Nouvelle version de MetaTrader 5 pour Python 5.0.18 et MetaTrader 5 build 2319 beta :
Comme tous les api ont changé, les anciens exemples ne fonctionnent plus.
Voici le nouvel ensemble de fonctionnalités :
Exemple :
Est-il prévu d'ajouter des fonctions pour exécuter des tests/optimisations et obtenir leurs résultats ?
Les programmes Python seront exécutés dans le terminal uniquement en tant que scripts et ne sont pas impliqués de quelque manière que ce soit et ne participeront pas au testeur de stratégie de trading.
Il s'agit d'une solution pour ceux qui font des recherches approfondies en Python et qui veulent.. :
Testeur de stratégie pour les programmes MQL5 uniquement.
Plus tard, nous élargirons la bibliothèque et donnerons la possibilité d'accéder à des indicateurs intégrés et personnalisés depuis le terminal.
Bref, la situation actuelle est la suivante : j'ai installé Windows 7 sur 3 machines.
En résumé :
Je l'ai installé sur un serveur Windows 2012 - il a démarré à mi-chemin. Et même sur python 3.8.1
Dix n'est pas à portée de main, mais je pense qu'il y a là et commence.
Le 10, c'est le retour à la normale.
1. le problème précédent demeure. Lors de l'initialisation, le terminal démarre avec un courtier et un compte arbitraires. N'a-t-on pas promis de le réparer ?
2) Les ordres sont exécutés. Je ne l'ai pas vérifié davantage.
Je ne comprends pas pourquoi le module "metatrader5 5.0.18 pypi_0 pypi" est importé uniquement en tant que "MetaTrader5".
Nous allons essayer.
Bonne chance
Le lancement des scripts Python eux-mêmes pour l'optimisation n'est pas si intéressant.
La possibilité d'automatiser l'optimisation de mql5-advisors par des scripts Python est intéressante. Quelque chose comme ce qui est décrit dans l'article"Gestion de l'optimisation".
Je comprends bien que pour transférer des valeurs calculées et des tableaux de Py à mt5, il n'y aura pas de telles fonctions ?
Et il reste à utiliser - des solutions réseau, ou à scier le module sur le transfert par la mémoire ?
Comme je l'ai remarqué, la structure des objets a changé.
c'était le cas
Time = [x.time for x in ticks]
deviennent maintenant
Pouvez-vous décrire les structures pour copy_ticks et copy_rates ?
Quels indices x[], correspondent à quoi.
Ou est-ce la même séquence ? comme dans
Il s'agit maintenant d'un tableau numpy, et non d'un tuple comme auparavant (c'est-à-dire un mappage direct effectif en mémoire des données elles-mêmes), son format peut être vu simplement en l'affichant :
vous pouvez maintenant immédiatement les obtenir comme des vecteurs séparés (multiplier, soustraire) et dessiner des graphiques :
Merci Almaz, maintenant je comprends.
Une question reste ouverte :
Ai-je bien compris que pour transférer des valeurs calculées et des tableaux de Py à mt5, il n'y aura pas de telles fonctions ?
Et il reste à utiliser - des solutions réseau, ou à scier le module sur le transfert par la mémoire ?