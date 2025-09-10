КотировкиРазделы
Валюты / VST
Назад в Рынок акций США

VST: Vistra Corp

209.42 USD 4.14 (1.94%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VST за сегодня изменился на -1.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 207.31, а максимальная — 213.78.

Следите за динамикой Vistra Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VST

Дневной диапазон
207.31 213.78
Годовой диапазон
90.51 217.90
Предыдущее закрытие
213.56
Open
213.75
Bid
209.42
Ask
209.72
Low
207.31
High
213.78
Объем
7.079 K
Дневное изменение
-1.94%
Месячное изменение
13.93%
6-месячное изменение
77.05%
Годовое изменение
78.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.