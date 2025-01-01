Opérateur de Boucle While

L'opérateur while consiste en l'opérateur et une expression vérifiée qui doit être vérifiée :

while(expression)

operateur;

Si l'expression est vraie, l'opérateur est exécuté jusqu'à ce que l'expression devienne fausse. Si l'expression est fausse, le contrôle est passé à l'opérateur suivant. La valeur de l'expression est définie avant que l'opérateur ne soit exécuté. Donc si l'expression est fausse depuis le début, l'opérateur ne sera pas exécuté du tout.

Note

S'il est attendu qu'un grand nombre d'itérations seront gérées dans une boucle, il est conseillé de vérifier que la fin du programme n'a pas été demandée avec la fonction IsStopped().

Exemple :

while(k<n && !IsStopped())

{

y=y*x;

k++;

}

Voir aussi

Initialisation des Variables, Portée de Visibilité et Cycle de Vie des Variables, Créer et Supprimer des Objets