pour écrire des programmes Python avec un biais statistique ? Au plus près du sujet des séries chronologiques ?
Recherchez des cours ou des séries d'articles sur Python Pandas.
Il suffit de regarder la fonctionnalité des paquets - numpy, scipy, scikit-learn et quelques autres.
Il semble qu'il devrait y avoir des testeurs prêts à l'emploi sur Python. J'ai quelques lignes d'historique de MT5 et je l'essaie là.
Il y en a beaucoup. Par exemple, celui-ciwww.backtrader.com
Il serait intéressant que quelqu'un compare le testeur MT et le testeur Python sur le même historique et la même stratégie, si les résultats sont au moins approximativement similaires ou non...
https://tomaugspurger.github.io/modern-7-timeseries.html
Exemple d'analyse syntaxique des signaux.
https://github.com/majidifard/MQL5SignalScraper