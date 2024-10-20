MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 43

La Build 2323 est déjà disponible sur MetaQuotes-Demo et par la commande de mise à jour de la bêta depuis le menu d'aide.

N'oubliez pas de mettre à jour la bibliothèque MetaTrader 5.0.20 pour Python, s'il vous plaît.

 
Renat Fatkhullin:

serveur MetaQuotes-Beta, adresse 78.140.180.203:443

Comment puis-je connaître l'IP du serveur dans MT5 ? Dans MT4, vous pouvez simplement regarder dans le fichier srv. Comment puis-je le faire dans MT5 ?

 
fxsaber:

fxsaber:

Pas du tout.

Utilisez le nom public du serveur. Il est conseillé de l'ajouter d'abord manuellement au terminal et de se connecter au moins une fois.

Après cela, vous pouvez spécifier seulement le login ou le login du serveur sans mot de passe à partir de python.

En cas de sécurité supplémentaire avec les certificats SSL du client, le certificat sera automatiquement retiré du stockage du terminal.
 
Si vous utilisez "Create->Python Script-> Next" dans l'éditeur, il crée un fichier dans le dossier MQL5/Script au lieu du dossier MQL5/Script/Python. alors il crée un fichier dans le dossier MQL5/Script mais pas dans MQL5/Script/Python. Y a-t-il un moyen de le réparer ? Ce n'est pas très pratique de le déplacer à la main.
 
Vladimir Perervenko:
Spécifiez n'importe quel dossier dans le chemin.


 
Roman:

Spécifiez n'importe quel dossier dans le chemin.


Merci.

 
Le terminal prend-il en charge une demande multithread d'historique à partir de python ?
 
Dmitri Custurov:
Si vous pouvez créer plusieurs sessions mt5.initialize.

Au sein d'une même session, les demandes sont synchrones.

 
Beaucoup de séances naturellement. Les capacités de Python dans la plate-forme augmentent sous nos yeux, c'est formidable. Merci.
