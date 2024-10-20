MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 43
La Build 2323 est déjà disponible sur MetaQuotes-Demo et par la commande de mise à jour de la bêta depuis le menu d'aide.
N'oubliez pas de mettre à jour la bibliothèque MetaTrader 5.0.20 pour Python, s'il vous plaît.
serveur MetaQuotes-Beta, adresse 78.140.180.203:443
Comment puis-je connaître l'IP du serveur dans MT5 ? Dans MT4, vous pouvez simplement regarder dans le fichier srv. Comment puis-je le faire dans MT5 ?
Je me joins à votre question.
Si vous utilisez "Create->Python Script-> Next" dans l'éditeur, le fichier sera créé dans le dossier MQL5/Script, et non dans le dossier MQL5/Script/Python. J'ai ensuite créé un fichier dans le dossier MQL5/Script mais pas dans MQL5/Script/Python. Y a-t-il un moyen de le réparer ? Ce n'est pas très pratique de le déplacer à la main.
Spécifiez n'importe quel dossier dans le chemin.
Spécifiez n'importe quel dossier dans le chemin.
Merci.
Le terminal prend-il en charge l'interrogation de l'historique en mode multithread à partir de python ?
Si vous pouvez créer plusieurs sessions mt5.initialize.
Au sein d'une même session, les demandes sont synchrones.