A propos de python - nous avons récemment parlé de ranger (gestionnaire de fichiers), qui est écrit dans ce langage. Je l'ai utilisé pendant quelques jours, j'ai eu des impressions - un concept cool avec des fonctionnalités intéressantes, mais python est vraiment lent (si certaines tâches complexes sont effectuées en arrière-plan). Je l'ai arraché, je ne sais pas pourquoi les gens aiment tant Python. Je mets une chose similaire sur C.
Chaque outil a sa propre utilité.
Utilisez mc ...
La version 5.0.9 est disponible :
Merci, ok.
Comportement peu clair lors du téléchargement des devis :
Si le téléchargement se fait à partir de 2018, les prix sont téléchargés et il n'y a pas d'erreur.
Histoire disponible :
J'ai trouvé une solution, mettre "max bars in window" du terminal Unlimited.
Pour les fonctions MT5CopyRatesXxx (), nous avons spécialement ajouté une note pour ce type de cas.
Pour les fonctions MT5CopyRatesXxx (), nous avons ajouté une note spécifique pour ce cas de figure
super, merci
C'est écrit dans la documentation :
Данные, полученные из терминала MetaTrader 5, имеют UTC-время.
Erreur : le module semble renvoyer les données en temps serveur, et non en UTC. (MT5CopyRatesRange)
En général, le terminal stocke l'heure dans quel fuseau horaire ? UTC ou heure du serveur ou heure locale du terminal ?
L'heure du serveur du terminal est toujours renvoyée, c'est-à-dire que rien ne doit être corrigé. L'aide devrait être mise à jour.
Le terminal enregistre en UTC+2 habituellement, par l'horloge dans le "aperçu du marché" vous pouvez déterminer
C'est gênant et mauvais. Même en regardant simplement dans le terminal, il est difficile d'établir une corrélation entre le temps passé là et ailleurs.
L'heure locale est connue, l'UTC est facile à calculer (je me souviens du décalage) ou à obtenir. Le temps du serveur, quant à lui, doit être trouvé et comparé à n'importe quoi. Quel est le décalage de l'heure du serveur ? La réponse est généralement +2, ou montre. Ce n'est pas pratique. Dans le terminal aussi, j'aimerais pouvoir régler l'affichage de l'heure (locale, UTC, heure du serveur), ce serait beaucoup plus pratique.
Et si les données proviennent de différents terminaux ?
L'UTC est bien meilleure, nous devons corriger les fonctions, pas l'aide.
Peut-être que pour certains objectifs peu pratique, pour moi jusqu'à présent pour le courant pratique : ce que je vois dans le terminal, je reçois dans python, n'ont pas à apporter à une autre gamme