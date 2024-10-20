MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 26
Le GPU semble être nécessaire après tout
Sur un Sandy Bridge plus ancien, il fonctionne sans carte graphique.
Puis-je voir les résultats du test ?
La prise en charge de Python dans le MetaEditor et l'API interprocessus sera étendue :
pip install --upgrade MetaTrader5
Exigence déjà à jour : MetaTrader5 dans c:\works\mt_websocket_server\.env\lib\site-packages (5.0.8)
Messieurs, avez-vous compris la question de la confusion haut/bas ?
https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py
L'exemple utilise une fonction différente, une erreur :
# obtenir des barres avec USDJPY M5 à partir du 01.04.2019 dans le fuseau horaire UTC
rates=MT5CopyRatesFrom("USDJPY",MT5_TIMEFRAME_M5,utc_from, utc_to)
attendu : MT5CopyRatesRange()
Merci, corrigé.
Je voudrais attirer l'attention sur :
MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957, low=1.22989, high=1.22557, close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)
aller au terminal, voir bas/haut pour ce cadre :
Nous voyons que lebas = 1,22557, lehaut = 1,22989.
Question : s'agit-il d'un bug ou les touches du MT5Rate sont-elles configurables ?
Merci pour le message, les développeurs ont été informés. Ils vont réparer le titre.
Merci.
Envoyez-moi un message dans ce fil lorsque la nouvelle version sortira.
La version 5.0.9 est disponible :