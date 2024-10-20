MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 33
Comment changer la peau du MetaEditor ? Faites-moi savoir.
J'ai utilisé un thème sombre de Windows10
Regardez attentivement sur le site web la compatibilité avec votre version de Windows.
Si le thème ne s'installe pas correctement, vous risquez de perdre votre système d'exploitation.
Commencez donc par installer votre version de Windows sur VirtualBox, et essayez-la sur une machine virtuelle.
Si tout va bien, vous pouvez alors l'installer sur la machine de production.
Couleurs du MetaEditor que j'ai personnalisées
Voici ce que j'ai obtenu
Python est-il activé dans Visual Studio ?
De manière générale, je ne comprends pas pourquoi vous soutenez l'intégration de Python et rejetez activement R. Certes, il y a des "kolkhozes", comme vous dites, mais il y a plus d'ordre. Et pour ce qui est de l'état actuel, Python est utilisé dans R en natif, mais il est plus difficile de l'inverser.
Juste une pensée à voix haute.
Bonne chance
L'avenir se joue très rapidement et simplement.
R est perdu.
J'ai installé Visual Studio 2019 (j'ai immédiatement noté quelque chose à propos de Python) et oh merveille ! Maintenant les scripts fonctionnent à la fois dans Studio et MetaEditor !
Nous trouverons une solution, en même temps qu'une réécriture complète de la bibliothèque.Apparemment, ils ont laissé des trucs en plus dans le paquet.
La parallélisation de njit (parallel=True) ne fonctionne pas, il y a des erreurs
parallel=False le script s'exécute
Quelle est l'erreur qui se produit ?
Il y en a beaucoup, je ne sais pas à quoi ils peuvent être liés.
J'ai essayé d'exécuter le code à partir de la ligne de commande python, mêmes erreurs.
Il s'avère que le problème est dans le python installé, peut-être un paquet est nécessaire, mais n'écrit pas lequel.
Python a été installé à partir du programme d'installation, qui est téléchargé à partir de Outils -> Paramètres -> Compilateurs
Cela n'a rien à voir avec Metatrader.
L'erreur se produit également lorsque le script est exécuté séparément avec le parallélisme activé.
Oui c'est le cas, les erreurs apparaissent sur windows python, python est installé depuis l'onglet compilateurs.
Sur linux j'ai Spyder et l'environnement VSCode, ce code fonctionne sans problèmes et sans erreurs là.