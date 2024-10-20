MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 69
@Almaz
Lors de la première exécution des fonctions copy_xxx_xxx, lorsque le terminal n'a pas démarré depuis un certain temps, les fonctions
renvoient immédiatement le résultat disponible avec l'historique manquant, sans attendre la synchronisation du swap d'historique.
Cela signifie que le premier appel de fonction renvoie le résultat avec l'historique manquant.
Seuls les appels ultérieurs renverront le résultat correct, lorsque l'historique est échangé.
Est-il possible de résoudre ce problème ? Et les fonctions copy_xxx_xxx attendent que l'historique soit échangé lors du premier appel.
copy_ticks ou copy_rates ? Quel est le build du terminal ?
Lire Organiser l'accès aux données, la bibliothèque Python n'a rien à voir avec cela. C'est un comportement standard, vous devez gérer de telles situations et redemander l'historique après que le terminal l'ait échangé.
Il s'agit d'une opération ponctuelle, qui n'est donc pas critique. Vous pouvez toujours maintenir à jour l'historique existant si vous travaillez en permanence avec le terminal à partir d'un script.
copy_ticks ou copy_rates ? Quelle version du terminal ?
J'ai utilisé copy_rates, mais je pense que copy_ticks sera le même, mais je n'ai pas vérifié.
Construire 2470
J'ai lu cette section, elle est liée à Mql5.Et en général, il est étrange que vous autorisiez la fonction Copy à recevoir des données incorrectes, sans attendre que l'historique soit échangé et en donnant le résultat.
Ou alors vous sous-entendez que vous devez organiserCheckLoadHistory de la même manière ?
Pourquoi ne pas introduire cette fonction en standard ? Pour la bibliothèque Mql et Py.
Si vous travaillez dans MQL5, les questions de la sectionOrganiser l'accès aux données ne sont pas si spéciales. Nous avons étudié cette section de près et de loin. Et nous l'utilisons.
Pourquoi pensez-vous que cela devrait être différent pour Python ?
Après tout, le noyau principal est MQL5 et vous devez le connaître. Et seulement après cela, vous devez appliquer le Python.
La bibliothèque Python permet de demander des données au terminal MetaTrader 5 sur une base générale, quelle que soit la manière dont elles ont été demandées - manuellement, via MQL5 ou en utilisant le script de Python.
Le développeur de programmes MQL5 et de scripts Python est responsable de la logique et de l'organisation du travail avec les données.
Après-midi
Existe-t-il une option permettant de se connecter au terminal via PowerShell ? Si quelqu'un sait comment, je lui en serais reconnaissant.
Je n'ai pas d'expérience avec python, donc j'aimerais utiliser ce que je connais le mieux ;))
Bonne journée !
J'ai connecté les bibliothèques, python communique avec Mt5, j'obtiens les informations sur le compte mais les cotations ne se chargent en aucune façon. Pouvez-vous m'aider ?
Python version 3.7.6
Résultat :
Veuillez insérer le code correctement (utilisez le bouton ).
Merci pour la conception, je vais en tenir compte.