StringReserve
Réserve un buffer de la taille spécifiée pour une chaîne de caractères en mémoire.
bool StringReserve(
Parameters
string_var
[in][out] Chaîne de caractères pour laquelle la taille est à changer.
new_capacity
[in] Taille du buffer souhaitée. Si la taille new_capacity est inférieure à la longueur de la chaîne, la taille du buffer actuel n'est pas changée.
Valeur de Retour
En cas d'exécution avec succès, retourne true, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, il faut appeler la fonction GetLastError().
Note
De façon générale, la taille de la chaîne de caractères n'est pas égale à la taille du buffer prévu pour stocker la chaîne. Lors de la création d'une chaîne, le buffer correspondant est habituellement alloué avec une marge. La fonction StringReserve() permet de gérer la taille du buffer et de spécifier la taille optimale pour des opérations futures.
Contrairement à StringInit(), la fonction StringReserve() ne change pas le contenu de la chaîne de caractères et ne la remplit pas avec des caractères.
Exemple:
void OnStart()
Voir également
StringBufferLen, StringSetLength, StringInit, StringSetCharacter