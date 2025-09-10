货币 / VST
VST: Vistra Corp
209.42 USD 4.14 (1.94%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VST汇率已更改-1.94%。当日，交易品种以低点207.31和高点213.78进行交易。
关注Vistra Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VST新闻
- US sectors to watch as Fed lines up first rate cut of 2025
- Vistra CEO Burke sells shares for $8.8 million
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Vistra Energy Corp股票创历史新高，达216.95 USD
- Vistra Energy Corp stock hits all-time high at 216.95 USD
- Vistra Corp首席执行官Burke出售价值1290万美元股票
- Vistra Corp’s Burke sells $12.9m in shares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Why the Market Dipped But Vistra Corp. (VST) Gained Today
- Vistra Trading at a Premium to Its Industry: How to Play the Stock?
- Is Vistra (VST) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Is Vistra Stock Outperforming the Dow?
- Oracle’s blockbuster surge shows AI trade’s growing influence on market
- American Water Works' Arm Installs New Battery Energy Storage System
- 9月11日财经早餐：中东局势紧张+美联储降息预期，金价持稳于纪录高位附近，美国推动对俄石油买家新制裁
- A September Rate Cut Is a Lock, Unless….
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Stock Market News for Sep 10, 2025
- Investors Heavily Search Vistra Corp. (VST): Here is What You Need to Know
- S&P 500 and Nasdaq notch record-high closes as Oracle soars on AI optimism
- S&P 500 notches record-high close as Oracle soars on AI optimism
- Wall St indexes hit records as Oracle soars on AI optimism
- Wall St indexes hit records as Oracle jumps, Fed bets steady on inflation data
日范围
207.31 213.78
年范围
90.51 217.90
- 前一天收盘价
- 213.56
- 开盘价
- 213.75
- 卖价
- 209.42
- 买价
- 209.72
- 最低价
- 207.31
- 最高价
- 213.78
- 交易量
- 7.079 K
- 日变化
- -1.94%
- 月变化
- 13.93%
- 6个月变化
- 77.05%
- 年变化
- 78.17%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值