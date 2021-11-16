Création de Panneaux de Contrôle Actifs dans MQL5 pour le Trading

Introduction

L'efficacité est primordiale dans un environnement de travail, notamment dans le travail des traders, où la vitesse et la précision jouent un rôle déterminant. Lors de la préparation du terminal au travail, chacun rend son poste de travail le plus confortable possible pour lui-même, afin de mettre en œuvre les analyses et d'entrer sur le marché dans les plus brefs délais. Mais la réalité est que les développeurs ne peuvent pas toujours satisfaire tout le monde et il est impossible de régler à son gré certaines fonctions.



Par exemple, pour un scalper, chaque fraction de seconde et chaque frappe de la touche « New Order » est importante, et le réglage ultérieur de tous les paramètres peut être critique dans le temps.

Alors comment trouver une solution ? La solution réside dans la personnalisation des éléments, puisque MetaTrader 5 fournit des composants aussi merveilleux tels que le "Bouton", "Modifier" et "Étiquette". Faisons-le.





2. Options de panneau

Tout d'abord, décidons quel type de fonctions est essentiel pour un panneau. Nous mettrons l'accent sur le trading, en utilisant le panneau et, par conséquent, inclurons les fonctions suivantes :

Position d'ouverture



Passation d'une commande en cours

Modification de la position/commande

Clôture du position



Supprimer une commande en cours.

En outre, aucun mal ne sera fait en ajoutant la capacité de personnaliser le panneau de schéma de couleurs, les tailles de police et les paramètres d'enregistrement. Donnons une description plus détaillée de tous les éléments du futur panneau. Nous indiquerons le nom de l'objet, son type et la description de sa vocation, pour chacune des fonctions du panneau. Le nom de chaque objet commencera par "ActP" - ce sera une sorte de clé, indiquant que l'objet appartient au panneau.

2.1. Positions ouvertes



Ci-dessous, nous allons introduire tous les paramètres nécessaires à l'ouverture de la position, et l'implémenter en cliquant sur un bouton. Les lignes auxiliaires, activées en cochant une case, nous aideront à définir les niveaux de Stop Loss et de Take Profit. La sélection du type d'exécution se fera à l'aide des boutons radio.

Nom

Type

Description

ActP_buy_button1 Bouton

Bouton pour un trade d’Achat ActP_sell_button1

Bouton

Bouton pour un trade de Vente ActP_DealLines_check1

Drapeau

Activer/réinitialiser le drapeau des lignes auxiliaires

ActP_Exe_radio1

Bouton radio

Groupe de boutons radio pour sélectionner le type de trade

ActP_SL_edit1

Champ de saisie

Champ de saisie d'un Stop Loss

ActP_TP_edit1

Champ de saisie

Champ de saisie d'un Take Profit

ActP_Lots_edit1

Champ de saisie

Champ de saisie du montant

ActP_dev_edit1

Champ de saisie

Champ de saisie d'un écart tolérable lors de l'ouverture

ActP_mag_edit1

Champ de saisie

Champ de saisie d'un numéro

ActP_comm_edit1 Champ de saisie Classé pour la saisie de commentaires

Tableau 1 Liste des éléments du panneau, « Ouverture du trade »



2.2 Placement d’ une Commande en Cours

Ci-dessous, nous présenterons tous les paramètres nécessaires pour passer une commande en cours et les passerons en appuyant sur une touche. Les lignes de support, activées en cochant un drapeau, aideront à définir le Stop Loss, le Take Profit, les niveaux de stop-limit et les délais d'expiration. La sélection du type d'exécution et du type de délai d'expiration sera effectuée à l'aide d'un groupe de boutons radio.

Nom

Type

Description

ActP_buy_button2 Bouton

Bouton pour définir une commande d'achat

ActP_sell_button2

Bouton

Bouton pour définir une commande de trade

ActP_DealLines_check2

Drapeau

Les lignes auxiliaires set/reset flag

ActP_lim_check2 Drapeau Indicateur de définition/réinitialisation de la limite d'arrêt de la commande ActP_Exe_radio2

Bouton radio

Groupe de boutons radio pour sélectionner le type d'exécution de la commande

ActP_exp_radio2 Bouton radio Groupe de bouton radio pour sélectionner le type d'expiration de la commande ActP_SL_edit2

Champ de saisie

Champ de saisie d'un Stop Loss

ActP_TP_edit2

Champ de saisie

Champ de saisie d'un Take Profit

ActP_Lots_edit2

Champ de saisie

Champ de saisie du montant

ActP_limpr_edit2

Champ de saisie Champ de saisie du prix d'une commande stop-limit

ActP_mag_edit2

Champ de saisie

Champ de saisie du nombre magique

ActP_comm_edit2 Champ de saisie Champ pour commentaires ActP_exp_edit2 Champ de saisie Champ de saisie de l'heure d'expiration ActP_Pr_edit2 Champ de saisie Champ de saisie du prix de l'exécution de la commande

Tableau 2 Liste des éléments du panneau "Passer les commandes en cours"



2.3. Modification / Clôture des Trades

Ci-dessous, nous présenterons tous les paramètres nécessaires à la modification et à la clôture d'un trade. Les lignes auxiliaires, activées en cochant une case, nous assisteront dans l'installation des niveaux Stop Loss et Take Profit. La sélection des métiers sera générée à partir d'une liste déroulante.

Nom

Type

Description

ActP_ord_button5 La liste déroulante Liste des sélections pour un trade ActP_mod_button4 Bouton

Bouton de modification du trade

ActP_del_button4

Bouton

Bouton de clôture de trade

ActP_DealLines_check4

Drapeau

Drapeau de mise/remise à zéro des lignes auxiliaires

ActP_SL_edit4

Champ de saisie

Champ de saisie d'un Stop Loss ActP_TP_edit4

Champ de saisie

Champ de saisie d'un Take Profit ActP_Lots_edit4

Champ de saisie

Champ de saisie du montant

ActP_dev_edit4

Champ de saisie

Champ de saisie d'un écart tolérable

ActP_mag_edit4

Champ de saisie

Champ d'affichage du nombre magique (lecture seule)

ActP_Pr_edit4 Champ de saisie Champ pour afficher le cours d'ouverture (lecture seule)

Tableau 3. Liste des éléments du panneau "Modification / clôture du trade"

2.4. Modification / Retrait de Commandes



Ci-dessous, nous présenterons tous les paramètres nécessaires pour la modification et la suppression des commandes en cours. Les lignes de support, activées en cochant une case, aideront à l'installation des arrêts, des prises, des niveaux de limite d'arrêt et des délais d'expiration. La sélection du type de délais d'expiration sera générée à l'aide d'un groupe de boutons radio. La sélection des commandes sera générée à partir d'une liste déroulante.

Nom

Type

Description

ActP_ord_button5 La liste déroulante Liste pour sélectionner la commande ActP_mod_button3 Bouton

Modification de la commande

ActP_del_button3

Bouton

Bouton de retrait de commande

ActP_DealLines_check3

Drapeau

Drapeau de mise/remise à zéro des lignes auxiliaires

ActP_exp_radio3 Bouton radio Groupe de boutons radio pour sélectionner le type d'expiration d'une commande ActP_SL_edit3

Champ de saisie

Champ de saisie d'un Stop Loss ActP_TP_edit3

Champ de saisie

Champ de saisie d'une prise

ActP_Lots_edit3

Champ de saisie

Champ qui affiche le volume (lecture seule)

ActP_limpr_edit3

Champ de saisie Champ de saisie du prix d'une commande stoplimit

ActP_mag_edit3

Champ de saisie

Champ qui affiche des nombres magiques (lecture seule)

ActP_comm_edit3 Champ de saisie Champ pour commentaires ActP_exp_edit3 Champ de saisie Champ de saisie de l'heure d'expiration ActP_Pr_edit3 Champ de saisie Champ de saisie du prix d'exécution de la commande ActP_ticket_edit3 Champ de saisie Champ qui affiche le ticket de commande (lecture seule)

Tableau 4. Liste des éléments du panneau "Modification / retrait de commandes"

2.5 paramètres

Ci-dessous, nous choisirons la couleur des boutons, des étiquettes et des textes dans la liste déroulante, ainsi que la configuration de différentes tailles de police.

Nom

Type

Description

ActP_col1_button6 La liste déroulante

Liste des sélections de couleurs pour les boutons

ActP_col2_button6

La liste déroulante

Liste de sélection de couleurs pour les balises

ActP_col3_button6

La liste déroulante

Liste de sélection de couleur de texte

ActP_font_edit6

Champ de saisie

Champ pour indiquer la taille du texte

Tableau 5. Liste des éléments du panneau "Paramètres"

Un bouton est également ajouté pour créer la possibilité de minimiser le panneau s'il n'est pas utilisé. Vous avez peut-être remarqué la présence d'instruments tels que les "lignes de support". Quels sont-ils et pourquoi en avons-nous besoin ? Grâce à l'utilisation de ces lignes, nous pourrons mettre en place un Stop Loss, un Take Profit, le prix de déclenchement d'une commande en cours, le prix d'une commande stop-limit (lignes horizontales), ainsi que le délai d'expiration de une commande différée (ligne verticale), en utilisant simplement la souris pour faire glisser ces lignes jusqu'au prix/délai souhaité.



Après tout, une installation visuelle est plus pratique qu'une installation textuelle (saisir manuellement les prix/temps dans le champ approprié). Aussi, ces lignes nous serviront de "grands moments" de paramètre d'une commande sélectionnée. Comme il peut y avoir beaucoup de commandes, les lignes ombrées du terminal standard, qui affichent généralement les prix, peuvent devenir très déroutantes.





3. L'Approche Générale de la Création d'Interface

Nous avons donc défini avec succès notre objectif - créer une forme d'assistant graphique au sein du trade. Pour cela, nous avons besoin de l'interface la plus conviviale. Premièrement, il doit être clair que tous les éléments de contrôle (et il y en aura beaucoup) devront être créés à l'aide d'un logiciel, et par conséquent, la position et la taille des objets doivent être précalculées.



Maintenant, imaginons que nous ayons traversé une longue période, fastidieuse et difficile, à travailler les coordonnées des objets, en veillant à ce qu'ils ne se chevauchent pas et soient clairement visibles ; et en suite, il faut ajouter un nouvel objet, et tout notre schéma doit maintenant être reconstruit !



Ceux qui sont familiers avec l'Environnement Elaboration rapide d'Applications (Delphi, C++ Builder, etc.) savent à quelle vitesse l'interface utilisateur la plus compliquée peut être créée.



Essayons de l'implémenter en utilisant MQL5. Tout d'abord, à l'aide d'une souris, nous localisons les objets de contrôle de la manière la plus appropriée, et ajustons leurs tailles. Ensuite, nous rédigeons un script simple, qui lit les propriétés de tous les objets sur le graphique et les enregistre dans un fichier, et si nécessaire, nous pourrons facilement récupérer ces propriétés et reconstruire complètement les objets sur n'importe quel graphique.

Le code du script peut ressembler à ceci :

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs input int interfaceID= 1 ; void OnStart () { int handle= FileOpen ( "Active_Panel_scheme_" + IntegerToString (interfaceID)+ ".bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { for ( int i= 0 ;i< ObjectsTotal ( 0 );i++) { string name= ObjectName ( 0 ,i); FileWriteString (handle,name, 100 ); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TYPE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BACK )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTED )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_READONLY )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR )); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 0 ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 1 ), 100 ); FileWriteDouble (handle, ObjectGetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE )); } FileClose (handle); Alert ( "Done!" ); } }

Comme vous pouvez le voir, le code est extrêmement simple, il rédige certaines propriétés de tous les objets du graphique dans un fichier binaire. Le plus important est de ne pas oublier la commande de séquence des propriétés enregistrées lors de la lecture du fichier.

Le script est prêt, passons donc à la création de l'interface.



Et ce que nous allons faire en premier est d'organiser le menu principal par type de ses onglets. Pourquoi avons-nous besoin d'onglets ? Parce qu'il y a beaucoup d'objets, et qu'il serait problématique de les ajuster tous sur l'écran. Et puisque les objets sont regroupés en conséquence (voir tableau ci-dessus), il est plus facile de placer chaque groupe sur un onglet séparé.

Ainsi, en utilisant le menu du terminal Insertion -> Objets -> Bouton, nous allons créer cinq boutons en haut du graphique, qui serviront de menu principal.

Fig. 1 Onglets du panneau

N'oublions pas que les objets peuvent être facilement dupliqués, en sélectionnant un, puis en le faisant glisser avec une souris, tout en maintenant la touche "Ctrl" enfoncée. En faisant cela, nous créerons une copie de l'objet plutôt que de déplacer son original.



Une attention particulière doit être portée aux noms des objets, sans oublier qu'ils doivent tous commencer par "ActP". De plus, nous ajoutons "main" au nom de la chaîne, ce qui indique que l'objet appartient à la barre de menu principale.

Figure 2. Liste des objets (onglets du panneau)



De même, appliquons le contenu de l'onglet au nouveau graphique. Le contenu de chaque onglet doit être placé sur un graphique séparé !

Onglet "Maché":

.



Figure 3. Éléments de l'onglet "Marché"







Figure 4. Éléments de l'onglet "en cours"



Onglet Paramètres :





Figure 5. Éléments de l'onglet "Paramètres"

Le dernier onglet "Modifier/Clôturer" est différent, il servira à modifier/supprimer les commandes en cours, ainsi qu'à modifier et clôturer des transactions commerciales. Il sera raisonnable de diviser le travail avec les ttrades et le travail avec les commandes en deux sous-onglets distincts. Tout d'abord, créons un bouton qui activera la liste déroulante, à partir de laquelle nous choisirons une commande ou un trade avec lequel travailler.

Figure 6. Éléments de la Onglet "Modifier/clôturer""

Ensuite, nous créons des sous-onglets. Pour travailler avec les trades :





Figure 7. Éléments pour travailler avec des positions

Et pour travailler avec les commandes :





Figure 8. Sous-onglet pour travailler avec les commandes

Ça y est, l'interface est créée.



Nous appliquons le script à chacun des graphiques pour enregistrer chaque onglet dans un fichier séparé. Le paramètre d'entrée "interfaceID" doit être différent pour chaque onglet :



0 - Page d'accueil

Marché

en cours

3 - Bouton d'activation de la liste de sélection de trade/commande



Paramètres

6 - Sous-onglet pour travailler avec les trades

7 - Sous-onglet pour travailler avec les commandes

L'onglet numéro 5 correspond au bouton "Réduire la fenêtre" dans le menu principal, il n'y a donc aucun objet dessus, et nous pouvons l'ignorer.

Après toutes ces manipulations, les fichiers suivants s’afficheront dans le dossier répertoire du terminal -> MQL5 -> :

Figure 9. Liste des fichiers avec des schémas de panneaux





4. Téléchargement d' Éléments d'Interface

Maintenant, les éléments de l'interface sont stockés dans des fichiers et sont prêts à être mis au travail. Pour commencer, déterminons l'endroit où sera situé notre panneau. Si on le localise directement sur le graphique principal, il bloquera le graphique des prix, ce qui est très gênant. Par conséquent, il sera plus raisonnable de placer le panneau dans la sous-fenêtre du graphique principal. Un indicateur peut créer ce volet.



Créons-le :

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "AP" ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { return (rates_total); }

Le code est très simple car la fonction principale de cet indicateur est la création de sous-fenêtres, plutôt que de faire divers calculs. La seule chose que nous allons faire est d'installer un nom "abrégé" de l'indicateur, grâce auquel nous pouvons trouver sa sous-fenêtre. Nous allons compiler et appliquer un graphique sur l'indicateur, et une fenêtre apparaîtra.

Concentrons-nous maintenant sur le panneau Expert Advisor. Nous allons créer un nouveau conseiller expert.



La fonction OnInit() comportera les opérateurs suivants :

double Bid,Ask; datetime time_current; int wnd=- 1 ; bool last_loaded=false; int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); get_prices(); wnd= ChartWindowFind ( 0 , "AP" ); if (!last_loaded) create_interface(); return ( 0 ); }

Ici, nous lançons une minuterie (pourquoi cela sera expliqué ci-dessous), obtenons les derniers prix du marché, en utilisant ChartWindowFind, localisons la fenêtre de l'indicateur et enregistrons-le en tant que variable. Flag last_loaded - indique s'il s'agit ou non de la première initialisation de l'Expert Advisor. Ces informations seront nécessaires afin d'éviter de recharger l'interface lors d'une réinitialisation.

La fonction create_interface() se présente comme suit :

void create_interface() { if (Reset_Expert_Settings) { GlobalVariableDel ( "ActP_buttons_color" ); GlobalVariableDel ( "ActP_label_color" ); GlobalVariableDel ( "ActP_text_color" ); GlobalVariableDel ( "ActP_font_size" ); } ApplyScheme( 0 ); ApplyScheme( 1 ); Objects_Selectable( "ActP" ,false); ChartRedraw (); }

La première étape consiste à vérifier le paramètre d'entrée "reset settings", et s'il est installé, supprimez les variables globales, responsables des paramètres. L'impact de cette action sur le panneau sera décrit ci-dessous. De plus, la fonction ApplyScheme () créera une interface à partir d'un fichier.

bool ApplyScheme( int ID) { string fname= "Active_Panel_scheme_custom_" + IntegerToString (ID)+ ".bin" ; if (! FileIsExist (fname)) fname= "Active_Panel_scheme_" + IntegerToString (ID)+ ".bin" ; int handle= FileOpen (fname, FILE_READ | FILE_BIN ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { while (! FileIsEnding (handle)) { string obj_name= FileReadString (handle, 100 ); int _wnd=wnd; if ( StringFind (obj_name, "line" )>= 0 ) _wnd= 0 ; ENUM_OBJECT obj_type= FileReadInteger (handle); ObjectCreate ( 0 , obj_name, obj_type, _wnd, 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_XDISTANCE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_YDISTANCE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_XSIZE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_YSIZE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_STYLE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_WIDTH , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BACK , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_SELECTED , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_SELECTABLE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_READONLY , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_FONTSIZE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_STATE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BGCOLOR , FileReadInteger (handle)); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TEXT , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_FONT , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BMPFILE , 0 , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BMPFILE , 1 , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetDouble ( 0 ,obj_name, OBJPROP_PRICE , FileReadDouble (handle)); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_buttons_color" ) && obj_type== OBJ_BUTTON ) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BGCOLOR , GlobalVariableGet ( "ActP_buttons_color" )); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_label_color" ) && obj_type== OBJ_LABEL ) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR , GlobalVariableGet ( "ActP_label_color" )); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_text_color" ) && (obj_type== OBJ_EDIT || obj_type== OBJ_BUTTON )) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR , GlobalVariableGet ( "ActP_text_color" )); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_font_size" ) && (obj_type== OBJ_EDIT || obj_type== OBJ_LABEL )) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_FONTSIZE , GlobalVariableGet ( "ActP_font_size" )); if (obj_name== "ActP_font_edit6" && GlobalVariableCheck ( "ActP_font_size" )) ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TEXT , IntegerToString ( GlobalVariableGet ( "ActP_font_size" ))); } FileClose (handle); return (true); } return (false); }

Encore une fois, il n'y a rien de compliqué à cela. La fonction ouvrira le fichier souhaité, avec un schéma d'interface pré-enregistré et le créera dans la fenêtre que nous avons précédemment identifiée (fenêtre indicatrice). Nous sélectionnons également les couleurs des objets et les tailles de police à partir des variables globales du terminal.

La fonction Objects_Selectable () fait tous les objets, sauf des lignes auxiliaires, non marqués, afin d'activer les animations des boutons et d'éviter de supprimer accidentellement un objet nécessaire.

void Objects_Selectable( string IDstr, bool flag) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 ) { if (!flag) if ( StringFind (n, "line" )>- 1 ) continue ; ObjectSetInteger ( 0 ,n, OBJPROP_SELECTABLE ,flag); } } }

Regardons maintenant la fonction OnTick(). Elle nous servira à obtenir les derniers prix du marché.

void OnTick () { get_prices(); }

La fonction get_prices() a la forme :

void get_prices() { MqlTick tick; if ( SymbolInfoTick ( Symbol (),tick)) { Bid=tick.bid; Ask=tick.ask; time_current=tick.time; } }

Et n'oubliez pas OnDeinit() :

void OnDeinit ( const int reason) { if (reason!= REASON_CHARTCHANGE ) { last_loaded=false; ObjectsDeleteAll_my( "ActP" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_1.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_2.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_3.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_4.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_5.bin" ); } else last_loaded=true; EventKillTimer (); }

Vérifiez d'abord la cause de la désinitialisation : si elle est due à un changement d'une plage horaire et/ou de symboles, nous ne supprimerons pas l'élément du panneau. Dans tous les autres cas, supprimez tous les éléments à l'aide de la fonction ObjectsDeleteAll_my ().



void ObjectsDeleteAll_my( string IDstr) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 ) ObjectDelete ( 0 ,n); } }

Après compilation et exécution de l'Expert Advisor, nous obtenons le résultat suivant :

Figure 10. Exemple d'expert Travail de conseiller

Cependant, tout cela n'a que peu d'utilité jusqu'à ce que nous soyons capables de faire réagir ces objets à notre manipulation.





5. Gestionnaire d'évènement



L'interface est créée, il faut maintenant la faire fonctionner. Toutes nos actions avec des objets génèrent des événements spécifiques. La fonction OnChartEvent OnChartEvent(const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam) est le mécanisme de gestion des événements .ChartEvent De tous les événements, nous nous intéressons aux suivants :

CHARTEVENT_CLICK - cliquez sur le graphique

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT - fini de modifier le champ de saisie

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK - cliquer sur l'objet graphique

Dans notre cas, le paramètre de la fonction id indique l'ID de l'événement, sparam - indique le nom de l'objet, qui génère cet événement, et tous les autres paramètres ne nous intéressent pas.

Le premier événement que nous allons explorer est le - cliquez sur le bouton du menu principal.



5.1. Gestion des Événements du Menu Principal



Rappelons que le menu principal se compose de cinq boutons. Lorsqu'on clique sur l'un d'eux, il devrait passer en mode enfoncé, nous diriger vers la bonne interface et télécharger les onglets appropriés. Ensuite, tous les autres boutons du menu devraient passer en mode non enfoncé.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_main_1" ) {Main_controls_click( 1 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_2" ) {Main_controls_click( 2 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_3" ) {Main_controls_click( 3 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_4" ) {Main_controls_click( 4 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_5" ) {Main_controls_click( 5 ); ChartRedraw (); return ;} ... } ... }

S'il y a eu un clic sur le bouton de menu, alors nous avons exécuté la fonction Main_controls_click(). Redessinons le graphique à l'aide de ChartRedraw() et complétons la fonction. Nous devons terminer l'exécution car un seul objet peut être cliqué à la fois et, par conséquent, toutes les implémentations ultérieures entraîneront une perte de temps CPU.

void Main_controls_click( int ID) { int loaded=ID; for ( int i= 1 ;i< 6 ;i++) { if (i!=ID) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_main_" + IntegerToString (i), OBJPROP_STATE )== 1 ) loaded=i; ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_main_" + IntegerToString (i), OBJPROP_STATE , 0 ); } } ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_main_" + IntegerToString (ID), OBJPROP_STATE , 1 ); DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); DeleteLists( "ActP_color_list_" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col2_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col3_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); SaveScheme(loaded); DeleteScheme( "ActP" ); ApplyScheme(ID); Objects_Selectable( "ActP" ,false); }

Nous avons été initiés aux fonctions Objects_Selectable() et ApplyScheme(), et nous nous tournerons plus tard vers la fonction DeleteLists().



La fonction SaveScheme() enregistre un fichier d'interface, afin que les objets conservent toutes leurs propriétés lors d'un rechargement :



void SaveScheme( int interfaceID) { int handle= FileOpen ( "Active_Panel_scheme_custom_" + IntegerToString (interfaceID)+ ".bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { for ( int i= 0 ;i< ObjectsTotal ( 0 );i++) { string name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (name, "ActP" )< 0 ) continue ; if ( StringFind (name, "main" )>= 0 ) continue ; FileWriteString (handle,name, 100 ); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TYPE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BACK )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTED )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_READONLY )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR )); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 0 ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 1 ), 100 ); FileWriteDouble (handle, ObjectGetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE )); } FileClose (handle); } }

La fonction DeleteScheme() supprime les objets onglet.

void DeleteScheme( string IDstr) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 && StringFind (n, "main" )< 0 ) ObjectDelete ( 0 ,n); } }

Ainsi, en exécutant la fonction Main_controls_click(), nous supprimerons l'ancien onglet, en l'enregistrant au préalable, et en chargerons un nouveau.

En compilant l'Expert Advisor, nous verrons les résultats.



Maintenant, nous allons cliquer sur le bouton du menu principal, charger les nouveaux onglets en les gardant dans l'état des onglets d'origine.



Figure 11. Éléments de l'onglet "en cours"

Figure 12. Eléments de l'onglet "Modifier/clôturer"





Figure 13. Éléments de l'onglet "Paramètres"

Avec cela, nous pouvons terminer la manipulation du menu principal, car désormais il remplit pleinement ses fonctions.

5.2. Gestion de l'événement de composant « Flag »



Le paramétrage des lignes auxiliaires et des commandes stoplimit se fait à l'aide des composants "flag", mais il n'est pas dans la liste des objets graphiques de MT5. Alors créons-le. Il y a un objet "étiquette graphique", qui est en fait une image qui a un état "on" et un état "off". L'état peut être modifié en cliquant sur l'objet. Une image distincte peut être définie pour chaque état. Choisissez une image pour chacun des états :

Activé

Désactivé

Définissons les images dans les propriétés de l'objet :

Figure 13. Paramétrage des propriétés de l'élément "drapeau"



Il faut rappeler que pour que les images soient disponibles dans la liste, elles doivent se trouver dans le dossier "Dossier Terminal-> MQL5-> Images" et avoir l'extension ".Bmp".



Passons aux événements de traitement, qui se produisent lorsque vous cliquez sur un objet. Nous allons utiliser l'exemple du drapeau, qui est responsable du placement des lignes auxiliaires à l'ouverture du trade.

if (sparam== "ActP_DealLines_check1" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { string SL_txt= ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT ); string TP_txt= ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit1" , OBJPROP_TEXT ); double val_SL, val_TP; if (SL_txt!= "" ) val_SL= StringToDouble (SL_txt); else { double pr_max= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ); double pr_min= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); val_SL=pr_min+(pr_max-pr_min)* 0.33 ; } if (TP_txt!= "" ) val_TP= StringToDouble (TP_txt); else { double pr_max= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ); double pr_min= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); val_TP=pr_max-(pr_max-pr_min)* 0.33 ; } ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE , val_SL); ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_TP_line1" , OBJPROP_PRICE , val_TP); } else { ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE , 0 ); ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_TP_line1" , OBJPROP_PRICE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; }

La même méthode est utilisée pour les drapeaux, qui sont chargés du traitement et de l'installation des lignes auxiliaires sur l'onglet clôture/modification des commandes en cours. Par conséquent, nous n'entrerons pas dans les détails à leur sujet dans cet article. Ceux qui souhaitent se familiariser avec eux peuvent utiliser le code Expert Advisor.

Le paramètre d'indicateur de commandes stoplimit sur l'onglet « En cours » dispose du gestionnaire suivant :

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_limit_check2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_READONLY , false); ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (Bid, _Digits )); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_lim_line2" , OBJPROP_PRICE , Bid); } else { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , LavenderBlush ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_READONLY , true); ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_TEXT , "" ); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_lim_line2" , OBJPROP_PRICE , 0 ); } } ... } ... }

Nous avons, à présent, fini de travailler avec les drapeaux. Examinons l'objet suivant de notre propre production - "groupe de boutons radio".



5.3. Gestion de l'événement composant "Groupe boutons radio"



À l'aide de ce composant, nous sélectionnons le type de transaction et le type d'expiration de la commande. Tout comme dans le cas des drapeaux, nous utiliserons des balises graphiques, mais cette fois, avec de nouvelles images.

Activé

Désactivé

Mais ici, le problème est compliqué par la nécessité de réinitialiser tous les boutons radio, à l'exception de celui sur lequel vous cliquez, à un état inactif. Prenons l'exemple du bouton radio de d'exécution de :

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_Exe1_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe3_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ChartRedraw (); return ; } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_Exe2_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe1_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe3_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ChartRedraw (); return ; } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_Exe3_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe1_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ChartRedraw (); return ; } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Les boutons radio du type d'expiration de la commande ne diffèrent que par le fait que lorsque vous cliquez sur le troisième, vous devez effectuer une étape supplémentaire - vous devez définir une nouvelle date dans l'heure d'entrée de l'expiration d'une commande :

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_exp3_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_READONLY , false); ObjectSetString ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_TEXT , TimeToString (time_current)); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_line2" , OBJPROP_TIME , time_current); ChartRedraw (); return ; } else { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , LavenderBlush ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_READONLY , true); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_line2" , OBJPROP_TIME , 0 ); } ChartRedraw (); return ; ... } ... }

Nous avons maintenant fini de travailler avec les boutons radio.

5.4. Création et gestion d'événements de listes déroulantes



Nous utiliserons la liste déroulante pour choisir les commandes/trades à modifier/fermer/supprimer et le panneau de sélection des couleurs. Commençons par la liste des trades/commandes.

La première chose qui apparaît sur l'onglet "Modification/fermeture" est un bouton intitulé "Sélectionner une commande -->", ce sera le bouton qui active la liste. Lorsque vous cliquez dessus, la liste déroulante devrait se dérouler et, une fois notre sélection effectuée, elle devrait se replier à nouveau. Examinons le gestionnaire CHARTEVENT_OBJECT_CLICK de ce bouton :

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_ord_button5" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { DeleteScheme( "ActP" , true); string info[ 100 ]; int tickets[ 100 ]; ArrayInitialize (tickets, - 1 ); get_ord_info(info, tickets); create_list(info, tickets); } else { DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Notre objectif principal est de déterminer si les trades/commandes sont sur le marché et, le cas échéant, d'en extraire des informations et de les afficher dans la liste. La fonction get_ord_info() exécute ce rôle :

void get_ord_info( string &info[], int &tickets[]) { int cnt= 0 ; string inf; if ( PositionSelect ( Symbol ())) { double vol= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); int typ= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (typ== POSITION_TYPE_BUY ) inf+= "BUY " ; if (typ== POSITION_TYPE_SELL ) inf+= "SELL " ; inf+= DoubleToString (vol, MathCeil ( MathAbs ( MathLog (vol)/ MathLog ( 10 ))))+ " lots" ; inf+= " at " + DoubleToString ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ), Digits ()); info[cnt]=inf; tickets[cnt]= 0 ; cnt++; } for ( int i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { int ticket= OrderGetTicket (i); if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )== Symbol ()) { inf= "#" + IntegerToString (ticket)+ " " ; int typ= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); double vol= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); if (typ== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) inf+= "BUY LIMIT " ; if (typ== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ) inf+= "SELL LIMIT " ; if (typ== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) inf+= "BUY STOP " ; if (typ== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) inf+= "SELL STOP " ; if (typ== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ) inf+= "BUY STOP LIMIT " ; if (typ== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) inf+= "SELL STOP LIMIT " ; inf+= DoubleToString (vol, MathCeil ( MathAbs ( MathLog (vol)/ MathLog ( 10 ))))+ " lots" ; inf+= " at " + DoubleToString ( OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ), Digits ()); info[cnt]=inf; tickets[cnt]=ticket; cnt++; } } }

EIle combinera les informations et les tickets de commande en un bloc.



De plus, la fonction create_list() créera une liste sur la base de ces informations :

void create_list( string &info[], int &tickets[]) { int x= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_XDISTANCE ); int y= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_YDISTANCE )+ ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_YSIZE ); color col= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_COLOR ); color bgcol= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_BGCOLOR ); int wnd_height= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,wnd); int y_cnt= 0 ; for ( int i= 0 ;i< 100 ;i++) { if (tickets[i]==- 1 ) break ; int y_pos=y+y_cnt* 20 ; if (y_pos+ 20 >wnd_height) {x+= 300 ; y_cnt= 0 ;} y_pos=y+y_cnt* 20 ; y_cnt++; string name= "ActP_orders_list_" + IntegerToString (i)+ " $" + IntegerToString (tickets[i]); create_button(name,info[i],x,y_pos, 300 , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,col); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR ,bgcol); } }

Et enfin, les fonctions DeleteLists() suppriment les éléments de la liste :

void DeleteLists( string IDstr) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 && StringFind (n, "main" )< 0 ) ObjectDelete ( 0 ,n); } }

Alors maintenant, lorsque vous cliquez sur le bouton d'activation, une liste est créée. Nous devons le faire fonctionner, car à chaque clic sur n'importe quel élément de la liste, une action spécifique doit avoir lieu. Concrètement : le chargement d'une interface pour travailler avec une commande, et le remplissage de cette interface avec des informations sur l'commande/la transaction.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if ( StringFind (sparam, "ActP_orders_list_" )< 0 ) { DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); } else { ObjectSetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT , ObjectGetString ( 0 , sparam, OBJPROP_TEXT )); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); int ticket= StringToInteger ( StringSubstr (sparam, StringFind (sparam, "$" )+ 1 )); SetScheme(ticket); DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); ChartRedraw (); } ... } ... }

C'est là où ça se complique. Comme on ne connaît pas à l'avance la taille de la liste et les noms de ses objets, nous devrons récupérer des informations en récupérant le nom de l'élément de la liste. La fonction SetScheme() configurera l'interface appropriée - pour travailler avec une transaction ou avec une commande en cours :

void SetScheme( int t) { if (t== 0 ) { if (PositionSelect(Symbol())) { DeleteScheme( "ActP" , true ); ApplyScheme( 6 ); SetPositionParams(); Objects_Selectable( "ActP" , false ); } } if (t> 0 ) { if (OrderSelect(t)) { DeleteScheme( "ActP" , true ); ApplyScheme( 7 ); SetOrderParams(t); Objects_Selectable( "ActP" , false ); } } }

Les fonctions SetPositionParams() et SetOrderParams() installent les propriétés requises de l'interface chargée :

void SetPositionParams() { if ( PositionSelect ( Symbol ())) { double pr= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double lots= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); double sl= PositionGetDouble ( POSITION_SL ); double tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); double mag= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_Pr_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (pr))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_lots_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (lots))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_SL_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (sl))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_TP_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (tp))); if (mag!= 0 ) ObjectSetString ( 0 , "ActP_mag_edit4" , OBJPROP_TEXT , IntegerToString (mag)); ChartRedraw (); } else MessageBox ( "There isn't open position for " + Symbol ()); } void SetOrderParams( int ticket) { if ( OrderSelect (ticket) && OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )== Symbol ()) { double pr= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ); double lots= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); double sl= OrderGetDouble ( ORDER_SL ); double tp= OrderGetDouble ( ORDER_TP ); double mag= OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); double lim= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_STOPLIMIT ); datetime expir= OrderGetInteger ( ORDER_TIME_EXPIRATION ); ENUM_ORDER_TYPE type= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); ENUM_ORDER_TYPE_TIME expir_type= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE_TIME ); if (type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || type== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) { ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (lim, _Digits )); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_READONLY ,false); } else { ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_TEXT , "" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_BGCOLOR , LavenderBlush ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_READONLY ,true); } switch (expir_type) { case ORDER_TIME_GTC : { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio3" , OBJPROP_STATE , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); break ; } case ORDER_TIME_DAY : { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); break ; } case ORDER_TIME_SPECIFIED : { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE , 1 ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_exp_edit3" , OBJPROP_TEXT , TimeToString (expir)); break ; } } ObjectSetString ( 0 , "ActP_Pr_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (pr))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_lots_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (lots))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_SL_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (sl))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_TP_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (tp))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_ticket_edit3" , OBJPROP_TEXT , IntegerToString (ticket)); if (mag!= 0 ) ObjectSetString ( 0 , "ActP_mag_edit3" , OBJPROP_TEXT , IntegerToString (mag)); ChartRedraw (); } else MessageBox ( "There isn't an order with ticket " + IntegerToString (ticket)+ " for " + Symbol ()); }

Et la touche finale - la liste doit être supprimée lorsque vous cliquez sur le graphique, en utilisant CHARTEVENT_CLICK pour cet événement :

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); DeleteLists( "ActP_color_list_" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col2_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col3_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); return ; } ... }

En conséquence, nous avons une belle liste déroulante :

Figure 14. Un exemple de panneau de liste déroulante "Modifier/clôturer"

Nous devons maintenant créer une liste de sélection de couleurs dans l'onglet Paramètres.

Examinons les gestionnaires des boutons d'activation :



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_col1_button6" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { create_color_list( 100 , "ActP_col1_button6" , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col2_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col3_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); DeleteLists( "ActP_color_list_2" ); DeleteLists( "ActP_color_list_3" ); } else { DeleteLists( "ActP_color_list_" ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Ici, nous suivons la même méthode que pour la liste de sélection des commandes.



La fonction de créer une liste diffère :

void create_color_list( int y_max, string ID, int num) { int x= ObjectGetInteger ( 0 ,ID, OBJPROP_XDISTANCE ); int y= ObjectGetInteger ( 0 , ID, OBJPROP_YDISTANCE )+ ObjectGetInteger ( 0 , ID, OBJPROP_YSIZE ); color col= ObjectGetInteger ( 0 ,ID, OBJPROP_COLOR ); int wnd_height= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,wnd); y_max+=y; int y_cnt= 0 ; for ( int i= 0 ;i< 132 ;i++) { color bgcol=colors[i]; int y_pos=y+y_cnt* 20 ; if (y_pos+ 20 >wnd_height || y_pos+ 20 >y_max) {x+= 20 ; y_cnt= 0 ;} y_pos=y+y_cnt* 20 ; y_cnt++; string name= "ActP_color_list_" + IntegerToString (num)+ID+ IntegerToString (i); create_button(name, "" ,x,y_pos, 20 , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,col); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR ,bgcol); } }

Avançons davantage dans le processus de clic pour l'élément de liste :



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if ( StringFind (sparam, "ActP_color_list_1" )< 0 ) { DeleteLists( "ActP_color_list_1" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); } else { color col= ObjectGetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_BGCOLOR ); SetButtonsColor(col); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); DeleteLists( "ActP_color_list_1" ); ChartRedraw (); } ... } ... }

La fonction SetButtonsColor() définit la couleur des boutons :

void SetButtonsColor( color col) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n, "ActP" )>= 0 && ObjectGetInteger ( 0 ,n, OBJPROP_TYPE )== OBJ_BUTTON ) ObjectSetInteger ( 0 ,n, OBJPROP_BGCOLOR ,col); } GlobalVariableSet ( "ActP_buttons_color" ,col); }

Examinons les résultats ci-dessous :

Figure 15. Réglage des couleurs de boutons

Les listes de sélection de couleurs et d'étiquettes de texte sont similaires. En conséquence, nous pouvons rendre le panneau joliment coloré en quelques clics :

Figure 16. Couleurs modifiées des panneaux, des boutons et du texte



Nous en avons maintenant terminé avec les listes. Passons aux champs de saisie.

5.5. Gestion de l'événement de champ de saisie



Un champ de saisie générera un événement CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT, qui se produira à la fin de l'édition du texte dans le champ. La seule raison pour laquelle nous devons gérer cet événement est due à la configuration de lignes auxiliaires pour les prix, en rapport avec les prix dans les champs de saisie.



Prenons l'exemple d'une ligne d'arrêt :

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { ... if (sparam== "ActP_SL_edit1" ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) { double sl_val= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT )); ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE , sl_val); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Les autres champs de saisie sont traités de la même manière.

5.6 Gestion des Evénements de Temporisation



Le temporisateur est utilisé pour surveiller les lignes auxiliaires. De cette façon, lorsque vous déplacez les lignes, les valeurs des prix auxquels elles sont liées, se déplacent automatiquement dans le champ de saisie. A chaque tick du minuteur, la fonction OnTimer() est exécutée.



Prenons l'exemple du placement des lignes Stop Loss et Take Profit avec l'onglet "Marché" actif :

void OnTimer () { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_main_1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) { double sl_pr= NormalizeDouble ( ObjectGetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE ), _Digits ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (sl_pr, _Digits )); double tp_pr= NormalizeDouble ( ObjectGetDouble ( 0 , "ActP_TP_line1" , OBJPROP_PRICE ), _Digits ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_TP_edit1" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (tp_pr, _Digits )); } } ... ChartRedraw (); }

Le suivi d'autres lignes est implémenté de la même manière.





6. Effectuer des opérations de trade



À ce stade, nous avons donc rempli tous les champs de saisie, cases à cocher, lignes et boutons radio requis. Il est maintenant temps d'essayer un peu de trading sur la base de toutes les données dont nous disposons.



6.1. Deal d’ouverture



L'onglet "Du marché" comporte les boutons "Acheter" et "Vendre". Si tous les champs sont remplis correctement, un trade devrait être mis en œuvre lorsque nous cliquons sur l'un des boutons.



Examinons les gestionnaires de ces boutons :

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_buy_button1" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { deal( ORDER_TYPE_BUY ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_sell_button1" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { deal( ORDER_TYPE_SELL ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Vous voyez, la fonction deal() est opérationnelle.

int deal( ENUM_ORDER_TYPE typ) { double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit1" , OBJPROP_TEXT )); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Lots_edit1" , OBJPROP_TEXT )); int mag= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Magic_edit1" , OBJPROP_TEXT )); int dev= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Dev_edit1" , OBJPROP_TEXT )); string comm= ObjectGetString ( 0 , "ActP_Comm_edit1" , OBJPROP_TEXT ); ENUM_ORDER_TYPE_FILLING filling= ORDER_FILLING_FOK ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) filling= ORDER_FILLING_IOC ; MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_DEAL ; req.symbol= Symbol (); req.volume=lots; req.price=Ask; req.sl= NormalizeDouble (SL, Digits ()); req.tp= NormalizeDouble (TP, Digits ()); req.deviation=dev; req.type=typ; req.type_filling=filling; req.magic=mag; req.comment=comm; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Rien de surnaturel. Nous lisons d'abord les informations requises des objets et, sur leur base, créons une demande de trade.

Vérifions notre travail :





Figure 17. Opérations de trading - le résultat de l'exécution d'achat du trade



Comme vous pouvez le voir, l’achat du trade est réalisé avec succès.



6.2. Définir une Commande en Cours



Les boutons "Acheter" et "Vendre" de l'onglet "en cours" sont responsables de la passation des commandes en cours.



Examinons les gestionnaires :

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_buy_button2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { ENUM_ORDER_TYPE typ; double pr= NormalizeDouble ( StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit2" , OBJPROP_TEXT )), Digits ()); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_limit_check2" , OBJPROP_STATE )== 0 ) { if (Ask>pr) typ= ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ; else typ= ORDER_TYPE_BUY_STOP ; } else { typ= ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ; } order(typ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_sell_button2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { ENUM_ORDER_TYPE typ; double pr= NormalizeDouble ( StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit2" , OBJPROP_TEXT )), Digits ()); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_limit_check2" , OBJPROP_STATE )== 0 ) { if (Bid<pr) typ= ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ; else typ= ORDER_TYPE_SELL_STOP ; } else { typ= ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ; } order(typ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Ici, nous déterminons le type de commandes futurs sur la base de la relation entre le prix du marché actuel et le prix fixé, après quoi la fonction order() détermine la commande :

int order( ENUM_ORDER_TYPE typ) { double pr= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double stoplim= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Lots_edit2" , OBJPROP_TEXT )); datetime expir= StringToTime ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_TEXT )); int mag= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Magic_edit2" , OBJPROP_TEXT )); string comm= ObjectGetString ( 0 , "ActP_Comm_edit2" , OBJPROP_TEXT ); ENUM_ORDER_TYPE_FILLING filling= ORDER_FILLING_FOK ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) filling= ORDER_FILLING_IOC ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_Exe3_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) filling= ORDER_FILLING_RETURN ; ENUM_ORDER_TYPE_TIME expir_type= ORDER_TIME_GTC ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_DAY ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_SPECIFIED ; MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_PENDING ; req.symbol= Symbol (); req.volume=lots; req.price= NormalizeDouble (pr, Digits ()); req.stoplimit= NormalizeDouble (stoplim, Digits ()); req.sl= NormalizeDouble (SL, Digits ()); req.tp= NormalizeDouble (TP, Digits ()); req.type=typ; req.type_filling=filling; req.type_time=expir_type; req.expiration=expir; req.comment=comm; req.magic=mag; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Vérifions notre travail :





Figure 18. Opérations de trading - le résultat en cours de passation de commande

Acheter stoplimit est défini avec succès.

6.3. Modification de la position



Le bouton Modifier de l'onglet "Modifier/clôturer" est responsable de la modification de la position sélectionnée :

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_mod_button4" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { modify_pos(); DeleteScheme( "ActP" ,true); SetScheme( 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

La fonction Modify_pos() est directement responsable de la modification :

int modify_pos() { if (! PositionSelect ( Symbol ())) MessageBox ( "There isn't open position for symbol " + Symbol (), "Message" ); double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit4" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit4" , OBJPROP_TEXT )); int dev= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_dev_edit4" , OBJPROP_TEXT )); MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_SLTP ; req.symbol= Symbol (); req.sl= NormalizeDouble (SL, _Digits ); req.tp= NormalizeDouble (TP, _Digits ); req.deviation=dev; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Résultats





Figure 19. Opérations de trading - le résultat de la modification des propriétés du trade (TP et SL)





Les niveaux Stop Loss et Take Profit sont modifiés avec succès.



6.4. Clôture des Positions



Le bouton clôturer de l'onglet "Modifier/clôturer" est responsable de la fermeture (éventuellement partielle) de la position :

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_del_button4" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { int retcode=close_pos(); if (retcode== 10009 ) { DeleteScheme( "ActP" ,true); ObjectSetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT , "Select order -->" ); } ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

La fonction close_pos() est responsable de la clôture :

int close_pos() { if (! PositionSelect ( Symbol ())) MessageBox ( "There isn't open position for symbol " + Symbol (), "Message" ); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_lots_edit4" , OBJPROP_TEXT )); if (lots> PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME )) lots= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); int dev= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_dev_edit4" , OBJPROP_TEXT )); int mag= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_mag_edit4" , OBJPROP_TEXT )); MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY ) { req.price=Bid; req.type= ORDER_TYPE_SELL ; } else { req.price=Ask; req.type= ORDER_TYPE_BUY ; } req.action= TRADE_ACTION_DEAL ; req.symbol= Symbol (); req.volume=lots; req.sl= 0 ; req.tp= 0 ; req.deviation=dev; req.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ; req.magic=mag; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Le résultat - a clôturé 1,5 lots de trois de la transaction sélectionnée :

Figure 20. Trading clôture partielle de la position



6.5. Modification d'une commande en cours



Le bouton Modifier de l'onglet "Modification/clôture" se charge de modifier la commande sélectionnée :

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_mod_button3" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { string button_name= ObjectGetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT ); long ticket= StringToInteger ( StringSubstr (button_name, 1 , StringFind (button_name, " " )- 1 )); modify_order(ticket); DeleteScheme( "ActP" ,true); SetScheme(ticket); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

La fonction Modify_order() est responsable de la modification :

int modify_order( int ticket) { double pr= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double stoplim= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Lots_edit3" , OBJPROP_TEXT )); datetime expir= StringToTime ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_exp_edit3" , OBJPROP_TEXT )); ENUM_ORDER_TYPE_TIME expir_type= ORDER_TIME_GTC ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_DAY ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_SPECIFIED ; MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_MODIFY ; req.order=ticket; req.volume=lots; req.price= NormalizeDouble (pr, Digits ()); req.stoplimit= NormalizeDouble (stoplim, Digits ()); req.sl= NormalizeDouble (SL, Digits ()); req.tp= NormalizeDouble (TP, Digits ()); req.type_time=expir_type; req.expiration=expir; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Voyons le résultat - une commande est modifiée avec succès :

Figure 21. Modification de commande en cours

6.6. Supprimer un commande en cours



Le bouton Supprimer de l'onglet "Modification/Clôture" se charge de supprimer la commande sélectionnée :



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_del_button3" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { string button_name= ObjectGetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT ); long ticket= StringToInteger ( StringSubstr (button_name, 1 , StringFind (button_name, " " )- 1 )); int retcode=del_order(ticket); if (retcode== 10009 ) { DeleteScheme( "ActP" ,true); ObjectSetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT , "Select an order -->" ); } ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

La fonction del_order() est responsable de la suppression des commandes :

int del_order( int ticket) { MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_REMOVE ; req.order=ticket; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Examinons le résultat - la commande est supprimée.





Fig. 22 Opérations de trading - suppression d'une commande en cours



Conclusion

Enfin, toutes les fonctions du panneau ont été testées et fonctionnent avec succès.



Espérons que les connaissances acquises en lisant cet article vous aideront à élaborer des panneaux de contrôle actifs, qui vous serviront d'aides irremplaçables pour travailler sur le marché.