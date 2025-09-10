Валюты / VST
VST: Vistra Corp
209.42 USD 4.14 (1.94%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VST за сегодня изменился на -1.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 207.31, а максимальная — 213.78.
Следите за динамикой Vistra Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VST
- Генеральный директор Vistra Бёрк продает акции на сумму $8,8 млн
- Vistra CEO Burke sells shares for $8.8 million
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Акции Vistra Energy Corp достигли исторического максимума в $216,95
- Vistra Energy Corp stock hits all-time high at 216.95 USD
- Глава Vistra Corp Бёрк продал акции на сумму $12,9 млн
- Vistra Corp’s Burke sells $12.9m in shares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Why the Market Dipped But Vistra Corp. (VST) Gained Today
- Vistra Trading at a Premium to Its Industry: How to Play the Stock?
- Is Vistra (VST) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Is Vistra Stock Outperforming the Dow?
- Oracle’s blockbuster surge shows AI trade’s growing influence on market
- American Water Works' Arm Installs New Battery Energy Storage System
- A September Rate Cut Is a Lock, Unless….
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Stock Market News for Sep 10, 2025
- Investors Heavily Search Vistra Corp. (VST): Here is What You Need to Know
- S&P 500 and Nasdaq notch record-high closes as Oracle soars on AI optimism
- S&P 500 notches record-high close as Oracle soars on AI optimism
- Wall St indexes hit records as Oracle soars on AI optimism
- Wall St indexes hit records as Oracle jumps, Fed bets steady on inflation data
- S&P 500, Nasdaq hit record highs after inflation data boosts rate-cut bets; Oracle jumps
Дневной диапазон
207.31 213.78
Годовой диапазон
90.51 217.90
- Предыдущее закрытие
- 213.56
- Open
- 213.75
- Bid
- 209.42
- Ask
- 209.72
- Low
- 207.31
- High
- 213.78
- Объем
- 7.079 K
- Дневное изменение
- -1.94%
- Месячное изменение
- 13.93%
- 6-месячное изменение
- 77.05%
- Годовое изменение
- 78.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.