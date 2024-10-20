MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 59

Дмитрий Прокопьев:

Pourquoi avez-vous besoin de VS ? Python ne nécessite pas VS.

Cherchez sur Google quelque chose comme window python et vous serez prêt.

Python exige que vous disposiez de certaines bibliothèques VS sur votre ordinateur.

 
Alexey Kozitsyn:

Python nécessite quelques bibliothèques VS sur votre ordinateur.

https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers#Microsoft_Visual_C.2B-.2B-_14.2_standalone:_Build_Tools_for_Visual_Studio_2019_.28x86.2C_x64.2C_ARM.2C_ARM64.29

WindowsCompilers - Python Wiki
  • wiki.python.org
Even though Python is an interpreted language, you may need to install Windows C++ compilers in some cases. Unlike Linux, compilers for Windows are not included by default in the OS. For example, you will need to use them if you wish to: Microsoft provides official C++ compilers called Visual C++, you can find them bundled with Visual Studio...
 

J'ai essayé d'utiliser les nouvelles méthodes symbols_get() & symbols_total() définies dans la nouvelle mise à jour, mais je ne parviens pas à les faire fonctionner pour moi.

J'ai essayé plusieurs fois avec différents paramètres 'group' dans la méthode symbols_get () mais cela renvoie toujoursNone. J'ai également essayé d'ajouter tous les symboles dans la surveillance du marché du terminal ; cela n'a pas fonctionné.

Instantané de l'erreur

Voici une capture d'écran du code, s'il vous plaît dites-moi si j'ai fait des erreurs.

 
Kiran Sawant:

Veuillez toujours ajouter de telles informations

#  display data on the MetaTrader 5 package
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
#  establish connection to the MetaTrader 5 terminal
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
#  display data on MetaTrader 5 version
print(mt5.version())

Vérifiez également last_error() si vous obtenez None.

 
Rashid Umarov:

En outre, les descriptions de nombreuses fonctions ont été modifiées au fur et à mesure qu'elles ont été affinées. Presque tous les exemples ont été réécrits pour refléter la nouvelle fonctionnalité. Cependant, les exemples pour les fonctions suivantes n'ont pas encore été mis à jour sur le site web, ils le seront un peu plus tard :

Le site web a été mis à jour

 
Rashid Umarov:

Veuillez toujours ajouter de telles informations

Vérifiez également last_error() si vous obtenez None.

Version du terminal : [500, 2361, '08 Mar 2020']

Auteur : MetaQuotes Software Corp.

Version du module Python de MT5 : 5.0.29

last_error :[-5, 'Terminal : versions incompatibles, veuillez installer la dernière version du terminal et du module Python'].


Je pense que je dois attendre la nouvelle mise à jour de MetaTrader5.

 
Kiran Sawant:

import MetaTrader5 as mt5


def main():
    package_version = tuple(map(int, mt5.__version__.split('.')))
    terminal_build = mt5.version()[1]
    assert package_version >= (5, 0, 29)
    assert terminal_build >= 2372


if __name__ == "__main__":
    try:
        if mt5.initialize():
            main()
    finally:
        mt5.shutdown()
 
Kiran Sawant:

Passez à la dernière version bêta 2374 par Aide -> Vérifier les mises à jour du bureau, s'il vous plaît.
 
MetaQuotes:
Passez à la dernière version bêta 2374 par Aide -> Vérifier les mises à jour du bureau, s'il vous plaît.
MetaTrader5 a reçu les dernières mises à jour, et les nouvelles fonctions fonctionnent bien maintenant, merci beaucoup.
