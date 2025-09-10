KurseKategorien
VST: Vistra Corp

210.15 USD 1.75 (0.84%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VST hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 208.07 bis zu einem Hoch von 214.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vistra Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
208.07 214.45
Jahresspanne
90.51 217.90
Vorheriger Schlusskurs
208.40
Eröffnung
213.00
Bid
210.15
Ask
210.45
Tief
208.07
Hoch
214.45
Volumen
7.284 K
Tagesänderung
0.84%
Monatsänderung
14.32%
6-Monatsänderung
77.67%
Jahresänderung
78.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K