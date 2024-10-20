MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 26

Lyuk:

Le GPU semble être nécessaire après tout

Sur un Sandy Bridge plus ancien, il fonctionne sans carte graphique.

 

Puis-je voir les résultats du test ?

 
Lyuk:

Puis-je voir les résultats du test ? 

Single thread: the value of PI is 3.141592653590
Single thread: calculated in 8.885725000000001 seconds
OpenCL: CPU device ' Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz' selected
OpenCL threads: the value of PI is 3.141592653590
OpenCL threads: calculated in 0.8930439999999999 seconds
 
Vous avez besoin de quelque chose comme ça sur OpenCL
int SetArray( int &Array[] )
{
  const int Size = ArrayResize(Array, 1 e6);
  
  for (int i =  0; i < Size; i++)
    Array[i] = 1 - ((i & 1) << 1); // Чередование +-1
    
  return(Size);
}

void OnStart()
{
  int Array[];  
  const int Size = SetArray(Array); // Задали исходные данные

  int Sum = 0;
  
  for (int i = 0; i < 1 e3; i++)
    for (int j = 0; j < Size; j++)      
        Sum += Array[j];
        
  Print(Sum);      
}
 

La prise en charge de Python dans le MetaEditor et l'API interprocessus sera étendue :


 
Vladimir Karputov:

Dmitry Prokopyev:

pip install --upgrade MetaTrader5

Exigence déjà à jour : MetaTrader5 dans c:\works\mt_websocket_server\.env\lib\site-packages (5.0.8)



Messieurs, avez-vous compris la question de la confusion haut/bas ?

 
Maxim Dmitrievsky:

https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py

L'exemple utilise une fonction différente, une erreur :

# obtenir des barres avec USDJPY M5 à partir du 01.04.2019 dans le fuseau horaire UTC
rates=MT5CopyRatesFrom("USDJPY",MT5_TIMEFRAME_M5,utc_from, utc_to)

attendu : MT5CopyRatesRange()

Merci, corrigé.

 
Vladimir Karputov:

Je voudrais attirer l'attention sur :

MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957, low=1.22989, high=1.22557, close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)

aller au terminal, voir bas/haut pour ce cadre :

Nous voyons que lebas = 1,22557, lehaut = 1,22989.

Question : s'agit-il d'un bug ou les touches du MT5Rate sont-elles configurables ?

Merci pour le message, les développeurs ont été informés. Corrigera l'en-tête
 
Rashid Umarov:
Merci pour le message, les développeurs ont été informés. Ils vont réparer le titre.

Merci.

Envoyez-moi un message dans ce fil lorsque la nouvelle version sortira.

 

La version 5.0.9 est disponible :

python -m pip install --upgrade MetaTrader5
