Währungen / VST
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VST: Vistra Corp
210.15 USD 1.75 (0.84%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VST hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 208.07 bis zu einem Hoch von 214.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vistra Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VST News
- Vistra-CEO Burke verkauft Aktien im Wert von 9,1 Mio. US-Dollar
- S&P stuft Vistra Holdings wegen langsamerem Schuldenabbau auf ’B’ herab/n
- Vistra Holdings downgraded to ’B’ by S&P on slower deleveraging
- US sectors to watch as Fed lines up first rate cut of 2025
- Vistra CEO Burke sells shares for $8.8 million
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Aktie von Vistra Energy Corp markiert neues Allzeithoch bei 216,95 USD/n
- Vistra Energy Corp stock hits all-time high at 216.95 USD
- Vistra: CEO Burke veräußert Aktienpaket für 12,9 Millionen US-Dollar
- Vistra Corp’s Burke sells $12.9m in shares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Why the Market Dipped But Vistra Corp. (VST) Gained Today
- Vistra Trading at a Premium to Its Industry: How to Play the Stock?
- Is Vistra (VST) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Is Vistra Stock Outperforming the Dow?
- Oracle’s blockbuster surge shows AI trade’s growing influence on market
- American Water Works' Arm Installs New Battery Energy Storage System
- A September Rate Cut Is a Lock, Unless….
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Stock Market News for Sep 10, 2025
- Investors Heavily Search Vistra Corp. (VST): Here is What You Need to Know
- S&P 500 and Nasdaq notch record-high closes as Oracle soars on AI optimism
- S&P 500 notches record-high close as Oracle soars on AI optimism
Tagesspanne
208.07 214.45
Jahresspanne
90.51 217.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 208.40
- Eröffnung
- 213.00
- Bid
- 210.15
- Ask
- 210.45
- Tief
- 208.07
- Hoch
- 214.45
- Volumen
- 7.284 K
- Tagesänderung
- 0.84%
- Monatsänderung
- 14.32%
- 6-Monatsänderung
- 77.67%
- Jahresänderung
- 78.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K