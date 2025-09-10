CotizacionesSecciones
VST: Vistra Corp

208.40 USD 1.02 (0.49%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VST de hoy ha cambiado un -0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 204.67, mientras que el máximo ha alcanzado 213.80.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vistra Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
204.67 213.80
Rango anual
90.51 217.90
Cierres anteriores
209.42
Open
212.58
Bid
208.40
Ask
208.70
Low
204.67
High
213.80
Volumen
7.721 K
Cambio diario
-0.49%
Cambio mensual
13.37%
Cambio a 6 meses
76.19%
Cambio anual
77.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B