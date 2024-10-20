MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 59
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pourquoi avez-vous besoin de VS ? Python ne nécessite pas VS.
Cherchez sur Google quelque chose comme window python et vous serez prêt.
Python exige que vous disposiez de certaines bibliothèques VS sur votre ordinateur.
Python nécessite quelques bibliothèques VS sur votre ordinateur.
https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers#Microsoft_Visual_C.2B-.2B-_14.2_standalone:_Build_Tools_for_Visual_Studio_2019_.28x86.2C_x64.2C_ARM.2C_ARM64.29
https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers#Microsoft_Visual_C.2B-.2B-_14.2_standalone:_Build_Tools_for_Visual_Studio_2019_.28x86.2C_x64.2C_ARM.2C_ARM64.29
merci
J'ai essayé d'utiliser les nouvelles méthodes symbols_get() & symbols_total() définies dans la nouvelle mise à jour, mais je ne parviens pas à les faire fonctionner pour moi.
J'ai essayé plusieurs fois avec différents paramètres 'group' dans la méthode symbols_get () mais cela renvoie toujoursNone. J'ai également essayé d'ajouter tous les symboles dans la surveillance du marché du terminal ; cela n'a pas fonctionné.
Voici une capture d'écran du code, s'il vous plaît dites-moi si j'ai fait des erreurs.
J'ai essayé d'utiliser les nouvelles méthodes symbols_get() & symbols_total() définies dans la nouvelle mise à jour, mais je ne parviens pas à les faire fonctionner pour moi.
J'ai essayé plusieurs fois avec différents paramètres 'group' dans la méthode symbols_get () mais cela renvoie toujours None. J'ai également essayé d'ajouter tous les symboles dans la surveillance du marché du terminal ; cela n'a pas fonctionné.
Voici une capture d'écran du code, s'il vous plaît dites-moi si j'ai fait des erreurs.
Veuillez toujours ajouter de telles informations
Vérifiez également last_error() si vous obtenez None.
En outre, les descriptions de nombreuses fonctions ont été modifiées au fur et à mesure qu'elles ont été affinées. Presque tous les exemples ont été réécrits pour refléter la nouvelle fonctionnalité. Cependant, les exemples pour les fonctions suivantes n'ont pas encore été mis à jour sur le site web, ils le seront un peu plus tard :
Le site web a été mis à jour
Veuillez toujours ajouter de telles informations
Vérifiez également last_error() si vous obtenez None.
Version du terminal : [500, 2361, '08 Mar 2020']
Auteur : MetaQuotes Software Corp.
Version du module Python de MT5 : 5.0.29
last_error :[-5, 'Terminal : versions incompatibles, veuillez installer la dernière version du terminal et du module Python'].
Je pense que je dois attendre la nouvelle mise à jour de MetaTrader5.
Version du terminal : [500, 2361, '08 Mar 2020']
Auteur : MetaQuotes Software Corp.
Version du module Python de MT5 : 5.0.29
last_error : [-5, 'Terminal : versions incompatibles, veuillez installer la dernière version du terminal et du module Python'].
Je pense que je dois attendre la nouvelle mise à jour de MetaTrader5.
Version du terminal : [500, 2361, '08 Mar 2020']
Auteur : MetaQuotes Software Corp.
Version du module Python de MT5 : 5.0.29
last_error : [-5, 'Terminal : versions incompatibles, veuillez installer la dernière version du terminal et du module Python'].
Je pense que je dois attendre la nouvelle mise à jour de MetaTrader5.
Passez à la dernière version bêta 2374 par Aide -> Vérifier les mises à jour du bureau, s'il vous plaît.