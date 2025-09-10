통화 / VST
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
VST: Vistra Corp
211.16 USD 1.01 (0.48%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VST 환율이 오늘 0.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 205.18이고 고가는 213.81이었습니다.
Vistra Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VST News
- S&P, Vistra Holdings 신용등급 ’B’로 하향 조정
- Vistra Holdings downgraded to ’B’ by S&P on slower deleveraging
- US sectors to watch as Fed lines up first rate cut of 2025
- Vistra CEO Burke sells shares for $8.8 million
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Vistra Energy Corp, 주가 사상 최고치 경신, 216.95 USD
- Vistra Energy Corp stock hits all-time high at 216.95 USD
- Vistra Corp, CEO Burke, 166억원 규모 자사 주식 매각
- Vistra Corp’s Burke sells $12.9m in shares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Why the Market Dipped But Vistra Corp. (VST) Gained Today
- Vistra Trading at a Premium to Its Industry: How to Play the Stock?
- Is Vistra (VST) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Is Vistra Stock Outperforming the Dow?
- Oracle’s blockbuster surge shows AI trade’s growing influence on market
- American Water Works' Arm Installs New Battery Energy Storage System
- A September Rate Cut Is a Lock, Unless….
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Stock Market News for Sep 10, 2025
- Investors Heavily Search Vistra Corp. (VST): Here is What You Need to Know
- S&P 500 and Nasdaq notch record-high closes as Oracle soars on AI optimism
- S&P 500 notches record-high close as Oracle soars on AI optimism
- Wall St indexes hit records as Oracle soars on AI optimism
일일 변동 비율
205.18 213.81
년간 변동
90.51 217.90
- 이전 종가
- 210.15
- 시가
- 210.99
- Bid
- 211.16
- Ask
- 211.46
- 저가
- 205.18
- 고가
- 213.81
- 볼륨
- 7.203 K
- 일일 변동
- 0.48%
- 월 변동
- 14.87%
- 6개월 변동
- 78.53%
- 년간 변동율
- 79.65%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K